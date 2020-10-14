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معجم موحّد لمصطلحات الطب الباطني يرى النور

معجم موحّد لمصطلحات الطب الباطني يرى النور
هسبريس من الرباط
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 08:11

في إطار الجهود التي تبذلها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وجهازها المختصّ مكتب تنسيق التعريب بالرباط، لوضع معاجم علمية حديثة توفّرُ المقابل العربي للمصطلحات في مختلف التخصّصات، جاء تكليف فريق إعداد "المعجم الموحد لمصطلحات الطب الباطني" ليفتح الطريق أمام إضافة مهمّة إلى المكتبة العربية في مجال معاجم الطب التَّخصصية برئاسة مروان جبر الوزة، أستاذ الطب الباطني والأمراض المعدية بجامعة الدمام بالمملكة العربية السعودية.

وأشارت معطيات توصلت بها هسبريس إلى أنه "بعد الانتهاء من الإعداد والتقويم والمراجعة، تم عرض المعجم على لجنة علمية، قامت بدراسته أثناء انعقاد مؤتمر التعريب الثالث عشر المنعقد بجامعة الإمام محمد بن سعود، بالتعاون مع معهد الملك عبد الله للترجمة والتعريب خلال الفترة 25 – 27 شتنبر 2018 بالرياض".

وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة العلمية تكونت من عزيز الزاوي بكلية الطب والصيدلة بالرباط، وأمجد الباز العجرودي مصطفى من جامعة الخليج العربي كلية الطب والعلوم الطبية بالبحرين، وعبد العزيز أمين محمد الفكي بجامعة الخليج العربي كلية الطب والعلوم الطبية بالبحرين، وكل من مباركه البراء والمختار محمد الأمين بيه الجيلاني والبكاي عبد المالك مال وسيدي محمد حدمين محمد سيدي الهادي، من مجلس اللسان العربي بموريتانيا، إضافة إلى شكيب اللبيدي وعبد الوهاب العمراني ومحمد الصمدي، من مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بالمغرب.

يُشار إلى أن المعجم يشتمل على 3182 مصطلحا باللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنجليزية، في 699 صفحة، ويتضمن فهرسا عربيا وفرنسيا مصاحبا.

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