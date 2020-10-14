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كُتّاب وآراء
الجيش المغربي يواصل علاج مصابي انفجار بيروت
تواصل مصلحة الجراحة العامة التابعة للمستشفى العسكري الميداني المغربي ببيروت، الذي أقيم بتعليمات ملكية، تقديم العلاجات للمصابين جراء الانفجار الذي هزّ مرفأ العاصمة اللبنانية.
المصلحة التي يديرها فريق طبي مكون من ثلاثة أطباء وممرضين متخصصين، تقدم خدماتها لـ 25 و30 مريضا في اليوم، إلى جانب إجراء ما يقارب 20 عملية جراحية أسبوعيا، خاصة تلك المتعلقة بجراحة التهاب الزائدة الدودية المستعجلة، وتعفنات الجهاز الهضمي والأحشاء واستئصال المرارة، فضلا عن عمليات لمضاعفات الفتق، وجراحة الإصابات والحوادث.
وكان الطاقم الطبي للمستشفى العسكري الميداني المغربي ببيروت قد قدم، منذ 10 غشت وإلى غاية 12 أكتوبر الجاري، 51 ألفا و223 خدمة طبية، استهدفت 21 ألفا و477 شخصا تلقوا علاجات وفحوصات وخدمات طبية عديدة شملت مختلف التخصصات.
كما أجرى الطاقم الطبي 394 عملية جراحية في مختلف التخصصات التي يوفرها المستشفى من قبيل الجراحة العامة، وطب العظام والمفاصل، والدماغ والأعصاب والعيون والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، وجراحة الحروق والجراحة التقويمية، والإنعاش والتخدير والمستعجلات، وجراحة الأطفال.
وسهر المستشفى على تقديم خدمات علاجية أساسية متعددة، من بينها 1672 خدمة خاصة بالتحاليل الطبية، وإجراء 2645 فحصا بالأشعة، منها 1522 للفحص بالصدى، فضلا عن توزيع الأدوية مجانا لفائدة 17 ألفا و254 مريضا.