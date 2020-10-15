الريسوني يدعو إلى العناية بشفشاون بعد 100 عام من الاحتلال

أيوب صدور من تطوان

آبيا النسيان، يتذكر علي الريسوني، شيخ الزاوية الريسونية، كيف ظلت شفشاون في مأمن من أي جيش غازٍ ومعقلا حصينا لحركات المقاومة ضد الطموحات الايبيرية المتواصلة الثابتة، إلى أن حل "الخميس الأسود" الذي شكل نكبة وكارثة بكل المقاييس.

واسترجع الريسوني أحداث ذاك اليوم الذي صادف الـ 14 من أكتوبر 1920 عندما دخل الجنود الإسبان إلى المدينة في وقت كانت فيه القبائل تستعد لقتالهم أسفل البلدة، فنزلوا بساحة سيدي عبد الحميد المطلة على المدينة، كان الوقت حينها ضحى، وقد عطلت الدراسة في الكتاتيب حزنا وخيمت الصدمة على مثقفي المدينة ولم تجد سلطة المدينة بدا من الاستسلام، ليقوم الجنرال "Girona" بتثبيت العلم الإسباني على أكبر برج بقصبة المدينة.

وقال الريسوني إن شفشاون ظلت صامدة منيعة لمدة سبع سنوات قبل أن تستطيع قوات الاحتلال الإسباني اقتحامها، وجاء ذلك ترجيحا للقضاء على الحركة الجهادية الجبلية التي تزعمها الشريف الريسوني بقطع خطوط الإمداد، مشيرا إلى أن سيطرة الإسبان على المدينة عرفت اختلاف موازين القوى في ما يخص العتاد الحربي؛ إذ لم يكن في حوزة المجاهدين سوى بنادق و"خماسيات".

وتكتمل هذه الأيام 100 عام على احتلال مدينة شفشاون من طرف الاستعمار الإسباني، وسُمي ذاك اليوم بـ"الخميس الأسود"، ووافق الـ 14 من أكتوبر 1920 وفاتح صفر من عام 1339ه، وكان ذلك بقيادة الجنرال "Alberto Castro Girona".

ودعا علي الريسوني، شيخ الزاوية الريسونية بشفشاون، إلى استنهاض الهمم ووضع مخطط تنموي شامل لمستقبل هذه المدينة، والتنويه بأهمية فئة الشباب ودورها الفعال في التنمية الشاملة، على اعتبار أن الشباب هم عماد المستقبل والمُعول عليهم في بناء مغرب الغد.

وذكّرت الزاوية الريسونية، في بلاغ لها، المغاربة بهذا الحدث البارز، مشيرة إلى أن شفشاون كانت آخر القلاع المغربية التي تم احتلالها بحكم الدور البطولي والريادي الذي قامت به المقاومة الجبلية في المنطقة بزعامة المجاهد المرحوم الشريف مولاي أحمد الريسوني.

وقال علي الريسوني، شيخ الزاوية الريسونية ومدير أرشيف شفشاون، إن الذكرى المئوية لاحتلال شفشاون تحُل في زمن جائحة كورونا وما ارتبط بها من تداعيات اجتماعية واقتصادية وصناعية وغيرها، مغتنما المناسبة قصد مناشدة المسؤولين والوزراء وكل المتدخلين من أجل الالتفات إلى هذه "المدينة الصالحة" لتطويرها وتشجيع السياحة بها، وتحسين الوضع الاقتصادي، وتثمين الوسط البيئي والغابوي والبحري الذي يضمه إقليم شفشاون.

وأضافت الزاوية الريسونية أن "شفشاون اليوم أمام تحدي هام في رسم نموذج للمدينة الصالحة والبيئية والتراثية ومدينة الأصالة المغربية لكون تاريخ تأسيسها يقارب 550 سنة".

*الصور من أرشيف الزاوية الريسونية بشفشاون