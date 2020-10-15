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كُتّاب وآراء
وزير الداخلية الفرنسي يبدأ زيارة رسمية إلى المغرب
يقوم جيرالد دارمانين، وزير الداخلية الفرنسي، بزيارة عمل إلى المغرب، اليوم وغدا الجمعة، حيث سيلتقي عددا من المسؤولين الحكوميين.
ويلتقي الوزير بشكل خاص بنظيره المغربي وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، كما سيستقبل من طرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
ووفق بلاغ لسفارة فرنسا بالمغرب، توصلت به هسبريس، ستكون هذه الزيارة الأولى لدارمانين إلى المغرب، "فرصة لمناقشة التعاون الأمني الممتاز القائم بين فرنسا والمغرب وتحديد سبل التفكير في مستقبل الشراكة، لا سيما في مجال مكافحة تهريب المخدرات، وحول قضايا الهجرة، وكذلك مسائل أخرى".
وفي نهاية لقائه بعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، سيعقد جيرالد دارمانين مؤتمرا صحافيا يوم الجمعة صباحا بمقر وزارة الداخلية.