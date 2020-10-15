24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:2913:1816:2618:5820:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. بنشعبون: تعميم التغطية الصحية على 22 مليون مغربي تحدّ استثنائي (5.00)

  2. وزير الداخلية الفرنسي يبدأ زيارة رسمية إلى المغرب (5.00)

  3. دفاع الأزمي عن "تعدد تعويضات المنتخبين" يؤجج غضب المغاربة (5.00)

  4. سجال معاشات البرلمانيين يُظهر القوة السياسية للوسائط الاجتماعية (5.00)

  5. آسفي تحتفي بمئوية رائد نهضة الخزف في المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مدارات | وزير الداخلية الفرنسي يبدأ زيارة رسمية إلى المغرب

وزير الداخلية الفرنسي يبدأ زيارة رسمية إلى المغرب

وزير الداخلية الفرنسي يبدأ زيارة رسمية إلى المغرب
هسبريس من الرباط
الخميس 15 أكتوبر 2020 - 12:05

يقوم جيرالد دارمانين، وزير الداخلية الفرنسي، بزيارة عمل إلى المغرب، اليوم وغدا الجمعة، حيث سيلتقي عددا من المسؤولين الحكوميين.

ويلتقي الوزير بشكل خاص بنظيره المغربي وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، كما سيستقبل من طرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

ووفق بلاغ لسفارة فرنسا بالمغرب، توصلت به هسبريس، ستكون هذه الزيارة الأولى لدارمانين إلى المغرب، "فرصة لمناقشة التعاون الأمني الممتاز القائم بين فرنسا والمغرب وتحديد سبل التفكير في مستقبل الشراكة، لا سيما في مجال مكافحة تهريب المخدرات، وحول قضايا الهجرة، وكذلك مسائل أخرى".

وفي نهاية لقائه بعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، سيعقد جيرالد دارمانين مؤتمرا صحافيا يوم الجمعة صباحا بمقر وزارة الداخلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.