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الرئيسية | مدارات | ولي العهد يلتحق بكلية الحكامة في جامعة بنجرير

ولي العهد يلتحق بكلية الحكامة في جامعة بنجرير

ولي العهد يلتحق بكلية الحكامة في جامعة بنجرير
هسبريس من الرباط
الخميس 15 أكتوبر 2020 - 18:20

أعلن اليوم الخميس التحاق ولي العهد الأمير مولاي الحسن بكلية الحكامة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة بنجرير.

وحسب ما علمته هسبريس، من مصدر مطلع، فقد جرى إعلان الالتحاق الرسمي لولي العهد بهذه المؤسسة الجامعية خلال لقاء نظم اليوم عن بُعد، يخص انطلاق الموسم الجامعي الجديد 2020-2021.

وتعتمد الجامعة حالياً نظام تعليم يضم الحضوري وعن بعد حسب التخصصات. وبخصوص كلية الحكامة التي التحق بها ولي العهد فستعتمد التعليم عن بعد في أغلب دروسها في الدورة الأولى.

وكان وليّ العهد تمكن من اجتياز امتحانات السنة الثانية ضمن "البكالوريا الدولية 2020" بنجاح وبميزة "حسن جدا"، بثانوية دار السلام العمومية بالرباط، الكائنة في حي النهضة بالرباط.

وتعد جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية التي اختارها ولي العهد بمثابة مدينة للمعرفة موجهة لخدمة الابتكار.

وتوفر الجامعة بيئة استثنائية في قلب المدينة الخضراء ببنجرير، وهي مخصصة للتكوين العالي والتميز من أجل خدمة إفريقيا والعالم.

ويتمثل طموح الجامعة في تعبئة أفضل الباحثين ومنحهم بنيات تحتية مطابقة للمعايير الدولية من أجل مواجهة التحديات العالمية، بدءا من التنمية الاقتصادية ومرورا بالأمن الغذائي ووصولا إلى التصنيع المستدام.

جدير بالذكر أن جامعة UM6P هي جامعة متعددة المواقع، من بينها بنجرير والرباط والعيون، وبالنسبة لكلية الحكامة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية فهي توجد في العاصمة الرباط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - الحظ الخميس 15 أكتوبر 2020 - 18:30
بالتوفيق انشاء الله ولجميع الطلبة والطالبات حظ موفق انشاء الله
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74
2 - يونس الخميس 15 أكتوبر 2020 - 18:32
بالتوفيق لجميع الطلاب و التلاميذ في الدراسة
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61
3 - مفكر الخميس 15 أكتوبر 2020 - 18:35
اختيار موفق إنشاء الله وسار على نهج أسلافه علما وحنكة وتبصرا.
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32
4 - elmos الخميس 15 أكتوبر 2020 - 18:40
ذلك الشبل من ذاك الاسد الله يحفظهم لهذا الوطن العزيز
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19
5 - سري الخميس 15 أكتوبر 2020 - 18:42
بالتوفيق إنشاء الله فمزيدا من العلم حتى يظفر المغرب برجل ذو علم غزير.
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33
6 - عقلاني الخميس 15 أكتوبر 2020 - 18:45
ستزدهر بنجرير، هنيئا لكم على سلامتكم
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13
7 - مغربي معتز ببلده الخميس 15 أكتوبر 2020 - 18:46
بالتوفيق للأمير المحبوب مولاي الحسن ، حفظه الله ورعاه
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9
8 - عبدالرحيم الخميس 15 أكتوبر 2020 - 18:59
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
افتخر بمغربيتي وافتخر ان ولي العهد يتابع دراسته الجامعية ببلده وليس بدولة اجنبية . والتوفيق لجميع الطلبة
شكرًا
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12
9 - عبد العالي الخميس 15 أكتوبر 2020 - 18:59
اختيار الامير لكلية العلوم الاقتصادية اختيار صائب يعكس اهتمام الاسرة الملكية بكل ماهو اقتصادي واجتماعي ،
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6
10 - مغربي الخميس 15 أكتوبر 2020 - 19:00
بالتوفيق .من أراد ملكا رباه بين الشعب على نزعات شعبية كما ورد في وصية محمد الخامس.
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11 - kacimi الخميس 15 أكتوبر 2020 - 19:01
بالتوفيق والسداد والنجاح للأمير الموهوب.
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12
12 - rachida الخميس 15 أكتوبر 2020 - 19:02
موفق باذن الله اختيار موفق ومطلوب وان شاء الله طريقك سهل يا امير الامراء
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13
13 - سعيد الخميس 15 أكتوبر 2020 - 19:04
اللهم وفقه و يسر أموره و وفق جميع أفراد الأسرة الملكية و جميع أبناء الشعب المغربي لما ترضاه و سدد خطاهم و احفضهم بما حفضت به الذكر الحكيم. آمين يارب العالمين.
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5
14 - قرار صائب الخميس 15 أكتوبر 2020 - 19:09
ما أعجبني هو اختباره لمدينة بن جرير عوض الرباط حتى يعطي سموه إشعاعا لتلك الجامعة و للمنطقة بشكل عام. و في نفس الوقت عبرة للأثرياء الذين يفضلون بعت أبنائهم إلى الدراسة بالخارج عوض المعاهد و المدارس العمومية الوطنية.
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10
15 - خالد بويفلان الخميس 15 أكتوبر 2020 - 19:09
صراحة يثلج القلب و يريح النفس و يبعث على الفخر أن يضع ولي العهد تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ثقته في التعليم العالي بالمغرب ... هكذا سيكون سموه قدوة لكل الطلبة المغاربة و علماء و أدباء الغذ في أرض هاذا الوطن ...
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14
16 - Lamya الخميس 15 أكتوبر 2020 - 19:16
الحمد لله رب العالمين اختيار موفق باذن الله تعالى و العز و النصر و التمكين لامير المؤمنين الملك سيدي محمد و ولي عهده المحبوب مولاي الحسن.
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17 - نجيب كونساس الخميس 15 أكتوبر 2020 - 19:20
بالتوفيق لاميرنا المحبوب ولجميع الطلبة
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5
18 - المهدي الخميس 15 أكتوبر 2020 - 19:34
ماهي الحكامة أنها:” أسلوب ممارسة السلطة في تدبير الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من اجل التنمية” 
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19 - بارك الخميس 15 أكتوبر 2020 - 19:34
بسم الله الرحمان الرحيم بالتوفيق و النجاح نتمنى من الله ان يحفظكم ويرعاكم حتى تصل مبتغاكم كما أراد أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده
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20 - محمد الخميس 15 أكتوبر 2020 - 19:41
بالتوفيق إن شاء الله لولي العهد نتمنى له مسارا موفقا في دراسته، وهذه المبادرة هي تحفيز لكل الطلبة المغاربة حتى يبذلوا أقصى الجهد لبلوغ أعلى المراتب في المجال العلمي والدراسي وفق الله الجميع.
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