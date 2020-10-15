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كُتّاب وآراء
ولي العهد يلتحق بكلية الحكامة في جامعة بنجرير
أعلن اليوم الخميس التحاق ولي العهد الأمير مولاي الحسن بكلية الحكامة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة بنجرير.
وحسب ما علمته هسبريس، من مصدر مطلع، فقد جرى إعلان الالتحاق الرسمي لولي العهد بهذه المؤسسة الجامعية خلال لقاء نظم اليوم عن بُعد، يخص انطلاق الموسم الجامعي الجديد 2020-2021.
وتعتمد الجامعة حالياً نظام تعليم يضم الحضوري وعن بعد حسب التخصصات. وبخصوص كلية الحكامة التي التحق بها ولي العهد فستعتمد التعليم عن بعد في أغلب دروسها في الدورة الأولى.
وكان وليّ العهد تمكن من اجتياز امتحانات السنة الثانية ضمن "البكالوريا الدولية 2020" بنجاح وبميزة "حسن جدا"، بثانوية دار السلام العمومية بالرباط، الكائنة في حي النهضة بالرباط.
وتعد جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية التي اختارها ولي العهد بمثابة مدينة للمعرفة موجهة لخدمة الابتكار.
وتوفر الجامعة بيئة استثنائية في قلب المدينة الخضراء ببنجرير، وهي مخصصة للتكوين العالي والتميز من أجل خدمة إفريقيا والعالم.
ويتمثل طموح الجامعة في تعبئة أفضل الباحثين ومنحهم بنيات تحتية مطابقة للمعايير الدولية من أجل مواجهة التحديات العالمية، بدءا من التنمية الاقتصادية ومرورا بالأمن الغذائي ووصولا إلى التصنيع المستدام.
جدير بالذكر أن جامعة UM6P هي جامعة متعددة المواقع، من بينها بنجرير والرباط والعيون، وبالنسبة لكلية الحكامة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية فهي توجد في العاصمة الرباط.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
افتخر بمغربيتي وافتخر ان ولي العهد يتابع دراسته الجامعية ببلده وليس بدولة اجنبية . والتوفيق لجميع الطلبة
شكرًا