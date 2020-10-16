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الرئيسية | مدارات | الجزائر تُروّج أكاذيب حول حصول المغرب على صوت واحد بجنيف

الجزائر تُروّج أكاذيب حول حصول المغرب على صوت واحد بجنيف

الجزائر تُروّج أكاذيب حول حصول المغرب على صوت واحد بجنيف
هسبريس من الرباط
الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 09:00

روّجت وكالة الأنباء الجزائرية على موقعها الرسمي لأخبار كاذبة حول حصول المغرب على صوت واحد في انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وكانت انتخابات مجلس حقوق الإنسان جرت خلال هذا الأسبوع في مدينة جنيف السويسرية، حيث خصصت أربعة مقاعد في المجلس الأممي للمجموعة الإفريقية وهي السينغال والكوت ديفوار وملاوي والغابون.

وجرى تداول معطيات تشير إلى أن المغرب حصل على صوت واحد بما يقل عن الأغلبية المطلوبة للفوز في الانتخابات والمحددة بسبعة وتسعين صوتاً، فيما حصلت السنغال على 188 صوتاً وكوت ديفوار على 182 صوتاً وملاوي على 180 صوتاً وغابون على 176 صوتاً.

وعلى الرغم من تأكيد وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان على أن المغرب لم يقدم ترشيحه لهذه الولاية، وأن ما تم تسجيله لا يعدو أن يكون مجرد تصويت عن طريق الخطأ، وقد تم اعتباره تصويتا لاغيا كما تقضي بذلك القوانين المعتمدة في هذا المجال؛ فإن وكالة الأنباء الجزائرية ومعها الآلة الدعائية لجبهة البوليساريو اعتبرت ذلك "انتكاسة حقوقية للمملكة المغربية".

ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، مساء الخميس، قصاصة تحت عنوان: "المغرب يحصل على صوت واحد في انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، وزعمت أن المغرب فشل في الانضمام إلى هذه الهيئة الدولية.

وأكد المغرب أنه لم يترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2021-2023 التي أجريت الانتخابات الخاصة بها بتاريخ 13 أكتوبر الجاري، إذ تم تسجيل صوت خاطئ لصالح المملكة.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أنه عملا بمبدأ التناوب الجغرافي، فإن مقاعد الدول الإفريقية الأربعة اختيرت من منطقة غرب وشرق إفريقيا وليس من منطقة شمال إفريقيا، وبالتالي فإن المغرب ولا أي دولة أخرى تنتمي إلى المنطقة يمكن أن تترشح في هذه الانتخابات.

وأضافت المصادر ذاتها أن المغرب سيترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان عندما يصبح مؤهلاً بموجب مبدأ التناوب الجغرافي، علماً أن المملكة سبق انتخابها مرتين عضواً في المجلس الحقوقي الدولي للفترتين 2006-2007 و2014-2016.

وردًّا على الذين يتصيدون الفرص للهجوم على المملكة، أكدت المصادر ذاتها أن المغرب يتحلى بمصداقية داخل المجتمع الدولي بخصوص تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛ وهو ما تجلى من خلال تمكن ثلاثة مترشحين مغاربة في أقل من شهر من تقلد مناصب رفيعة في هيئات دولية وأممية تعنى بحقوق الإنسان.

وجرى انتخاب محمد العمارتي كخبير مستقل عضو في لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خلال انتخابات جرت في 15 شتنبر الماضي بنيويورك. كما تم في الـ17 من الشهر ذاته انتخاب الحقوقي البارز المحجوب الهيبة كخبير في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وبعدهما انتخاب المغربية نادية البرنوصي بتاريخ 7 أكتوبر الجاري عضوا في اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - سعيد الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 09:08
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الدول فين وصلوا او هادو حاضيينا غي حنا..
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2 - مواطن مغربي الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 09:08
سعار النظام الجزائري وتهافته دليل على الازمة البنيوية التي يتخبط في مستنقعها.
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3 - عدنان البودنيبي الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 09:09
وكالة أنباء الجزائر يسيرها مراهقون كثيرا ما يخطئون في كل المواضيع يعكس واقع دولة كرتونية تغرق في كل المجال وضعية قابلة للانفجار في أية لحظة و الحراك لم يبنتهي
لوكان تبون رايس يكون راجل و يسكن فالمرادية
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4 - محمد الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 09:14
ربما الصوت الوحيد هو صوت الجزائر دعما لنا في احقيتنا في هذا الموقع شكرا لكي جارتنا
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5 - rachid الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 09:14
هو ماشي غير المغرب بوحدو لحصل على صوت واحد .راه جميع الدول العربية نفس الحالة في مركب واحد
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6 - أبو بكر الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 09:14
و من صوت علينا ياترى؟
ربما ممثل الجزائر .
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7 - ملاحظ الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 09:19
أكيد أن الجزائر هي صاحبة هذا الصوت
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8 - الفلاح الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 09:27
جزاير لن تترشح تعرف مسبقا تحصل على صفر نقطة
مغرب جرب نفسه حصل على نقطة الشرف
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9 - aabdou labbdi الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 09:29
ياسبحان الله لماذا هذا الحقد والبغض اللذان يسكنان في قلوب هؤلاء الذين يدعون الإسلام والعروبة وحسن الجوار. هل الله سبحانه أو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اوصوا بأن يعامل الجار هكذا لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لماذا المسؤولين بالجزائر لا يحبون إلا الشر لاخوانهم بالمغرب. لماذا عندما يكون شيئا جميلا في المغرب ينسبوه لهم ولو بالتزوير واذا كان شيء سيء ينسبوه للمغرب. حسبنا الله ونعم الوكيل ولكن الله يمهل ولا يهمل. عندنا مثل يقول نية الأعمى في عكازه مع احترامي وتقديري للأشخاص المكفوفين. انظر ماذا قالوا رغم أن المغرب لم يتقدم بأي طلب في شأن العضوية لأنه يوجد في شمال افريقيا لأن هناك معايير لتقديم الترشيح ولكن هاته جارة السوء دائما تسبح في الماء العاكر كالضفادع.
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10 - مواطن من المغرب الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 09:32
تصويت عن طريق الخطأ حصل المغرب على 99 صوتا.. بيان الوزارة الكلفة بحقوق الإنسان يلفه الغموض..
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