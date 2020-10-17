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الرئيسية | مدارات | أطروحة تناقش "التمثلات الجنسية" للشباب المغربي

أطروحة تناقش "التمثلات الجنسية" للشباب المغربي

أطروحة تناقش "التمثلات الجنسية" للشباب المغربي
هسبريس من الرباط
السبت 17 أكتوبر 2020 - 12:09

نوقشت، مساء أمس الجمعة، في رحاب كلية علوم التربية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط أطروحة لنيل الدكتوراه في علوم التربية، تخصص علم النفس، حول "تمثلات الشباب المغربي للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج في ظل التغيرات السوسيو ثقافية، دراسة استكشافية لعينة من الشباب الجامعي المغربي".

الأطروحة قدمتها الباحثة سلمى بنسعيد بإشراف الدكتور عدنان جزولي، أستاذ التعليم العالي بكلية علوم التربية بالرباط.

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور عبد اللطيف كيداي، عميد كلية علوم التربية، رئيسا، وعضوية كل من الدكتورة لطيفة البوحسيني، أستاذة التعليم العالي بكلية علوم التربية بالرباط، والدكتور فوزي بوخريص، أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن طفيل بمدينة القنيطرة.

وفي تقريرها المقدم أمام لجنة المناقشة، أوضحت الباحثة سلمى بنسعيد أن اختيار موضوع أطروحتها ينطلق من كون المجتمع المغربي يعيش منذ حصوله على الاستقلال تحولات اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية، تجسدت في الانتقال من أنماط عيش تقليدية محافظة إلى أنماط حديثة ومتمدنة بنسب متفاوتة.

وقد أفضى هذا الانتقال إلى بروز مجموعة من السلوكيات الجنسية في المجتمع المغربي وخاصة في الوسط الشبابي، تنزع نحو الانفتاح والتحرر بشكل علني في الوقت الذي كانت فيه سابقا خفية ومسكوت عنها.

وكخلاصة عامة للبحث، أوضحت الباحثة أن الجنسانية الشبابية في المغرب مزدوجة وممزقة، كما أن الواقع الجنسي الشبابي الحالي يؤكد على فردنة جنسية متصاعدة في المجتمع المغربي، وفي الوسط الشبابي بالخصوص، يسعى من خلالها الشباب إلى إعطاء معنى لحياتهم وتجاربهم واختياراتهم الجنسية وذلك بالاعتماد على الذات دون عزو ذلك للمؤسسات الاجتماعية.

وأوصت الباحثة بضرورة وضع مشروع إصلاحي مستعجل لإيجاد الحلول المناسبة لإشكالات الجنسانية خارج إطار الزواج في المجتمع المغربي، على أن يشمل هذا المشروع المجال التربوي من خلال تطوير مناهج التربية الجنسية وإدماجها في المقررات الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية التأهيلية والجامعية، والمجال القانوني والحقوقي من خلال بذل المزيد من الجهود الحكومية وغير الحكومية لتعزيز الحريات الفردية وتوسيع مجالاتها، ومواصلة الاجتهاد في مراجعة القانون الجنائي (الفصل 490).

وفي المجال السياسي يتعين على الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية النظر في مناقشة سبل تحقيق الحريات الفردية في إطار قانوني وحقوقي واجتماعي وثقافي وتربوي بعيدا عن الأجندات والمزايدات السياسية؛ بل يلزم أن يتم استحضار أولا وأخيرا مستقبل الأجيال وتنميته على كافة المستويات بما فيها المستوى الجنسي.

أما في المجال الأكاديمي فاقترحت الباحثة ضرورة إدراج "العلوم الجنسية" كشعبة جديدة في المؤسسات الأكاديمية للتكوين، لا سيما في اختصاصات العلوم الاجتماعية والإنسانية. وكذلك تكوين فرق عمل من الباحثين الحاملين لوعي جنسي كوني حديث أساسه الوقاية والحق والحرية والاحترام وتقبل مختلف التوجهات الجنسية.

وأشارت الطالبة، في نهاية تقريرها، إلى أنه من جميل الصدف أن تناقش هذه الأطروحة في وقت تشهد فيه بلادنا نقاشا وجدلا محتدما حول بعض الممارسات التي لها علاقة غير مباشرة بموضوع العلاقات الجنسية وهي أحداث الاغتصاب والاعتداء الجنسي التي طالت الأطفال ذكورا وإناثا، والحاجة إلى معالجتها في إطار أكاديمي علمي شمولي ومتعدد الاختصاصات في الجامعة المغربية.

وبعد المداولة، قرّرتِ اللجنةُ منح الطالبة سلمى بنسعيد درجةَ الدكتوراه في علوم التربية بميزة مشرف جدا، مع تنويه خاص من أعضاء اللجنة باعتبار "موضوع الأطروحة صعبا وجديدا تم تناوله بمنهج علمي متميز ومتجرد من أحكام القيمة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - علم لا ينفع السبت 17 أكتوبر 2020 - 12:31
اللهم ان نعود بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع. حبدا لو كانت اطروحتك يا اختاه في ما يفيد كالفيزياء او الكمياء والطب خاصة ونحن بامس الحاجة إلى دواء كورونا. مكتجيكم ساهلة غير مواضيع النكاح وقلة الحياء
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2 - ahmed السبت 17 أكتوبر 2020 - 12:32
هذا ما يسمي بقلة مايدار، فعوض ان يثم توجيه ميزانية ومجهودات البحث لما يعود بالخير والنفع على البشرية كالاختراعات في المجال الطبي والعلمي والصناعي نسمع عن مثل هذه الابحاث التافهة
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2
3 - أطروحة مطروحة السبت 17 أكتوبر 2020 - 12:34
الشباب بغا فرص عمل وإعانات باش يتزوج باش يفرغ المحتويات الداخلية ديالوا،مبغاش الفلسفة الخاوية لي تزيد تأزموا جنسيا،وها النتيجة تانشوفوها ديال كثرة الاغتصابات
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1
4 - الهوية أولا قبل هذا وذاك السبت 17 أكتوبر 2020 - 12:37
وبهذا نستعد لفقدان هويتنا البشرية ونندثر مع الحيوانات فاقدة الفكر والعقل ولنصفق بحرارة مع ماسسة الظاهرة من الناحية القانونية تنبثق عنها جزاءات زجرية وجناءية
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5 - محمد السبت 17 أكتوبر 2020 - 12:46
إليك الله ياعزيزتي كم من الوقت ستحتاجين لكي تصلي إلى مستوى عقول الباحثين والمذبرين مثل الدكتور والمخترع السيد اليزمي.
هناك أشخاص يفكرون بعقولهم ليستفيذوا هم وأبناء وطنهم والنهوض من براتين الفقر والتهميش ولكن باختراعاتهم .
وكم من أشخاص يصلون إلى مراتب عليا ولكن بتفكيرهم الجنسي والاأخلاقي، وتشتيت ما بقي من دفىء أسري.
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6 - amazigh السبت 17 أكتوبر 2020 - 12:50
Azul,
a mon avis on a vraiment besoin d education sexuelle dans nos programmes scolaires. Il ya certes qq1 qui vont dire que notre societe avec cette culture nouvelle va tomber dans le piege: alors nos enfants et adolescents vont briser les liens culturels de notre
societe...a ces gens la on repond en disant: il ya de la philo et du mths dans notre programme scolaire et jusqu a present nous sommes pas des genies dans ces matieres....alors c est la meme chose pour le cour de l education sexuelle. La aussi sans doute on ne deviendra pas tous des genis...Tanmirt
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