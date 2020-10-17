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كُتّاب وآراء
ولي العهد مولاي الحسن يفتتح الموسم الجامعي بـ"العولمة وكورونا"
انطلقت أولى محطات التحصيل الجامعي لدى الأمير مولاي الحسن، عقب افتتاح جامعة محمد السادس متعددة التخصصات ندوات افتراضية تؤطر "تيمات متعددة"، وتناقش مواضيع العولمة وسياقات كورونا ومشاكل القارة الإفريقية.
وباستخدام تقنيات "التعليم عن بعد"، تابع ولي العهد أولى محاضراته الجامعية، وألقاها وزير المالية السابق فتح الله ولعلو، ثم الوزير السابق والدبلوماسي الفرنسي هوبرت فيدرين؛ وتلتهما خبيرة الاقتصاد والسياسية النيجيرية أوبياكلي ازكوسيلي.
ووفق ما أوردته مصادر من داخل الجامعة، المتراوح طلبتها بين ابن جرير والعاصمة الرباط، فقد باشر ولي العهد متابعاته بشكل عادي رفقة جميع المستمعين، وكانت له مداخلات كتابية تعقب على بعض النقاط التي طرحها الأساتذة خلال المحاضرات.
وإلى حدود كتابة هذه الأسطر لم تبرمج إدارة الجامعة محاضرات جديدة، لكن بداية الأسبوع المقبل قد تتضمن برنامج عمل جديد، حسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، مؤكدة أن الأمور تسير بشكل طبيعي مثل أي مؤسسة، بتفاعل ولي العهد مع باقي الطلاب.
وأعلن يوم الخميس الماضي التحاق ولي العهد الأمير مولاي الحسن بكلية الحكامة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة بنجرير.
وحسب ما علمته هسبريس، من مصدر مطلع، فقد جرى إعلان الالتحاق الرسمي لولي العهد بهذه المؤسسة الجامعية خلال لقاء نظم عن بُعد، يخص انطلاق الموسم الجامعي الجديد 2020-2021.
وتعتمد الجامعة حالياً نظام تعليم يضم الحضوري وعن بعد حسب التخصصات. وبخصوص كلية الحكامة التي التحق بها ولي العهد فستعتمد التعليم عن بعد في أغلب دروسها خلال الدورة الأولى.
وكان وليّ العهد تمكن من اجتياز امتحانات السنة الثانية ضمن "البكالوريا الدولية 2020" بنجاح وبميزة "حسن جدا"، بثانوية دار السلام العمومية بالرباط، المتواجدة في حي النهضة بالرباط.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
حتى يكون الأمير حفظه الله قدوة للشباب في طلب العلم.