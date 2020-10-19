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الرئيسية | مدارات | حيازة المغرب المقاتلة الشبح "إف-35" تثير مخاوف أمنية إسبانية

حيازة المغرب المقاتلة الشبح "إف-35" تثير مخاوف أمنية إسبانية

حيازة المغرب المقاتلة الشبح "إف-35" تثير مخاوف أمنية إسبانية
هسبريس - مصطفى شاكري
الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 20:00

مخاوف إسبانية من تداعيات الاتفاق العسكري الموقّع بين واشنطن والرباط، مطلع الشهر الجاري، في ظل عدم تسريب المحتوى المحدد لـ"خارطة الطريق" التي ستربط بينهما في السنوات العشر المقبلة؛ ولكن مجموعة من المنشورات الإعلامية "الإيبيرية" تحدّثت عن إمكانية حصول المغرب على الطائرة الأمريكية الشبح من طراز "إف-35".

وفيما تُسارع مجموعة من البلدان الإقليمية إلى شراء مقاتلات "F-35" من الولايات المتحدة الأمريكية في الأسابيع القليلة الماضية، بالنظر إلى التكنولوجيا الحسّاسة التي تميّز أقوى وأغلى مقاتلة بالتاريخ إلى حد الآن، يبدو أن الرباط تتجه بدورها إلى اقتنائها في إطار الاتفاق الثنائي الذي يراهن على تعزيز الدفاع الجوي الوطني.

ووفقاً لصحيفة "الإسبانيول"، فإن حيازة الرباط على المقاتلة "إف-35" ستجعلها أكبر قوة عسكرية في القارة الإفريقية، موردةً أن الاتفاق العسكري يرمي إلى تدعيم القدرات القتالية الجوية للمملكة المغربية التي تُصنّف ضمن أقوى دول المنطقة عسكرياً، أخذاً بعين الاعتبار بأن أمريكا هي المورد الرئيسي للأسلحة في المغرب.

وتبعاً لمصادر الصحيفة الإسبانية، فقد يحصل المغرب على هذه المقاتلة الشبحية في العقد المقبل، على الرغم من عدم تحديد مضامين الاتفاقية الموقعة بين البلدين، مبرزة أن عشرين قاعدة عسكرية في العالم هي التي تمتلك جوهرة الجيل الخامس من الجيش الأمريكي إلى حدود الساعة، بعدما تمّ تدريب ألف طيّار على تشغيلها.

وفي المقابل، أوضح المنشور الإعلامي أن مدريد حريصة على امتلاكها أيضا لهذه الطائرة فائقة التطور قبل حلول عام 2030؛ أي تاريخ انتهاء الاتفاق العسكري الموقع بين الرباط وواشنطن، من أجل مواكبة التطورات المتسارعة في المنطقة الإقليمية، بعدما عمدت بعض الفواعل الوطنية إلى عصرنة عتادها العسكري.

وتشير مجموعة من التقارير العسكرية الدولية إلى أن المقاتلة الهجومية "إف-35" تحتوي على حزمة من الأجهزة التكنولوجية، التي تعد بأنها الأقوى من أي طائرة مقاتلة عبر التاريخ، حيث تصل سرعتها القصوى إلى 1.930 كيلومترا في الساعة؛ أي أنها أسرع من الصوت، ما يتيح لها تفادي رصد الرادارات العسكرية.

وأبرزت الصحيفة الإسبانية أن مدريد تحكمها مخاوف أمنية من انضمام المغرب إلى نادي البلدان المُنتجة للأسلحة؛ لأن من شأن ذلك أن يهدّد مصالحها الإستراتيجية في منطقتي البحر الأبيض المتوسط والأطلسي، بالنظر إلى أن الاتفاق العسكري يسمح بنقل تجربة الخواص الأمريكيين إلى البلاد.

ووفق منشورات إعلامية لوزارة الدفاع الأمريكية، فإن الاتفاق الثنائي يسعى إلى تعزيز الدور الريادي للمغرب في محاربة الظواهر الإرهابية بـ"القارة السمراء"، وإدماجه في المعادلة العسكرية الدولية، وتطوير الشراكة الأمنية الوثيقة بين البلدين.

وقد صادق المغرب، خلال يوليوز الماضي، على مشروع قانون يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، يهدف إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - مواطن غيور1 الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 20:08
السلام عليكم
المغرب وجب عليه تطوير الصناعة العسكرية دات التكنلوجيا العالية، و تطوير جيشه بقوات قتالية محترفة فعالة و دات تكنلوجيا متطورة على شكل كوموندو .
الإنشاء لا ينفع في هدا الزمان الدي الكل يعادي الكل، و حيث لا تعرف الصديق من العدو.
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71
2 - zaku الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 20:10
هههه على اساس إسبانيا باقي عندها السيف و نبلة و مأجنيق لا حول ولا قوة الا بالله.
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102
3 - فارس بلا جواد الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 20:17
الامريكان متيبعو السلاح للعرب تا يعرفو مغديش يستخدموه لمواجهة حلفائهم المقربين وداكشي تيكون بضمانات اما استعماله لمواجهة الأخوة ولا محاربة الإرهاب هدا مكان
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39
4 - ففففففففف الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 20:18
بالعكس تتير مخاوف الشعب المغربي قطاع الصحة مدمر قطاع التعليم مدمر قطاع التشغيل مدمر والدولة تنفق ملايير الدولارات في التسليح
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62
5 - أطلسي الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 20:20
تمت الصفقة بين أمريكا والمغرب في 6 طائرات في أفق 2024 التي كانت موجهة لتركيا لأن هذه الأخيرة مصممة على اقتناء S400 من روسيا.
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18
6 - cubic الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 20:20
أتساءل من أين تأتون بمثل هده المعلومات"حيث تصل سرعتها القصوى إلى 1.930 كيلومترا في الساعة؛ أي أنها أسرع من الصوت، ما يتيح لها تفادي رصد الرادارات العسكرية"؟
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-22
7 - caprice الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 20:21
لا احب تركيا لعدة اسباب لكن جميع انتصارتها العسكرية كانت بفضل طائرات مسيرة ارخص بكتير من الطائرات التقليدية.
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11
8 - مهندس الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 20:21
سبق لي أن قرأت أن هذه المقاتلات ليست صالحة إلا للإستعراضات العسكرية، حيث أنها تباع غير مكتملة البرمجة وللقيام بأية عملية ينبغي الىجوع إلى الخبراء الأمريكان للحصول على الموافقة وبالتالي إتمام و تفعيل البرمجة. هنيأ لنا.
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20
9 - الصحراء المغربية الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 20:21
الطائرة ف-35 الجيل الخامس في المغرب شريطة صناعة أجزاء منها محليا لخلق فرص الشغل وتكوين الشباب في مهن التصنيع الطيراني المدني والحربي، ونستمر هكذا إلى يجف الغاز والنفط في أرض الغاز والنفط. هذا ما كتبه الله لنا، نحمده ونشكره
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17
10 - سعيد الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 20:22
اكثر من ثلث مزانية المغرب تصرف على الجيش واكثر من ثلثي الشعب يتدور جوعا وقهرا
هنيئا لصاحب القرار الرجل المناسب في المكان المناسب
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19
11 - مواطن 88 الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 20:22
تثير فضول الصحفيين زعما أنها مخاوف أو توجسات طرأت على الدولة الإسبانية. لنكن واقعيين أحسن لأن السيناريو الذي يسمح بتخيل نزاع عسكري جوي بين المملكتين سيناريو غارق في الإفتراض والمؤسف أن العالم - الصناعي بالخصوص - لا يتعلم من إختبارات طبيعية للإنسان مثل محنة كورونا المستجد الجارية ليقف وقفة تأمل في الصناعة العسكرية وأما الدول المستهلكة فعليها أن تدفع تلك المليارات في الدفاع الحق لا ذاك الإستعراضي بالإستثمار في البشر والتعاون والتعليم والبحث مع الأولوية في كل مجال للتنمية البشرية الراشدة. وإذا كانت لا تملك حق تقرير التعامل مع سوق الصناعة العسكرية وروادها ووكلائها ومقامريها ولوبياتها فهي بالتنمية البشرية تستطيع إيجاد آليات لاكتساب هذا الحق.
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9
12 - منير الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 20:22
نعم لقد امرت السلطات الاسبانية الشعب للتوجه الجبال و حفر الخنادق خوفا من الشبح المغربية وسمعنا صفارات الانذار حتى وصل صداها الى طنجة وبدات المواد الغذاءية تنفذ من المخازن ...لقد حانت ساعة الصفر على المغرب ضبط النفس والدخول في حوار
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26
13 - مهاجر الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 20:23
لشراء مزيد من الأسلحة يجب التخلي عن المعاشات و اقتناء القصور و اظن ان هذا ليس في صالح البيليكيين
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25
14 - Baraka الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 20:23
ايوا باراكا ...
اسبانيا عضو من الناتو.
اسبانيا إذا أرادت شراء نفس الأسلحة يشتريها فلا داعي لكل هذه البروبكاندا...
مرة اسبانيا مرة الحزائر...ايوا باراكا
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30
15 - vlademir الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 20:25
ما هو مبرر المخاوف و اسبانيا عضو في حلف الناطو و أيا كان نوع السلاح المستورد فيبقى من الطرازات المعدة للتصدير والتي لا تظاهي نظيراتها الأصلية.
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15
16 - Driss الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 20:27
ضياع مال الشعب. 50عام والمغرب تغني شركات السلاح. لك العز تركيا
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7
17 - أحمد المغربي الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 20:30
ننتظر بفارغ الصبر عقد صفقة مع أمريكا لاقتناء 12 طائرة من هذا النوع لتسد النقص أمام السو 57.
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5
18 - Reda الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 20:31
واش اسبانيا على قدها غادي تخاف من المغرب بعتاده و تكنولوجيته المستوردة و ....و .... و ...
هادا هو الطنز
المغرب شرى طيارات او سلاح كيفما كان و كي برر و كي يتخيل شي حرب هو لي غالب فيها بسلاحو لي شرى ....باركا من الطنز و التبريرات الخاوية. كولشي العالم عارف بلي المغرب ما داها فيه حتى واحد ... واحل غير مع راسو مسكين و كي حلم بلي اسبانيا خافت منو .
الناس فالناس و القرع في مشيط الرأس
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9
19 - critique الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 20:31
هذا يذكرنا بتصريح مسؤول عسكري تركي بأن أي طائرة حربية من صنع أمريكي لن تتيح لك الهجوم على أي دولة داخل الناتو ابدا فهي مجرد خردة لا نفع فيها أمام دول حلف الناتو .لذلك القول بأن الطائرة تثيرالمخاوف الإسبانية هي هرقطة فارغة تماما لا معنى لها الطائرة ستنفع ضد الدول الخرقاء مع بعضها البعض فقط
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4
20 - زهير الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 20:32
شخصيا ارى ان روسيا هي من ستفرض على امريكا بيع هذه الطائرات لحلفائها ، الطائرة تعتبر من افضل ما يوجد لدى الولايات المتحدة ، و هي فعلا طائرة تعطي تفوق كبير جدا لاي بلد ، كيف ستقوم روسيا بذلك ، روسيا ليس لديها مشكل في بيع اخر ما تنتج من صناعات عسكرية ، و اذا شعر حلفاء امريكا ان ما تقدمه روسيا لحلفائها يفوق طائرات ال ف16 ستضطر امريكا لبيع ف35 لحلفائها ، بدون العودة لاسرائيل ، و هذا ما قد يقع في المستقبل القريب ، ميزان الرعب بين الدول يجب ان يبقى للحفاظ على السلم ، لكي تعيش بسلام عليك بالاستعداد للحرب ، لو كان المغرب ضعيف لذهبت الصحراء بثرواتها و لفرضت اسبانيا حدودها البحرية التعسفية . اتمنى ان يكون المغرب من بين الاوائل لطلب عدد منهم . فهي طائرة ممكنة ان تذب الرعب في اي جيش بالعالم .
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5
21 - Mafrassich الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 20:32
واش بنيتكم سبنيول اخافو منا ؟ الناتج الاجمالي الوطني دياها ادير 20 من ديالنا .! ناس راهوم فالحلف الاطلسي من الفوق !
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7
22 - Ali 29 الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 20:35
اتمنى ان تستثمر هاته الفرصة لاسترجاع سبتة ومليلية بالرغم ان هناك تضخيم في الأرقام المعلنة عليها
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-4
23 - إضاعة المال العام الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 20:42
على المؤسسة العسكرية أن تغير إستراتيجيتها الحالية فمئة درون طائر متطور و مسير عن بعد عن طريق الأقمار الإصطناعية أفضل و أرخس من صرب من F 35
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0
24 - SAMIR الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 20:43
ما يثير مخاوف اسبانيا حقا هو الجيش من الحراكه المغاربيون الذين يتدفقون هذه الايام على شواطئها من جديد وفي اعز ايام وباء كورونا وليس عن امتلاك المغرب او الجزائر لطائرات الشبح المزعومة.
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7
25 - لقد سئمنا هذا الكلام الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 20:43
* مما يخاف الإسبان ؟ هل هذه المقاتلة الشبح ستمكن المغرب من إسترجاع

الأندلس ؟ مرة يتحججون بإسبانيا ومرة بالجزائر وتارة بموريطانيا و أخرى

بالبوليساريو و داعش و.....، كل ذلك من أجل التغطية على الصفقات المالية

التي تظفر بها أمريكا ، أموال ما أحوجنا إليها ـ و يسخرون منا كأننا أطفال ،

بقولهم أن أمريكا تبلغنا عطفها و رضاها ، ولم تنسى العلاقة الطيبة و العريقة

معنا ، و لما لا و نحن أول دولة في العالم إعترفت بأمريكا ـ لقد سئمنا هذا الكلام .
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9
26 - مقاطع الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 20:45
مادام ليست لنا صناعة أسلحة متطورة فلن نخيف إلا نفسنا فمن يبيع لك سلاح يصنع سلاحا أكثر تطورا من الذي بيع لك
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0
27 - سعيد الراوي الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 20:54
الملاحظ انه بمجرد الكلام عن شيء حققه المغرب إلا وخرجت أصوات العدميين ثصرخ محاولة تحطيم كل المجهودات المبدولة. انا اسمي هذه الأصوات كوموندهات الكومبيوتر التي تعمل لفائدة إتجاهات معروفة بانعزالها و بعدها عن الجمهور و خروجها عن العمل الديمقراطي الذي تسير فيه بلادنا.
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1
28 - مربع خايف الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 20:55
يقول الشاعر : زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً ،،،،، أبشر بطول سلامة يا مربع . واش ميزانية المغرب تقدر على ثمن اغلى طائرة في العالم ؟ اهتموا بصدوق التقاعد أولا ومن بعد نتفاهمو على F35 , سبحان الله كنا كنعيب على السعودية عندما توقع عقود شراء اسلحة وهي القوية اقتصادياً والأن جاء دورنا
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-1
29 - متطوع في المسيرة الخضراء الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 21:01
على الحكومة المغربية أن تعتمد على الله وقدراتها لأن الدول العضمى قوية بالتعليم والصحة والقوة الدفاعية وعلى المغرب أن ار اد أن يسير في نفس النهج ليصل إلى المبتغى المنشود بإمكان الطاقات الواعدة بالمملكة المغربية استيعاب جميع المجالات التي تعيد تشغيل الشباب وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل العالقة بالمغرب وعلى رأسها محاربة الفساد والمفسدين الشيء الدي ينهب المال العام بدون فايدة تذكر ...
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