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كُتّاب وآراء
لوديي يلاقي كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية
استقبل عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، اليوم الاثنين، الجنرال دو كور دارمي جون لوريمر، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس.
بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أوردت من خلاله أن المسؤوليْن أعربا، خلال هذا اللقاء، عن ارتياحهما لعلاقات الصداقة والتعاون العسكري التاريخية بين المملكتين ولإمكانيات تعزيزها بشكل أكبر، خاصة في ما يتعلق بالعمل المشترك وتبادل التجربة والخبرة بين القوات المسلحة بالبلدين.
وعرف اللقاء، الذي حضره سيمون مارتان، السفير البريطاني المعتمد بالرباط، التأكيد على أن التعاون العسكري المغربي- البريطاني يؤطره اتفاق- إطار للتعاون العسكري والتقني واتفاق حول وضع القوات.
وخلص البلاغ إلى أنه، من جهة أخرى، تنعقد لجان عسكرية مختلطة بالتناوب في الرباط ولندن، للانكباب على مختلف أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة للمملكتين.
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تعليقات الزوّار (1)
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