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لوديي يلاقي كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية

لوديي يلاقي كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية
هسبريس من الرباط
الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 15:00

استقبل عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، اليوم الاثنين، الجنرال دو كور دارمي جون لوريمر، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس.

بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أوردت من خلاله أن المسؤوليْن أعربا، خلال هذا اللقاء، عن ارتياحهما لعلاقات الصداقة والتعاون العسكري التاريخية بين المملكتين ولإمكانيات تعزيزها بشكل أكبر، خاصة في ما يتعلق بالعمل المشترك وتبادل التجربة والخبرة بين القوات المسلحة بالبلدين.

وعرف اللقاء، الذي حضره سيمون مارتان، السفير البريطاني المعتمد بالرباط، التأكيد على أن التعاون العسكري المغربي- البريطاني يؤطره اتفاق- إطار للتعاون العسكري والتقني واتفاق حول وضع القوات.

وخلص البلاغ إلى أنه، من جهة أخرى، تنعقد لجان عسكرية مختلطة بالتناوب في الرباط ولندن، للانكباب على مختلف أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة للمملكتين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - كوثر يوسف الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 15:32
زيارة مهمة و ايجابية للطرفين لاسيما للملكة المتحدة اذ يعتبر المغرب البلد الغير اوربي الاقرب اليها و له علاقات عثيقة تاريخيا تجارية ثقافية سياسية اعلامية انقطعت مع الاسف الشديد مع الاستعمار الافرنجي القاري ذي البنيات القروية المتخلفة مقارنة مع بريطانيا مهد التجارة و الحرية و المبادرة الحرة و التسامح- الانجليز ادخلوا الشاي الى المغرب بكل طقوسه المعروفة اليوم و ايضا الصحافة و كان مراسلو الصحف الانجليز بالمغرب قبل الاستعمار الفرنسي المتخلف (بالنظر الى بنياته الاقتصادية و السكانية) في المدن الكبرى بالمغرب و الكتاب الانجليز استقروا منذ قرون بطنجة مثلا و القناصل الانجليز و البعثات الديبلوماسية المغرب كانت حاضرة ايضا و يعتبر ماك لاين او القايد ماكلين مؤسس الجيش المغربي تحت عهد مولاي الحسن1- اتى الاستعمار الفرنسي من الجزائر و انقطعت الرباطة المغربية الانجليزية و التأثير الانجليزي بالمغرب مع الاسف الشديد لحساب التأثير الفرنسي المنغلق القاري القروي كما يقال و ثقافة و لغة كلها لا تصلح سوى للجدل و الخطابات الخاوية و التجريد
و لهذا لابد من تقوية العلاقة مع الانجلوسكسون البحريين الاطلسيين المنفتحين
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