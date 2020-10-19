هذه تكلفة بناء مقر القنصلية الأمريكية بالبيضاء

هسبريس من الرباط

كشف مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر، أن تكلفة بناء مقر جديد للقنصلية العامة الأمريكية بالدار البيضاء تبلغ 312 مليون دولار.

وكانت القنصلية العامة الأمريكية أعلنت السنة الماضية عن الشروع في بناء مقر جديد لها خلال النصف الثاني من العام 2020، لمواكبة التطور الكبير الذي تشهده العاصمة الاقتصادية للمملكة، خاصة على المستويين الاقتصادي والسياحي.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، في زيارته إلى المغرب، إن بناء هذا المقر الجديد يأتي كدليل على الالتزام الأمريكي طويل الأمد تجاه المملكة المغربية وتعزيز الصداقة التاريخية بين البلدين.