24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3213:1716:2318:5320:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. دورة تكوينية تروم الحفاظ على الأرشيف العمومي (5.00)

  2. شغيلة "سامير" تستعجل عودة إنتاج مصفاة المحمدية (5.00)

  3. شرطة فرنسا تطلق عمليات ضد متطرفين إسلاميين (5.00)

  4. المغرب في حرب أكتوبر (5.00)

  5. الهدّاف المغربي يوسف العربي يحطم "رقما صامدا" منذ نصف قرن (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مدارات | هذه تكلفة بناء مقر القنصلية الأمريكية بالبيضاء

هذه تكلفة بناء مقر القنصلية الأمريكية بالبيضاء

هذه تكلفة بناء مقر القنصلية الأمريكية بالبيضاء
هسبريس من الرباط
الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 19:35

كشف مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر، أن تكلفة بناء مقر جديد للقنصلية العامة الأمريكية بالدار البيضاء تبلغ 312 مليون دولار.

وكانت القنصلية العامة الأمريكية أعلنت السنة الماضية عن الشروع في بناء مقر جديد لها خلال النصف الثاني من العام 2020، لمواكبة التطور الكبير الذي تشهده العاصمة الاقتصادية للمملكة، خاصة على المستويين الاقتصادي والسياحي.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، في زيارته إلى المغرب، إن بناء هذا المقر الجديد يأتي كدليل على الالتزام الأمريكي طويل الأمد تجاه المملكة المغربية وتعزيز الصداقة التاريخية بين البلدين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Youssef الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 19:41
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، ياك ما بناو شي محطة ديال الفضاء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-57
2 - مواطن من المغرب الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 19:42
تلك لن تكون مجرد قنصلية عادية. ستكون مثل المنطقة الخضراء ببغداد. لأن مساحتها ستكون خمس هيكتارات والبناية ستكون عمودية بعشرين طبقة. والمكان أرض مطار انفا القديم بالحي الحسني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
3 - مراقب مروكي الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 19:51
شرطي العالم ضروري من الاحترام والتقدير وتهييئ له الارضية المناسبة من أجل المصالح المتبادلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
4 - كريم الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 20:21
12480 سكن اقتصادي، الله الله على مريكان، و هادشي لاش و مكعطيو فيزا للحد،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.