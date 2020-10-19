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كُتّاب وآراء
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هذه تكلفة بناء مقر القنصلية الأمريكية بالبيضاء
الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 19:35
كشف مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر، أن تكلفة بناء مقر جديد للقنصلية العامة الأمريكية بالدار البيضاء تبلغ 312 مليون دولار.
وكانت القنصلية العامة الأمريكية أعلنت السنة الماضية عن الشروع في بناء مقر جديد لها خلال النصف الثاني من العام 2020، لمواكبة التطور الكبير الذي تشهده العاصمة الاقتصادية للمملكة، خاصة على المستويين الاقتصادي والسياحي.
وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، في زيارته إلى المغرب، إن بناء هذا المقر الجديد يأتي كدليل على الالتزام الأمريكي طويل الأمد تجاه المملكة المغربية وتعزيز الصداقة التاريخية بين البلدين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - Youssef الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 19:41
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، ياك ما بناو شي محطة ديال الفضاء.
تعليق غير لائق
-57
2 - مواطن من المغرب الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 19:42
تلك لن تكون مجرد قنصلية عادية. ستكون مثل المنطقة الخضراء ببغداد. لأن مساحتها ستكون خمس هيكتارات والبناية ستكون عمودية بعشرين طبقة. والمكان أرض مطار انفا القديم بالحي الحسني
3 - مراقب مروكي الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 19:51
شرطي العالم ضروري من الاحترام والتقدير وتهييئ له الارضية المناسبة من أجل المصالح المتبادلة
4 - كريم الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 20:21
12480 سكن اقتصادي، الله الله على مريكان، و هادشي لاش و مكعطيو فيزا للحد،
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