وزارة الخارجية الإسبانية تعيّن قنصلا جديدا بالرباط‎

هسبريس ـ مُتابعة

أقدمت المملكة الإسبانية على تعيين قناصلة جدد بعدد من المدن عبر العالم؛ من بينها الرباط.

وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية سمّت فيرناندو فيلالونجا قنصلا جديدا لها في العاصمة المغربية.

وشغل فيلالونجا منصب وزير الدولة السابق للتعاون خلال الفترة الممتدة بين سنتي 1996 و2000، وسفيرا في البرازيل بين عامي 2017 و2018.

القنصل الجديد سوف يملأ المنصب الشاغر الذي تركته سيلسا نونيو، وقد غدت منذ يونيو الماضي وكيل وزارة الخارجية الإسبانية.