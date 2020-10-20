مدريد تصادق على اتفاقية للتعاون الأمني مع الرباط

هسبريس من الرباط

صادقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني على اتفاقية بين المغرب وإسبانيا بشأن التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة مع إشارة محددة إلى الإرهاب، وكذلك على التعاون في إطار الأنشطة العملياتية والتحقيقات في مختلف أشكال ومظاهر الجريمة.

وقد تضمنت هذه الاتفاقية ديباجة وخمس عشرة مادة تنظم أهم الجوانب في مجال التعاون والتنسيق بين البلدين، كما تحدد بتفصيل كبير الجرائم التي تشمل هذا التعاون.

الاتفاقية، التي صادق عليها مجلس الوزراء، تستجيب للانشغالات التي يتقاسمها البلدَان فيما يتعلق بحجم الظواهر الإجرامية والتحديات الأمنية التي يشكلها الاتجار بالبشر والإرهاب وتهريب المخدرات، وكذا المظاهر الجديدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية.