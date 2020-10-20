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مدريد تصادق على اتفاقية للتعاون الأمني مع الرباط

مدريد تصادق على اتفاقية للتعاون الأمني مع الرباط
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 14:10

صادقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني على اتفاقية بين المغرب وإسبانيا بشأن التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة مع إشارة محددة إلى الإرهاب، وكذلك على التعاون في إطار الأنشطة العملياتية والتحقيقات في مختلف أشكال ومظاهر الجريمة.

وقد تضمنت هذه الاتفاقية ديباجة وخمس عشرة مادة تنظم أهم الجوانب في مجال التعاون والتنسيق بين البلدين، كما تحدد بتفصيل كبير الجرائم التي تشمل هذا التعاون.

الاتفاقية، التي صادق عليها مجلس الوزراء، تستجيب للانشغالات التي يتقاسمها البلدَان فيما يتعلق بحجم الظواهر الإجرامية والتحديات الأمنية التي يشكلها الاتجار بالبشر والإرهاب وتهريب المخدرات، وكذا المظاهر الجديدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - kader الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 14:19
مفهمتش يالاه البارح منعو تعبئبة البنزين في المغرب ودابا دايرين معاهم اتفاقية! Quelqu’un m’explique svp.
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14
2 - ماجد واويزغت الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 14:40
أنا متفق مع صاحب التعليق رقم 1
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7
3 - حسن النتيفي الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 14:41
Monsieur Kader vous avez raison je suis avec vous
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4
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