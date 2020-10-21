24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0807:3413:1716:2118:5120:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الدار البيضاء ترفض التغطية على "عجز الترامواي" (5.00)

  2. إحالة 56 ألف موظف على التقاعد في 5 سنوات (5.00)

  3. زيادة 1500 منصب تسائل جدية الحكومة لإصلاح منظومة الصحة (5.00)

  4. "أجواء الإغلاق" تعود إلى المملكة و"الحَجر" يحدّ انتشار "الفيروس" (5.00)

  5. "إنوي" تعرض برنامجا لتشجيع المقاولات الصاعدة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مدارات | الملك محمد السادس: الدغرني جمع الشرف والنبل‎

الملك محمد السادس: الدغرني جمع الشرف والنبل‎

الملك محمد السادس: الدغرني جمع الشرف والنبل‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 13:40

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الراحل أحمد الدغرني، مبلغا إياهم "التأثر بوفاة المشمول بعفو الله الأستاذ أحمد الدغرني، تغمده الله سبحانه وتعالى بواسع رحمته".

وقال الملك في نص البرقية: "بهذه المناسبة المحزنة نعرب لكم، ومن خلالكم لكافة أهل الفقيد وأقاربه وأصدقائه، ولعائلته الحقوقية الكبيرة، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، في فقدان مناضل حقوقي، مشهود له بالكفاءة المهنية، وبالالتزام بنبل وشرف مهنة المحاماة وقضايا حقوق الإنسان".

وتضرع الملك إلى المولى عز وجل كي "يلهم أفراد أسرة المرحوم الدغرني جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجزي الراحل خير الجزاء عما قدم بين يديه من صالح الأعمال، ويشمله بواسع مغفرته، ويسكنه فسيح جناته".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - مراقب مروكي الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 13:50
رحم الله الاستاذ احمد الدغرني نتمنى أن تكتمل الحركة الامازيغية إلى الأمام من الجيل الذي عايشوه في خدمة الوطن والمواطنين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - med الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 13:54
التفاتة جميلة من الملك في حق هذا المناضل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
3 - ملاحظ الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 14:00
غادر إلى حيث لا تنفع أمازيغية ولا عربية ولا تشفع الصهيونية ولا معاداة القضية الفلسطينية ... إلا من أتى الله بقلب سليم . اللهم ارحم موتى المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
4 - samsam الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 14:01
لهذا السبب بالذات ثم تهميشه................................................
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - بوعزة الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 14:05
انا لله وانا اليه راجعون .
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته والهم دويه الصبر والسلوان .
اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان غير دالك فتجاوز عنه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
6 - اعصيم سمير الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 14:09
رحم الله الفقيد احمد الدغرني.واسكنه ربي العظيم فسيح جناته رفقة الشهداء والصديقين.وملكنا محمد السادس الله ايحفظو و ينصرو ويحفظ ليه الميمة لي ولداتو..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.