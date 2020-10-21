الملك محمد السادس: الدغرني جمع الشرف والنبل‎

هسبريس من الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الراحل أحمد الدغرني، مبلغا إياهم "التأثر بوفاة المشمول بعفو الله الأستاذ أحمد الدغرني، تغمده الله سبحانه وتعالى بواسع رحمته".

وقال الملك في نص البرقية: "بهذه المناسبة المحزنة نعرب لكم، ومن خلالكم لكافة أهل الفقيد وأقاربه وأصدقائه، ولعائلته الحقوقية الكبيرة، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، في فقدان مناضل حقوقي، مشهود له بالكفاءة المهنية، وبالالتزام بنبل وشرف مهنة المحاماة وقضايا حقوق الإنسان".

وتضرع الملك إلى المولى عز وجل كي "يلهم أفراد أسرة المرحوم الدغرني جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجزي الراحل خير الجزاء عما قدم بين يديه من صالح الأعمال، ويشمله بواسع مغفرته، ويسكنه فسيح جناته".