السفير البريطاني يجري "زيارة مجاملة" لمقر هسبريس

هسبريس من الرباط (صور: منير امحيمدات)

زار سيمون مارتن، السفير البريطاني الجديد بالمغرب، مقر جريدة هسبريس بالرباط، اليوم الخميس 22 أكتوبر، زيارة مجاملة، وكان مرفوقا بكل من كاتي ماكغنيم، مسؤولة الشؤون السياسية والاقتصادية.

واستقبل الوفدَ الدبلوماسي حسان الكنوني، المدير العام لجريدة هسبريس، وطارق العاطفي، رئيس تحرير النسخة العربية من الجريدة الإلكترونية.

وخلال هذه الزيارة، تمت مناقشة مجموعة من المواضيع الراهنة، وتقديم عرض عن تجربة هسبريس وطريقة اشتغالها خلال فترة جائحة "كوفيد-19"، كما أجرى السفير حديثا مع هيئة التحرير حول أبرز القضايا المطروحة على الساحة السياسية والاقتصادية.

وجرى تعيين سايمون مارتن سفيراً جديداً لملكة بريطانيا اليزابيث الثانية لدى المملكة المغربية في فبراير الماضي، وسبق أن شغل مهام سفير سابق لدى البحرين خلال الفترة 2015-2019. كما شغل منصب نائب السكرتير الخاص لولي العهد الأمير ويلز ودوقة كورونول.

وعين الدبلوماسي البريطاني أيضا، في الفترة 2009-2012، مدير المراسيم بوزارة الخارجية ونائب مسؤول التنسيق بين العائلة المالكة والسلك الدبلوماسي، ثم رئيس قسم الشرق الأوسط ولوكربي، ومدير التنسيق الأمني بوزارة الخارجية.

والتحق مارتن بالعمل بوزارة الخارجية عام 1984، حيث شغل مناصب سياسية وتجارية في كل لندن ورانغون وبودابست وبراغ. وكان أحدث منصب شغله هو سفير بريطانيا لدى مملكة البحرين.