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كُتّاب وآراء
السفير البريطاني يجري "زيارة مجاملة" لمقر هسبريس
زار سيمون مارتن، السفير البريطاني الجديد بالمغرب، مقر جريدة هسبريس بالرباط، اليوم الخميس 22 أكتوبر، زيارة مجاملة، وكان مرفوقا بكل من كاتي ماكغنيم، مسؤولة الشؤون السياسية والاقتصادية.
واستقبل الوفدَ الدبلوماسي حسان الكنوني، المدير العام لجريدة هسبريس، وطارق العاطفي، رئيس تحرير النسخة العربية من الجريدة الإلكترونية.
وخلال هذه الزيارة، تمت مناقشة مجموعة من المواضيع الراهنة، وتقديم عرض عن تجربة هسبريس وطريقة اشتغالها خلال فترة جائحة "كوفيد-19"، كما أجرى السفير حديثا مع هيئة التحرير حول أبرز القضايا المطروحة على الساحة السياسية والاقتصادية.
وجرى تعيين سايمون مارتن سفيراً جديداً لملكة بريطانيا اليزابيث الثانية لدى المملكة المغربية في فبراير الماضي، وسبق أن شغل مهام سفير سابق لدى البحرين خلال الفترة 2015-2019. كما شغل منصب نائب السكرتير الخاص لولي العهد الأمير ويلز ودوقة كورونول.
وعين الدبلوماسي البريطاني أيضا، في الفترة 2009-2012، مدير المراسيم بوزارة الخارجية ونائب مسؤول التنسيق بين العائلة المالكة والسلك الدبلوماسي، ثم رئيس قسم الشرق الأوسط ولوكربي، ومدير التنسيق الأمني بوزارة الخارجية.
والتحق مارتن بالعمل بوزارة الخارجية عام 1984، حيث شغل مناصب سياسية وتجارية في كل لندن ورانغون وبودابست وبراغ. وكان أحدث منصب شغله هو سفير بريطانيا لدى مملكة البحرين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
مند سنوات تحولت الجريدة إلى المصدر الرئيسي للخبر لكثير من المغاربة.
أوصيكم خيرا بالقضية الوطنية لأن أعداء الوحدة الترابية يجندون ماكينة إعلامية لا تتوقف عن بت الأكاديب و الفتن ؛ فكونوا عند حسن الظن بكم.
بالتوفيق.
هسبريس أصبحت ملكا للمغاربة كلهم، فهي المصدر الأول للخبر و هي من تنيرهم و تنورهم بالأخبار الحقيقية، عكس الإعلام العمومي المليء بالهلع و الخوف و التضخيم في الأخبار الفارغة.
لا ننسى أنها أصبحت منبرا للمغاربة كلهم، للتفاعل و تقديم تصورهم نقدهم ملاحظاتهم و إيصالها إلى من يهمه الأمر صغيرهم و كبيرهم.
فتحية للمنبر الحر هسبريس و دمتم في الريادة