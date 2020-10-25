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كُتّاب وآراء
عقيلة يثمن أدوار الملك محمد السادس في حلول ليبيا
شدد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، خلال لقاء صحافي مشترك مع الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي، على أن الاتفاق على تشكيل المناصب السيادية في ليبيا يشكل خطوة مهمة إلى الأمام لتسهيل بقية المسارات.
وذكّر "كبير النواب الليبيين" بالاتفاق على وقف إطلاق النار الدائم في بلاده، الذي تم قبل يومين، وأيضا بفتح حركة الطيران، معبرا عن جزيل الشكر للملك محمد السادس لدوره في إيجاد حل للأزمة الليبية.
الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أكد أن تقريب وجهات النظر بين الليبيين ساهم في تحقيق مجموعة من المكتسبات، مشيرا إلى أنه "ستكون هناك جولات أخرى لترجمة هذه المكتسبات على أرض الواقع".
كما ذكر المالكي بالتوقيع، بداية صيف السنة الجارية، على مذكرة تفاهم بين مجلس النواب المغربي ونظيره الليبي، مشددا على أن هذا "يعكس إرادة سياسية وشعبية لفتح المجال لحوار مستمر بين الإخوة الليبيين وكذلك النواب المغاربة".
وسجل المالكي أن التوقيع على مذكرة التفاهم فتح آفاقا جديدة من خلال تفعيل وإعطاء قوة ونفس جديد للدبلوماسية البرلمانية بين البلدين.