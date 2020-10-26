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الرئيسية | مدارات | "التوحيد والإصلاح" ترد على الازدراء بسيرة الرسول

"التوحيد والإصلاح" ترد على الازدراء بسيرة الرسول

"التوحيد والإصلاح" ترد على الازدراء بسيرة الرسول
هسبريس من الرباط
الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 23:45

جدّدت حركة التوحيد والإصلاح دعوتها إلى جعل يوم المولد النبوي "يوما عالميا للرحمة"، وأضافت أنّ استثمار شهر ربيع الأول في تنظيم فعاليات خاصّة بالتّعريف بسيرة رسول الله صلّى الله عليه وسلم وبقيم الإسلام السمحة ستكون "أحسن ردّ على المحاولات المتطرفة التي تتعمّد ازدراء الدين الإسلامي وتشيع أجواء الفتنة والكراهية بين الشعوب".

وفي بلاغ لمكتبها التّنفيذي، تقول الحركة إنّها راسلت حول جعل يوم المولد النبويّ يوما عالميّا للرّحمة كلاّ من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بتاريخ 27 فبراير من السنة الجارية 2020.

واستنكرت حركة التوحيد والإصلاح "محاولات الإساءة المتكررة بفرنسا عبر إعادة نشر رسوم كاريكاتورية مشينة يزعم أصحابها أنّها لنبي الإسلام، وعرضها على واجهات بعض المباني؛ بدعوى حرية الرأي والتعبير"، مضيفة أنّها تستنكر وترفض "هذه الإساءة" و"كافة التعبيرات التي من شأنها الإساءة إلى الأديان وازدراء رموزها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - مختار الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 23:51
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
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2 - الخوخي الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 23:54
وماذا يقولون في بعض المسلمين الذين يظلون يسبون الدين بل يسبون حتى خالق الكون .. بانت ليهم غير فرنسا.. راه كون يداوي الخوخ كون داوا راسو بعدا ..
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-7
3 - سباتة الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 23:58
إوا ترجلوا معنا اتاصلوا بأبناءكم و عائلتكم اهاجروا من فرنسا. بغينا نبدلوا لفرماج لقينا كلشي من فرنسا. و اش المغرب شبعان بقر ؤ م كيصنعش الفرماج.
إوا مغديروش شي مظاهرة ضد الحكومة ؤ تطبيع ديالها مع فرنسا. ؤ لا هادي ديالكم.
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2
4 - حميد الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 00:11
ماكاينش شي إزدراء للرسول أكثر من بعض الأحاديث الصحيحية التي تسيء بطريقة كبيرة للرسول والاسلام بصفة عامة.
زد على ذلك داعش وأخواتها والإرهابيين والذئاب المنفرذة ابتي تضرب الرقاب وتدهس المارة وتفجر أنفسها بالأحزمة الناسفة هؤلاء هم من أساءوا للإسلام.
المسلمين في فرنسا وأوربا لهم حقوق أفظل بكثير من دولهم الاسلامية وإلا لرجعوا اليها.
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-1
5 - ولد حميدو الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 00:31
اعرف شخصا كان يوما في مسجد و اثناء حديث الامام الدي كان يتكلم عن النفاق و حينها تدخل مصلي و قال له
المنافقون ها هوما غير حداك فقد اقرضت بعضهم و لم يفوا بوعودهم
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1
6 - موغرابي الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 00:31
سبحان الله في خلقه اتركوا الموعظة لأهل الدين أما أن تستغلوا الدين من اجل السياسة فهذا نفاق ما بعده نفاق. المهم عندي هو أن المخزن العميق عرى ليكم على وجهكم الحقيقي.
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0
7 - مواطن مغربي، الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 00:38
وماذا ايضا عن بعض اخوانكم الذين يدعون الورع والتقوى ورغم دلك يستفيدون من اموال الريع دون وجه حق، مع العلم ان تلك الاموال هي اموال الشعب ؟
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