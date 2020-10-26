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الرئيسية | مدارات | "جامعة محمد الخامس" تحقق ريادة براءة الاختراع

"جامعة محمد الخامس" تحقق ريادة براءة الاختراع

"جامعة محمد الخامس" تحقق ريادة براءة الاختراع
هسبريس من الرباط
الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 17:45

تمكنت جامعة محمد الخامس بالرباط من تحقيق الريادة في براءة الاختراع، وفق ما أكّده تقرير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

وأشار بلاغ توصلت به هسبريس إلى أن جامعة محمد الخامس بالرباط اعتمدت، من أجل تحقيق الريادة المذكورة، على 3 إجراءات إستراتيجية؛ أولها "حرصها على دعم إيداع البراءات"، وثانيها "وضع مخطط للتحفيز والتثمين والترويج لمدينة الرباط كمساحة للإبداع والابتكار في تخصصات متعدد"، وثالثها "تسريع الأعمال المبتكرة داخل الجامعة".

وأضاف المصدر ذاته أن "التقرير، الذي نشره المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية شهر أكتوبر الجاري، يضع جامعة محمد الخامس بالرباط في صدارة ترتيب الجامعات المغربية والمنظمات البحثية من حيث البراءات الممنوحة؛ فقد تم، من بين 254 براءة اختراع قدمتها جامعة محمد الخامس، نشر 174 براءة اختراع من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، مع حصول 158 براءة اختراع على الاعتراف النهائي بالجدّة والابتكار والتطبيق الصناعي".

وأوضح البلاغ أن جامعة محمد الخامس تعمل على إنشاء شبكة InnoVal (الشبكة المفتوحة للابتكار والتثمين)، التي تضفي الطابع الاحترافي على مساحات الابتكار والتثمين في مؤسساتها الـ18، مشيرا إلى أن هذه الشبكة متعددة التخصصات يجب عن تساهم، في نهاية المطاف، في تعزيز الإنجازات في مجال منح براءات الاختراع وتسريع إطلاق الأعمال المبتكرة.

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