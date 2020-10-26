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كُتّاب وآراء
المجلس العلمي يستنكر المس برسل الله الكرام
عبر المجلس العلمي الأعلى بالمملكة المغربیة عن "رفضه واستنكاره لكل أنواع المس بمقدسات الأدیان، وأعلى ھذه المقدسات رسل الله الكرام، الذین بلغوا للإنسانیة، وعلى نفس النھج، قیم المحبة والإخاء والتراحم بین الناس".
وأبرز المجلس العلمي الأعلى في بلاغ في موضوع المس بحرمات الرسل الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنه "واستلھاما من المبادئ التي بلَّغھا ھؤلاء الرسل إلى الإنسانیة جمعاء، دون تفریق بینھم، یقف الحكماء الیوم من السیاسیین والعلماء في وجه ھمجیة الإرھاب وجرائمه، ویقف إلى جانبھم الملاییر من أتباع ھؤلاء الرسل"، مؤكدا أن "كل مس برسول منھم یعتبر مسا بھم جمیعا، وإنكارا لقیمھم المثلى التي ھي السد المنیع ضد العنف وفساد الضمائر وانحطاط الأخلاق".
وأضاف البلاغ أن "المجلس العلمي الأعلى یحذر من المخاطر العظمى التي یمكن أن تنجم عن تھییج مشاعر المؤمنین الذین لا یمكن أن یقبلوا استعمال شعارات الدیموقراطیة وحریة التعبیر للعدوان بالكلمة أو الصورة أو غیر ذلك على من یعتبرونھم منابع النور والحكمة التي یحتاج إلیھا السلم والاطمئنان في عالم الیوم، وھو ما ینبغي أن یتعبأ من أجله الجمیع".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (41)
كنتم تنتظرون الامر من جهة ما حتى تستنكرون
كان عليكم في اليوم الذي اهين فيه حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشجبوا وأن تنهوا عن المنكر
تحية للكويت و الأردن.
ماذا سيكون رد الرئيس الفرنسي لو شوه أحد ما صورة أبيه أو أمه أو زوجته ...
نحن معشر المسلمين يارئيس فرنسا محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من الأبناء والأباء والأمهات لامساس لقدسية الرسول والإلاه لكم دينكم ولنا ديننا الحنيف رجاء من الفرنسين المتقفين إحترام عقائد الغير كما لايجب على المسلم قطع رأس أو قتل من مس بعقديتنا بل المطالبة بقانون زجر كل سولت نفسه المساس بعقيدة دين سماوي
des principes simples de la pédagogie? un prof ignore la situation dans son coin et provoque ses élèves gratuitement? ne vit-il pas dans sa société et ne sait pas peser les situations? Pourquoi utiliser des images provocantes pour enseigner le sens de la laïcité? L'enseignement ne se fait pas par la provocation, mais avec amour et respect-le prof reste responsable de ce qui lui est arrivé au lieu d'en faire un symbole? C'est un symbole de l'échec de l'école française-l'élève est aussi responsable de son acte abject -comment a-t-il atteint ce niveau bas? Faut poser les questions difficiles? Et pas raviver la situation et encourager sur les mêmes actes puérils de la part de l'Etat
الرد الأول على هؤلاء،الجهلاء من الغربيين هو افتحوا معابدكم وديركم وأخرجوا الذرر العلمية لبني العروبة والإسلام هذه الكتب العلمية النفسية اللتي تأثت فضاءات رفوف مكتباتكم هي ثمرة النهج المحمدي المنير اللذي أضاء،الدنيا بإذن الله وستتمكنون من إدراك ما صنعته أمة محمد . النقطة الثانية اللتي يجب أن نتطرق لها هي دور العلماء والكل مسؤول مننا في تنوير الأمة وتحقيقها وخلق فضاء علمي ونفسي يمكننا من صوت وإعادة المجد التليد للأمةأين الجامعات والمراكز العلمية و دور المساجد اللذي لا يمكن أن يقتصر على العبادات أين العناية بالشباب وتأطيره لينال نصيبه من العلم في بلادنا ولا نستجدي الآخرين .اللهم اصلح أمورنا بالخير.
cachez vous ;cachez vous
vous êtes trop nul
يا مجلس ضحكت من جهله المجالس.