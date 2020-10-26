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الرئيسية | مدارات | المجلس العلمي يستنكر المس برسل الله الكرام

المجلس العلمي يستنكر المس برسل الله الكرام

المجلس العلمي يستنكر المس برسل الله الكرام
هسبريس من الرباط
الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 20:40

عبر المجلس العلمي الأعلى بالمملكة المغربیة عن "رفضه واستنكاره لكل أنواع المس بمقدسات الأدیان، وأعلى ھذه المقدسات رسل الله الكرام، الذین بلغوا للإنسانیة، وعلى نفس النھج، قیم المحبة والإخاء والتراحم بین الناس".

وأبرز المجلس العلمي الأعلى في بلاغ في موضوع المس بحرمات الرسل الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنه "واستلھاما من المبادئ التي بلَّغھا ھؤلاء الرسل إلى الإنسانیة جمعاء، دون تفریق بینھم، یقف الحكماء الیوم من السیاسیین والعلماء في وجه ھمجیة الإرھاب وجرائمه، ویقف إلى جانبھم الملاییر من أتباع ھؤلاء الرسل"، مؤكدا أن "كل مس برسول منھم یعتبر مسا بھم جمیعا، وإنكارا لقیمھم المثلى التي ھي السد المنیع ضد العنف وفساد الضمائر وانحطاط الأخلاق".

وأضاف البلاغ أن "المجلس العلمي الأعلى یحذر من المخاطر العظمى التي یمكن أن تنجم عن تھییج مشاعر المؤمنین الذین لا یمكن أن یقبلوا استعمال شعارات الدیموقراطیة وحریة التعبیر للعدوان بالكلمة أو الصورة أو غیر ذلك على من یعتبرونھم منابع النور والحكمة التي یحتاج إلیھا السلم والاطمئنان في عالم الیوم، وھو ما ینبغي أن یتعبأ من أجله الجمیع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (41)

1 - حميدات سعيد الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:01
مع الاسف بلاغ محتشم تلف في العموميات ولا يشير الى حقايق الامور وطبيعة الحدث ولا يدين اي طرف كان هناك خوف من الاشارة الى الرءيس الفرنسي !! هكذا داءما مع الاسف
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95
2 - فارس بلا جواد الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:03
ههههه على سلامتنا عندنا علماء تبارك الله خطوة متأخرة والله تا قلت مبقا حد يهتم بالدين ولباس ملي تفكرو بلي عندهم واجب الدفاع على الدين وعلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيت اصلا خدمتهم هديك الي مدفعوش اليوم عليه شكون غادي يدير الثقة فيهم بعد ولا غادي يجي يصلي مورهم
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48
3 - hassanlakbir الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:05
أين كنتم كل هذا المدة ؟
كنتم تنتظرون الامر من جهة ما حتى تستنكرون
كان عليكم في اليوم الذي اهين فيه حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشجبوا وأن تنهوا عن المنكر
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8
4 - فاتن الجندي الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:06
الحادث المأساوي الذي وقع بفرنسا غبي و عبيط و يعكس تدهور الاوضاع في هذا البلد و انحطاط المستوي التعليمي و التدريسي و الاجتماعي - الاستاذ المقتول و القاتل المقتول صورة لعنف يخترق فرنسا في العمق- كيف وصل الامر باستاذ الى افتزاز تلاميذه مثلا؟ اللهم الجهل بابسط مبادئ البيداغوجيا و التربية التي تكون بالتحبيب؟ هل هذا استاذ؟ يؤجج الوضع في قسمه و يستفز تلامذته مجانا؟ انه احمق او ابله او متعصب او مدفوع -الا يعيش في مجتمعه و له عقل يقيم الحالات؟علاش استعمال صور مستفزة من اجل تلقين معنى العلمانية؟ التدريس لا يكون بالاستفزاز بل بالمحبة و الاحترام - لهذا يبقى الاستاذ مسؤول عما وقع له تماما بدل جعله رمزا؟ انه رمز فشل المدرسة الفرنسية تماما- و التلميذ ايضا مسؤول عن فعله، لكن كيف وصل لهذا المستوى و ارتكاب جريمة قتل بشعة؟ يجب طرح الاسئلة الصعبة؟ لم الاصرار على نفس تمجيد و تشجيع الافعال الصبيانية من طرف رئيس دولة فرنسا التي صارت ترتب الى جانب الدول الفاشلة في عدة مؤشرات اقتصادية اجتماعية - انه التعصب الاخر- و على ماكرون ترك الرئاسة لمن يستحقها من الساسة المجربين العارفين بالوضع الفرنسي و الدولي
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5 - الحق كل لا يتجزأ الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:07
على المجلس العلمي كذلك تجريم الدعاء على اليهود والنصارى وحذف كل الآيات المسيئة لأهل الكتاب وإعطاء الحرية للجميع سواء كانوا مؤمنين أو لادينيين.
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-11
6 - محمد الزهران الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:08
بلاغ جد محتشم لم يستنكر او يندد بما اقترفه الفاعل الرئيسي ثم الإشارة اليه باسمه و صفته المتمثلة في رئيس جمهورية فرنسا.. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم
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4
7 - Ait el kadi الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:09
اخيرا بعد مشاورات واخد الإذن من فرنسا طبعا ..والله اعلم
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4
8 - hamid الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:12
السلام عليكم يقول الله عز وجل في كتابه العزيز : ان الله وملائكته يصلون علي النبي يايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما . اذن فالله سبحانه وتعالي صلي علي رسولنا الكريم فكيف بنا نحن؟فهو الذي ذو خلق عظيم الصادق الامين ، هيهات هيهات لمن يمس بسيرة رسول الله صلي الله عليم وسلم ، انه الخبث بعينه ، يجب الحد من كل من سولت له نفسه التشويه به ويجب علي كل نفس ان تعمل علي السلم واحترام جميع الاديان .
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9 - مغربي مسلم الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:13
الحمدلله ملي فاقتو، على سلامتكم، انتم كتخلصو باش تفسروا الدين للناس وتدافعون عن الانبياء والدين عندما يهاجم من قبل الصعاليك.
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10 - بين الإستقلالية و... الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:13
إما أن المجلس العلمي كان ينتظر الضوء الأخضر من الدولة ليعبر عن رأيه في الواقعة من منظور شرعي أو أنه كان ينتظر موقف الدولة ليتناه طبعا مع إضافة بعض الاستشهادات الدينية لبيان وزارة الخارجية.
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11 - العريشي الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:13
اليوم الله سبحانه و تعالى نور طريق المسلمين لا نحتاج لا للحكام ولا للدول الإسلامية و جيوشها و أسلحاتها اليوم كل مسلم يمتلك سلاح فتاك ليفرض الإحترام المقاطعة سلاح فتاك اليوم وزارة الخارجية الفرنسية تبكي و تطلب من المسلمين بأن لا يستعملوا سلاح المقاطعة الحمد الله الدي وجهنا ونبّهنا بهذا السلاح
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12 - حميدو الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:15
قالو انهم مجلس علماء الدين. اقول انهم بوليس الدين فقط ينفدون اوامر من يحكم عليهم. وهنا اقول لا يمكن للميت ان يتكلكم امام غساله. انها ماما فرنسا من لم يطع الاوامر فهو خارج اللعبة. ان كانت مصداقية لهدا المجلس لمدا لن يحملو مكرون المسؤولية علانية متل اردوغان. انهم تجار زين فقط مصالحهم اولى بالدين. واتحدى اي حاكم او حكومة اسلامية مهما كانت ان تقف وجه اي حاكم اجنبي دي قوة عالمية. تخيلو لو ترامب تبول على دين المسلمين خل من مدافع. اكيد لا سوى كلام استهلاكي في التلفزيون للتهدئة الشعب فقط..
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13 - rachid الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:15
حبدا كدلك لو يدين المجلس العلمي الوضعية المزرية للبلاد و يدين كدلك الفساد و المفسدين و التضييق على حرية التعبير.هدا هو ديننا الحنيف.الدفاع عن نبينا محمد صلوات الله عليه و عن قيم الدين اللدى اتى به
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14 - The lord of my self الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:17
بعد السماح لكم من طرف فرنسا بالإستنكار إستنكرتم للأسف فرق كبير بين الثريا ووالثرى
تحية للكويت و الأردن.
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15 - رأي الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:19
رأي جد محتشم و لم يذكر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم صراحة
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16 - مجالس اهل الكهف والرقيم ! الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:20
يستنكر يندد يرفض ...أخيراً وليس بأخير تحرك المجلس .. وبخجل شديد ليستنكر !! رغم فظاعة الجرم ... والتطاول على المقدسات الإسلامية ارهاب بحد ذاته واعتداء شنيع وعنصرية ..يجب معاقبة الفاعل مهما كانت مكانته .. تحية للبطل الشهم أردوغان وتركيا وللشعبين القطري والكويتي ومواقفهم الشجاعة التي زعزعت الغطرسة الفرنسية وبدأت بعض التنازﻻت من القيادات الفرنسية .. مزيداً من الصرامة .
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17 - karim الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:21
فداك روحي يارسول الله نعم أنت أحب ألي من نفسي ومن والداي أنت أنت ولاغيرك رغم أننا مقصرون لكنك رمز للتسامح وللقيم والاخلاق العاليه والله مدحك في كتابه العزيز.
ماذا سيكون رد الرئيس الفرنسي لو شوه أحد ما صورة أبيه أو أمه أو زوجته ...
نحن معشر المسلمين يارئيس فرنسا محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من الأبناء والأباء والأمهات لامساس لقدسية الرسول والإلاه لكم دينكم ولنا ديننا الحنيف رجاء من الفرنسين المتقفين إحترام عقائد الغير كما لايجب على المسلم قطع رأس أو قتل من مس بعقديتنا بل المطالبة بقانون زجر كل سولت نفسه المساس بعقيدة دين سماوي
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18 - مغربي الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:21
اكبر المسيئين للرسول والاسلام هم المسلمين انفسهم.. من يضرب الرقاب ومن انضم الى داعش وشوه الاسلام حتى اصبحت سمعته سيئة في كل بقاع العالم.
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19 - مرصد الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:22
هههههههههه ، من يمس بكرامت شعبه واضطهاده ولا يقيم العدالة الاجتماعية هو من يسئ إلى رسولنا الكريم ، أما إذا جاءت الإساءة من شخص يعتنق ديانة أخرى فلو حفظتم كرامته الرسول الكريم لما تجرى الآخرين عليه ، بيانكم هذا ليس إلى خرجه إعلامية وبعد خائفين منها .
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20 - مواطنة الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:23
صباح الخير هههههه كانوا نائمين في سبات عميق !!!! اتكلنا عليهم يدافعوا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم !
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21 - متطوع في المسيرة الخضراء الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:28
إلى المعلق الأول والثاني لاتبخسوا بعمل المسؤولين المملكة المغربية هي الدولة العربية الوحيدة التي أدانت تصرفات الرئيس الفرنسي بوضوح على لسان المجلس العلمي الأعلى ووزارة الشؤون الخارجية
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22 - امازيغ الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:28
الاسلام لا يمر بأزمة بل هو أزمة بنفسه. ما معنى ان يأتي عربي الى بلاد الامازيغ ويقتلهم ويغتصب نسائهم ويحتل ارضهم ويستأثر بالسلطة والثروات وللي يهضر ارعف.
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23 - أبو حفصة الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:31
العلماء الربانيين المغاربة ها هم في المواقع الاجتماعية يتحصرون على ما وقع منذ أن وقع ما وقع ان المجالس العلمية متلهم مثل كهنة المعبد.
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24 - MoNdir BaChiR الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:34
Le tragique acte qui s'est produit en France est stupide et reflète la détérioration des conditions dans ce pays et le déclin des niveaux éducatif, pédagogique et social - le prof assassiné et le l'élève tué est une image grave de la violence en France- comment un prof provoque ses élèves?l'ignorance
des principes simples de la pédagogie? un prof ignore la situation dans son coin et provoque ses élèves gratuitement? ne vit-il pas dans sa société et ne sait pas peser les situations? Pourquoi utiliser des images provocantes pour enseigner le sens de la laïcité? L'enseignement ne se fait pas par la provocation, mais avec amour et respect-le prof reste responsable de ce qui lui est arrivé au lieu d'en faire un symbole? C'est un symbole de l'échec de l'école française-l'élève est aussi responsable de son acte abject -comment a-t-il atteint ce niveau bas? Faut poser les questions difficiles? Et pas raviver la situation et encourager sur les mêmes actes puérils de la part de l'Etat
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25 - ابو سعد الراشيدي الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:35
هادو خاصهوم شي بلاغ ف حقهوم عاد يديرو بلاغ ف حق الكفار هههه اودي مصيبة و لكن و الله يا باباكوم غيجي وقت فين تحاسبو على تعاقسكم و نفاقكم و كذبكم كممثلين زور للإسلام
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26 - ابراهيم لقمان الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:38
الحمد لله على كل حال نطق الصمت... وكتبت كلمات... من خجل علماء.. اه.. فيكم حياء من تحت حذاء فاسمك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر في تنديدكم احرا بكم أن تلعب كرة القدم ينقصنا مراوغون.... ؟!
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27 - متتبع الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:39
قصة ماكرون كالتالي: كان في عمره 15 سنة يزني مع أستاذته ذات 40 سنة متزوجة ولها 3 ابناء اكبر منه, ولما علم زوجها وادارة المدرسة نقلت الاستاذة الى مدرسة اخرى بينما نقل هو الى مدينة اخرى تبعد ب 170 كلم, ورغم ذلك بقيا يلتقيان سرا لمدة 13 سنة حتى طلقت سنة 2006 وتزوج عشيقته سنة 2007.عمل ك start_tup حتى اصبح وزير ثم رئيس وقريبا سياتي اخر مكانه. وصلى الله على سيدنا محمد .
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28 - abdou rabat far الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:40
رغم صدوره المتأخر يبقى هدا بلاغ مجاملة وتملق أكثر ماهو تنديد وشجب وتحدبر ..والمشكلة انه صادر من هيئة اللي مفروض أنها تتدخل بقوة وشدة
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29 - صححوا كتبكم و معتقداتكم اولا الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:44
أمهات كتبكم تمس بقداسة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، الله عز وجل يقول عنه وانك لعلى خلق عظيم، وانتم وكتبكم تقولون انه عبس وتولى في وجه الأعمى. تقولون انه دخل ببنت عمرها تسع سنوات... قائمة طويلة من الأكاذيب عن رسول الرحمة في كتبكم ولا احد من هؤلاء العلماء يستطيع أن يحرك ساكنا.
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30 - مواطن2 الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:45
الاستنكار والادانة وكل مظاهر الرفض امور لابد منها تجاه الاساءة الى الرسول الاعظم. موازاة مع هذا الامر يجب استنكار وادانة كل مظاهر الفساد التي تعم المجتمعات الاسلامية كذلك بنفس الحماس الذي عبر عنه في هذا الموضوع.في بلادنا مثلا ممارسة الفساد اخذت ابعادا كبيرة مدمرة.حتى اصبح تداوله تحت قبة اعلى هيأة تشريعية في البلاد.البلاد تمر بحالة استثنائية سببها انتشار الوباء ظهرت معه الكثير من النقائص والاختلالات في مختلف اوساط المجتمع اهمها الهشاشة والفقر والبطالة. نتمنى ان كل ما يقع يكون رافعة للتغيير الايجابي.
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31 - عبو الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:45
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.بلاغ علماء المسلمين جاء متأخر. المقاطعة للمواد الغذائية الفرنسية هي المصيبه التي يخافون منها الاروبيون قاطعوا سلعتهم. جزاؤكم عند الله.
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32 - قدور الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:46
سبحان الله المجلس العلمي هذا لم يذكر فرنسا ولم يذكر اسم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.رغم ان الامر يتعلق برسولنا الكريم وليس بكل الرسل والانبياء صلوات الله وسلامه عليهم.
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33 - الأصيل الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:46
إلى جميع الإخوة الكرام لنبتعد جميعا عن كل ما يسيء لبعضنا كنا علماءأو مثقفين أو حرفين أو ممارسين لكل مهنة مما يسر الله لنا ولنكن واقعيين ونحكم العقل والبصيرة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ورسالة النوروالطهر اللتي كلفه الله جل شأنه بها لا يقدر أن ينال منها أحد وذلك بحفظ الله ورعايته.
الرد الأول على هؤلاء،الجهلاء من الغربيين هو افتحوا معابدكم وديركم وأخرجوا الذرر العلمية لبني العروبة والإسلام هذه الكتب العلمية النفسية اللتي تأثت فضاءات رفوف مكتباتكم هي ثمرة النهج المحمدي المنير اللذي أضاء،الدنيا بإذن الله وستتمكنون من إدراك ما صنعته أمة محمد . النقطة الثانية اللتي يجب أن نتطرق لها هي دور العلماء والكل مسؤول مننا في تنوير الأمة وتحقيقها وخلق فضاء علمي ونفسي يمكننا من صوت وإعادة المجد التليد للأمةأين الجامعات والمراكز العلمية و دور المساجد اللذي لا يمكن أن يقتصر على العبادات أين العناية بالشباب وتأطيره لينال نصيبه من العلم في بلادنا ولا نستجدي الآخرين .اللهم اصلح أمورنا بالخير.
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34 - Anouar الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:51
أودي كتشوف حتى تشوف و تبدا ضحك بنادم ملهي مع راسو بهاد القصص البطالة خايبة
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35 - محمد الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:51
علماؤنا الافاضل انتظروا الضوء الاخضر كعادتهم .تاخرتم كثيرا في نصرت نبيكم ياعلماء البلاط
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36 - ماجد واويزغت الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:52
تبارك الله على العلماء حتى واحد ما عندو اللحية
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37 - محمد الوطن الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:54
بلاغ حكيم ومنتظر، ومن يعنيه الخطاب فهم الرسالة واستوعب الدرس وتقرير الواضحات من الفاضحات كمايقال.
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38 - mouhajir الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:55
vous avez parlés pour ne rien dir
cachez vous ;cachez vous
vous êtes trop nul
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39 - سكت دهرا الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:56
سكت دهرا و نطق كفرا، الرسل عليهم السلام و مالكم حشمانين يا صحاب موازين، اذا قلتم الإساءة من فرنسا و رئيسها للإسلام و لرسولنا محمد عليه الصلاة و السلام، هل كنتم لتكفروا مثلا، لماذا أنتم جبناء الى هذا الحد، هل المخزن يلجم أفواهكم، بماذا ستحتجون يوم لقاء الله، بسطوة المخزن مثلا كلا لن تنفعكم و أنتم العارفون بالقرآن و آياته عن المستضعفين و المستكبرين الذين سيتلاحقون في نار جهنم و الحوار بينهم يومئذ.
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40 - hatim الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:56
على سلامتكم. عاد طفات عليكم الشمعة.
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41 - محمد أحمد الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 21:56
إدانة محتشمة وغامضة، تدين من ؟ هل خفتم من ماكرون الماكر؟ وعن أي رسل تتحدثون؟ فالإساءة واضحة تمس رسول الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يرد إسمه في إدانتكم، فالأمر لا يطلب الإدانة بل يتطلب مقاطعة المنتوجات الفرنسية وأكثر من ذلك حتى يبلغ الصبي ماكرون المتزوج من جدته سن الرشد.
يا مجلس ضحكت من جهله المجالس.
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