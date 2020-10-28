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الملك يحيي "ذكرى المولد" وسط حضور جد محدود
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 20:50
قام أمير المؤمنين الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، وبالأمير مولاي رشيد، بإحياء ليلة المولد النبوي الشريف بعد صلاة المغرب ليومه الأربعاء 11 ربيع الأول 1442 هـ، الموافق 28 أكتوبر 2020
والتزاما من الملك محمد السادس بالتدابير الصحية الوقائية المتخذة للحد من انتشار جائحة كورونا، فقد أبى إلا أن يتم إحياء هذه الليلة المباركة في إطار خاص وبحضور جد محدود.