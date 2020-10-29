24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:14
|07:41
|13:16
|16:14
|18:42
|19:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هتك عرض قاصر يجر شابا إلى الحبس في مراكش
- حديث في ذكرى المولد النبوي
- حركة "مالي" تفتح الباب أمام التبرّعات لتأمين "إجهاض" مغربيّات
- قتيلان وجرحى جراء هجوم بطعنات سكين في فرنسا
- خبير شيلي يرصد ورطة أعداء مغربية الصحراء
حركة "مالي" تفتح الباب أمام التبرّعات لتأمين "إجهاض" مغربيّات (5.00)
نايلة أبي نادر: تقديس التراث يؤجّج العنف .. والحداثة تسائل الحاضر (5.00)
موسم الزّيتون ينطلق في "جبالة" .. "خيرات الأرض" تبهج الفلاحين (5.00)
- بنشعبون: 92 في المائة من الأُجراء غير معنيين بضريبة التضامن - (99)
- هل تؤثر حملة المقاطعة على أداء الشركات الفرنسية في المغرب؟ - (85)
- نقل رئيس الجزائر إلى ألمانيا لإجراء فحوص معمقة - (70)
- ما دلالات افتتاح الإمارات قنصلية عامة على أرض الصحراء المغربية؟ - (65)
- اهتمام دولي يحيط بالتقارب المغربي الإماراتي في قضية الصحراء - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
خبير شيلي يرصد ورطة أعداء مغربية الصحراء
أكد الخبير القانوني الشيلي روبرتو ليون أن افتتاح قنصليات عامة لدول إفريقية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وأيضا القنصلية الإماراتية بالمنطقة نفسها، يقضي على دعاية خصوم الوحدة الترابية للمغرب.
وأضاف ليون، في مقال نشر على منبر "إل بيريوديستا" في شيلي، أن فتح العديد من الدول لقنصليات عامة يعني الاعتراف بمغربية الصحراء، لاسيما من قبل الدول الإفريقية القريبة جغرافيا من المنطقة، والتي تدرك جيدا طبيعة النزاع الذي تستخدمه الجزائر، ويؤكد الإرادة العميقة لهذه الدول لتعزيز العلاقات الإنسانية والتجارية مع هذا الجزء من المغرب.
العضو السابق بمجلس النواب ورئيس مجموعة الصداقة الشيلية المغربية لفت الانتباه إلى أن سياسة المغرب الحكيمة والواقعية والفعالة، التي تروم تعزيز التعاون مع البلدان الإفريقية لخدمة المصالح المشتركة، أعطت ثمارها بإرساء شراكة "رابح-رابح".