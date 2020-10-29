خبير شيلي يرصد ورطة أعداء مغربية الصحراء

هسبريس ـ مُتابعة

أكد الخبير القانوني الشيلي روبرتو ليون أن افتتاح قنصليات عامة لدول إفريقية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وأيضا القنصلية الإماراتية بالمنطقة نفسها، يقضي على دعاية خصوم الوحدة الترابية للمغرب.

وأضاف ليون، في مقال نشر على منبر "إل بيريوديستا" في شيلي، أن فتح العديد من الدول لقنصليات عامة يعني الاعتراف بمغربية الصحراء، لاسيما من قبل الدول الإفريقية القريبة جغرافيا من المنطقة، والتي تدرك جيدا طبيعة النزاع الذي تستخدمه الجزائر، ويؤكد الإرادة العميقة لهذه الدول لتعزيز العلاقات الإنسانية والتجارية مع هذا الجزء من المغرب.

العضو السابق بمجلس النواب ورئيس مجموعة الصداقة الشيلية المغربية لفت الانتباه إلى أن سياسة المغرب الحكيمة والواقعية والفعالة، التي تروم تعزيز التعاون مع البلدان الإفريقية لخدمة المصالح المشتركة، أعطت ثمارها بإرساء شراكة "رابح-رابح".