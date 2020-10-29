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الرئيسية | مدارات | خبير شيلي يرصد ورطة أعداء مغربية الصحراء

خبير شيلي يرصد ورطة أعداء مغربية الصحراء

خبير شيلي يرصد ورطة أعداء مغربية الصحراء
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 29 أكتوبر 2020 - 11:18

أكد الخبير القانوني الشيلي روبرتو ليون أن افتتاح قنصليات عامة لدول إفريقية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وأيضا القنصلية الإماراتية بالمنطقة نفسها، يقضي على دعاية خصوم الوحدة الترابية للمغرب.

وأضاف ليون، في مقال نشر على منبر "إل بيريوديستا" في شيلي، أن فتح العديد من الدول لقنصليات عامة يعني الاعتراف بمغربية الصحراء، لاسيما من قبل الدول الإفريقية القريبة جغرافيا من المنطقة، والتي تدرك جيدا طبيعة النزاع الذي تستخدمه الجزائر، ويؤكد الإرادة العميقة لهذه الدول لتعزيز العلاقات الإنسانية والتجارية مع هذا الجزء من المغرب.

العضو السابق بمجلس النواب ورئيس مجموعة الصداقة الشيلية المغربية لفت الانتباه إلى أن سياسة المغرب الحكيمة والواقعية والفعالة، التي تروم تعزيز التعاون مع البلدان الإفريقية لخدمة المصالح المشتركة، أعطت ثمارها بإرساء شراكة "رابح-رابح".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - aabdou labbdi الخميس 29 أكتوبر 2020 - 11:48
عيد مبارك سعيد لجميع المسلمين عامة والمغاربة خاصة بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. أريد أن أتقدم بجزيل الشكر للسيد بوريطة وزير الخارجية المغربي الذي قضى على أوهام الأعداء بفضل حنكته وسياسته الخارجية وبفضل مجهوداته ومجهودات المسؤولين السياسيين المغاربة الذين يعملون في صمت للصالح العام. الله يكثر من أمثالهم. الصحراء كانت ولازالت وستبقى بإذن الله مغربية الى أن يرث الله الأرض ومن عليها أحب من أحب أو كره من كره.
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2 - مغربي الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12:03
كلما تدكرت ان الجزائر انفقت مليارات الدولارات ضد وحدتا الترابية على مدى اربعين عاما من دون فائدة اشعر بالانتشاء
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3 - محمد نجيب الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12:12
الحمدلله والشكر لله ، لقد ظهر الحق و زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ، نحن المغاربة قيادة حكيمة لملكنا و حكومة رشيدة وشعبا أبيا من طنجة إلى الكويرة لن نتخلى عن ذرة رمل من صحرائنا العزيزة الغالية ونعلم علم اليقين أن حكام الجزائر هم وراء كل ما يجري في الكركرات ، أطماعهم باتت مفضوحة الداني والقاصي
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4 - الخميس الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12:15
أتمنى أن يبقى هذا الفريق الدبلوماسي برئاسة السيد بوريطة ولو بعد الإنتخابات المقبلة لأنه كما يظهر فهو فريق متماسك وحيوي تحيتي لهم ومزيدا من العطاء إنشاء الله. كما يجب جلب فرق مماثلة في القطاعات الحيوية الأخرى والتخلي عن الأنانية والمحسوبية والزبونية والله المعين.
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4
5 - احمد الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12:21
عيد مبارك سعيد والصحراء مغربية الى ان يرث الله الارض ومن عليها.
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6 - زهير الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12:21
شكرا جزيل الشكر للأشقاء الشيليين على قول الحقيقة فيما يخص الوحدة الترابية المغربية. شكرا للأشقاء العرب والأفارقة، وشكرا لمحبي السلام في كل أنحاء العالم .. وتبقى الصحراء مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
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7 - بوشعيب الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12:23
عيد مبا رك للجميع الحمد لله ظهر الحق وزهق الباطل .ضربة قاضية لاعداء المغرب وشكرا لاخواننا الافارقة ولدولة الامارات وعزاؤنا للخونة
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