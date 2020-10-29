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الرئيسية | مدارات | بوصوف يدين "مجزرة نيس" ويطلب التحلي بالحكمة‎

بوصوف يدين "مجزرة نيس" ويطلب التحلي بالحكمة‎

بوصوف يدين "مجزرة نيس" ويطلب التحلي بالحكمة‎
هسبريس من الرباط
الخميس 29 أكتوبر 2020 - 13:05

أدان عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في مدينة نيس جنوب شرق فرنسا، اليوم الخميس، على يد شخص يحمل سكينا.

وقال بوصوف على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك": "في مدينة نيس الفرنسية هذا الصباح عملية إرهابية تخلف ضحايا بين قتلى وجرحى.. ندين هذه العملية المقيتة".

ودعا عبد الله بوصوف الجميع إلى "التحلي بالحكمة من أجل مواجهة هذه الأعمال الإرهابية التي يسعى مرتكبوها إلى الزج بنا جميعا في مستنقع العنف".

وأوضح مصدر في الشرطة، صباح اليوم، أن شخصين، هما رجل وامرأة، قتلا في كنيسة "نوتردام"، بينما توفي ثالث بعد إصابته بجروح خطيرة في حانة قريبة كان قد لجأ إليها.

وفي سياق متصل، قام الأمين العام لـCCME بزيارة مؤسسة إسلامية في Puteaux، إحدى المناطق الراقية في باريس، وهي الزيارة التي صادفت هذه الأيام الصعبة التي تمر بها وضعية الجالية المسلمة بفرنسا، والنقاشات المتشنجة المرافقة التي تدور حول الإسلام.

واعتبر بوصوف أن "كل هذه النقاشات لا تعكس الوضع الحقيقي للجالية المسلمة بفرنسا، ففي هذا الحي الراقي وضعت رئيسة البلدية رهن إشارة المسلمين مكانا مؤقتا chapiteau تسدد فاتورته من أموال البلدية من أجل أداء الصلوات، كما تساند المسلمين إداريا من أجل إتمام بناء معلمة إسلامية كبيرة مكونة من ستة طوابق تضم المسجد ومرافق ثقافية واجتماعية".

وأضاف المتحدث: "رغم ما يدور من نقاش سلبي في كثير من الأحيان، إلا أنه لا يجب أن يحجب عنا واقع الإسلام في فرنسا، الذي يتمتع بحقوق كثيرة ويحظى باحترام المجتمع بجميع مكوناته"، وزاد: "الإسلام في فرنسا يتوفر على أماكن عبادة راقية وفي أحياء راقية في جميع التراب الفرنسي. لقد أصبح المسلمون جزءا من المجتمع وأصبح الإسلام ثاني ديانة في فرنسا".

واستطرد بوصوف: "دورنا الأساسي أن نسعى إلى نزع فتيل الصراع الذي يريد أن يشعله أصحاب نظرية صدام الحضارات وتجار الموت. يجب على المسلمين بناء جسور الثقة والاحترام والمحبة مع المجتمع على أساس مشروع إسلامي يستجيب لمقتضيات العلمانية ومبادئ الجمهورية، خاصة أن الإسلام يتمتع بقدرة كبيرة على التأقلم (تغير الفتوى بتغير الزمن والمكان)".

واسترسل المتحدث ذاته: "هذا المشروع يجب أن تكون مفاتيحه متصلة بموروثنا الديني ومندمجة في واقعنا المعاصر. هذه المفاتيح تكون مرتبطة أساسا بمعرفة إسلامية متعددة ومتنوعة، متسلحة بالعقلانية والحس النقدي، إضافة للبعد الروحي الذي يجمع ولا يفرق".

وختم الأمين العام لمجلس الجالية "تدوينته" بالقول: "لا شك أن نمط تدين يستجيب لهذه المقتضيات سيجد التقدير والاحترام من طرف المجتمع، ويمكّن المسلمين من أن يكونوا مواطنين كامل المواطنة بنفس الحقوق والواجبات، والمساهمة في بناء مجتمع متعدد ومتنوع، على أساس أن الإسلام مشروع حياة وليس مشروع موت.. (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما احي الناس جميعا)، فلنكن جميعا عناصر بناء وأمن وأمان واستقرار وطمأنينة في مجتمعاتنا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - ادريس الخميس 29 أكتوبر 2020 - 13:24
اشادة الكثير من المعلقين المسلمين بهذا العمل الوحشي الارهابي التي نفذها مسلم مغاربي تبرهن مرة اخرى ان في كل مسلم دعشوش صغير قد يرهبك بكلامه او بيده وكلما زادت الكراهية بداخله زادة حدة الدعششة داخله تؤدي به الى قطع الرؤوس
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2 - مواطن الخميس 29 أكتوبر 2020 - 13:29
نعم ندين هده التصرفات و ندين مواجهة هده الأزمة بالعنف لأن الإسلام برئ من العنف و لأن هده الأعمال قد تؤدي إخواننا المسلمين بالدول الغربية و تسيء للاسلام و لكن في نفس الوقت نرفض و ندين بشدة الاعتداء على رموز ديننا الحنيف عجبت لفرنسا و لبعض الدول الأوروبية ولا اقول الكل حين تتار مسألة صحة الهولوكوست تتار الدنيا و تقعد و يتم متابعة مثيرها و حين يتم المس برموز بعض الديانات توجه لصاحبها تهم معاداة السامية و حين يتم المس بالإسلام تصبح المسألة حرية شخصية ياللعجب و يا لها الفكر القاصر الدين لم يشجع للأسف سوى على الدم و الكراهية و وجد في بعض المتربصين بالاسلام وسيلة للمهاجمة بكل أنواعها لدا نقول للمعاديين للاسلام كفوا عن معاداة الإسلام والله هده المعاداة لا تجلب سوى الجريمة التي تعود بالشر على الجميع و للأسف حتى على المسلمين كما أدعو علماء الدين للانكباب على هده الأزمة بالفكر و المجادلة العقلية مقارعة الحجة بالحجة بدلا من الانكباب على القضايا الجزئية و الهامشية و ان تكون لهم الجرأة على مناظرة العالم وإعلاء شأن الإسلام مقابل كدلك تحريم كل أنواع القتل و الإرهاب والعنف الوحشي
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3 - سعيد الخميس 29 أكتوبر 2020 - 13:39
و نعم الصواب يجب على كل مسلم بأن يكون اسلاما يمشي و لا اسلاما بالكلام فقط حتى نحافض على تلك الصورة الراءعة التي تركها سيد الخلق من تسامح و تعايش و العمل مع الآخر بدون اعتبارات دينية أو عقائدية حتى نعيش في سلام و طمأنينة، ألا نحاسب أحدا على معتقداته نحاسبه فقط على تعامله معنا من الجانب الخلقي و الإنساني، أما المحاسبة الأخرى أقصد دينه و اعتقاداته فالله وحده من سوف يحاسب الجميع مسلما كان أم كتابيا أو علمانيا، لأن الإنسان لا يعلم الغيب حتى يحكم على الآخر في حين الله عالم الغيب و الشهادة يعلم ما نكن في أنفسنا و ما نخفي في صدورنا هو الوحيد الكفيل و القادر على محاسبة عباده جميعا و فقنا الله للخير و المحبة حتى تنعم البشرية قاطبة في الأمن و السلام آمين يارب العالمين.
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4 - Trois fois rien,,, ,,, الخميس 29 أكتوبر 2020 - 13:43
مسلمون ليس لهم من الإسلام درة خردل ،كيف لمسلم
أن يقتل النفس التي كرم الله وحرم قتلها إلا بالحق،
انضروا الى الرهينة التي كانت محتجزة في مالي كيف
عاملوها مختطفوها وكيف عاملوها وكيف آثروها على
أنفسهم وحببوا لها الإسلام ،والنتيجة كانت عندما حرروها أن إعتنقت الإسلام عن طواعية ،شعب مالي
شعب فقير ومتواضع ومتدين بدين الإسلام الحق.
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5 - نعم لحرية التعبير الخميس 29 أكتوبر 2020 - 13:44
بعد قرآة العديد من التعليقات لاحضت ان المسلمين متناقضون في كلامهم ففي أول التعليق يكتب جملة يدين فيها هذا العمل الارهابي ويكتب فقرة كاملة ليدافع عن مرتكبي هذه الجرائم بطريقة غير مباشرة بقول الدفاع عن الدين وعدم المساس بالمقدسات، يعني هذا النوع من كاتبي التعليقات والارهابيين، يتفقون في التبرير. كفا يجب القبض على كل من يبرر هذه المجازر وكل من يؤمن بنضريات المؤامرة لأنه متفق على القتل للدفاع. الإسلام ليس بريئا بل جزء كبير من الاسلام كله عنف وجزئ بسيط يدعوا الى السلام والعفو والدليل هو جهل المسلمين بالمجازر التي ارتكبها الاسلام منذ الهجرة الى المدينة، وتكرير الاسلام دين محبة وبريئ و و اسطوانة مشروخة
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6 - Med الخميس 29 أكتوبر 2020 - 13:48
غير صبرو حتا يطلع اليمين المتطرف ويكركبكم كاملين لبلدانكم ويحيد ليكم الجنسية الفرنسية والاقامة وديك الساعة ستمتعو ببلاد الاسلام وطبقو فيها الشريعة وكولو بعضياتكم بحال ليبيا اصلا هادشي لي صالح ليكم .
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