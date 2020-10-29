المغرب يتعاطف مع ضحايا هجوم إرهابي في نيس

هسبريس من الرباط

أدانت المملكة المغربية الهجوم الذي وقع بمدينة نيس (فرنسا)، وأعربت عن تضامنها وتعاطفها مع الضحايا وعائلاتهم، وفق بلاغ لوزارة الخارجية المغربية.

ودعا المغرب إلى تجاوز السياق السلبي، والمناخ المتوتر حول الدين، وحث مختلف الأطراف على البرهنة عن روح الاعتدال والحكمة واحترام الآخر.