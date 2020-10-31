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الرئيسية | مدارات | عرقلة حركة السير بمنطقة الكركرات تقلق فرنسا

عرقلة حركة السير بمنطقة الكركرات تقلق فرنسا

عرقلة حركة السير بمنطقة الكركرات تقلق فرنسا
هسبريس من الرباط
السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:06

أعربت فرنسا، أمس الجمعة، عن قلقها إزاء "وضعية الجمود الحالية" التي سببتها البوليساريو وميليشياتها في المنطقة العازلة بالكركرات، محذرة من أن مثل هذا الوضع قد يخلق "توترات من شأنها أن تقوض العملية السياسية" الرامية إلى التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأبرز السفير الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، في تفسيره للتصويت على القرار 2548 حول الصحراء المغربية، الذي صادق عليه مجلس الأمن أمس الجمعة، أن "فرنسا قلقة من الجمود الحالي في المنطقة العازلة بالكركرات، والذي قد يخلق توترات من شأنها أن تقوض العملية السياسية".

وقال نيكولاس دي ريفيير: "نؤكد دعمنا الكامل لتصريح المتحدث باسم الأمين العام الذي يدعو الأطراف إلى ضبط النفس، بغية تجنب أي تصعيد، وخاصة بالكركرات. كما نؤيد دعوته إلى عدم عرقلة حركة السير المدنية والتجارية وعدم تغيير الوضع القائم في المنطقة العازلة".

وتدعم فرنسا في هذا الصدد جهود بعثة المينورسو". كما جدد السفير التأكيد على "انشغال" فرنسا حيال "تزايد الانتهاكات الموثقة في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة"، في إشارة مباشرة إلى استفزازات البوليساريو وانتهاكاتها للاتفاقات العسكرية في الصحراء، والتي تعد بالآلاف، حسب آخر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - mdemod السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:16
وما الجدوى من القلق . ( كما يقول المثل لي تقلق اشرب لبحر ) مرت جلست الامم المتحدة واتفقوا على ما اتفقوا والامور لا زالت على حالها في الكركرات . هذا هو الاستغراب بعينيه . مذا ينتظر الجيش المغربي شردمة من المتشردين خلقت الرعب بتصرفها قطعت مصار القوافل خربت الطريق . مرتزقة حاملين السلاح في وجه الساءقين ماذا يعني هذا كله .
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15
2 - كمال السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:18
السلام عليكم
وما دخل فرنسا في ذلك ؟الامر واضح كوضوح الشمس بان المنطقة المغاربية لازالت مستعمرة
نحن نريد اللغة العربية والامازيغية في بلادنا
اتمنى هذه المرة النشر
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4
3 - مستفيد السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:21
في الايام القادمة سوفى تأتي فرنسا كي تنهي النزاع واتوتورات في الصحراء
سوفى يعود الأستعمار للمنطقه
هنا سوفى نراء الأرتياح عند المغرب والجزائر و البوليساريو
معان
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0
4 - منت الصحراء السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:22
فرنسا دخل سوق راسها بركة من التدخل ف سياسة المغرب راحنا مابقيناش مستعمرة فرنسية كنظن
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