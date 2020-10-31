الغابون تُجدد دعم مغربية الصحراء من مدينة العيون

هسبريس من العيون

استقبل عبد السلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، باكوم موبيليت بوبيا، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والفرانكفونية والاندماج الإقليمي وغابونيي المهجر، الذي حل بمدينة بالعيون.

وقام الجانبان بزيارة تفقدية إلى مقر القنصلية العامة لجمهورية زامبيا، التي تم افتتاحها رسميا الثلاثاء الماضي، من طرف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وشالوي لومبي، الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية الزامبية.

وفي هذا الصدد، جددت جمهورية الغابون، عبر باكوم موبيليت بوبيا، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والفرانكفونية والاندماج الإقليمي وغابونيي المهجر، التأكيد على موقفها المتعلق بسحب الاعتراف بـ"الجمهورية الصحراوية" الوهمية، معربة عن دعمها جهود المملكة الرامية إلى إيجاد حل دائم للنزاع حول الصحراء المغربية.

وأكد المسؤول الغابوني، في تصريحات للصحافة عقب مباحثات ثنائية أجراها بالعيون مع المسؤول الأول بالجهة، أن بلاده "على الدوام إلى جانب المملكة المغربية بخصوص مغربية الصحراء"، مشيرا إلى أن تدشين قنصلية عامة لبلاده مطلع السنة الجارية بالعيون، حاضرة الصحراء المغربية، "ليس فعلا رمزيا، بل قرارا ملموسا يأتي ليكرس الدعم الراسخ والمتواصل للمغرب".

كما أوضح وزير الخارجية الغابوني أن الأمر يتعلق بتأكيد "موقفنا الراسخ حول مغربية هذا التراب"، مشيدا بتميز علاقات الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، والرئيس الغابوني، علي بونغو أونديمبا.

وأشار الوزير في معرض حديثه إلى أن زيارته إلى حاضرة جنوب المملكة "تروم ضمان انطلاق فعلي للخدمات القنصلية بتمثيلية بلاده الدبلوماسية بالعيون".

من جانبه استعرض عبد السلام بكرات، والي الجهة، خلال المباحثات ذاتها، المؤهلات الطبيعية والاقتصادية التي تختزنها جهة العيون-الساقية الحمراء التي تتطلع إلى أن تصبح قطبا اقتصاديا رائدا على الصعيد الوطني، ومنصة محورية للمبادلات التجارية بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء؛ وذلك بفضل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015.

وسلط المسؤول الأول بجهة العيون الساقية الحمراء الضوء على العرض المتنوع الذي يوفره التعليم العالي والتكوين المهني بالجهة، مستشهدا بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون، ومختلف المعاهد التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

وأوضح عامل إقليم العيون أن هذا العرض سيتعزز أكثر في المستقبل المنظور بإنجاز مشروعين ضخمين، يتمثلان في كلية الطب ومدينة المهن والكفاءات، مؤكدا أن الجهة مستعدة لاستقبال الطلبة الغابونيين الراغبين في استكمال دراستهم بالعيون.

يذكر أن الوزير باكوم موبيليت-بوبيا أجرى مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الأربعاء الماضي، كما تباحث يوم الخميس مع رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج.