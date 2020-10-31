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الرئيسية | مدارات | بوريطة: "قرار الصحراء" واضح وحازم وثابت ويبرز مسؤولية الجزائر

بوريطة: "قرار الصحراء" واضح وحازم وثابت ويبرز مسؤولية الجزائر

بوريطة: "قرار الصحراء" واضح وحازم وثابت ويبرز مسؤولية الجزائر
هسبريس من الرباط
السبت 31 أكتوبر 2020 - 20:00

قال وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، إن القرار رقم 2548 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة بشأن الصحراء المغربية، يحتوي على ثلاثة رسائل تكشف الوضوح والحزم والثبات.

وأضاف المسؤول الحكومي المغربي، ضمن تصريح مكتوب توصلت به هسبريس، أن الوضوح تمثل في تحديد الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي، بالإشارة تحديدا إلى دور الجزائر.

"لقد تم ذكر الجزائر ما لا يقل عن 5 مرات في هذا القرار الجديد الصادر عن مجلس الأمن الدولي، بينما لم يتم ذكر هذا البلد على الإطلاق في القرارات السابقة لعام 2017"، يشدد الوزير بوريطة.

وقال كذلك إن القرار يطالب الجزائر بلعب دور يعادل حجم انخراطها في هذا النزاع الإقليمي سياسيا ودبلوماسيا، وعسكريا وإنسانيا، مثيرا الانتباه إلى عدم إمكانية قيام مسار سياسي للتسوية بدون الانخراط الفعلي والبناء لهذا البلد.

كما اعتبر وزير الشؤون الخارجية أن الوضوح، بعد ذلك، مرصود في تحديد هدف العملية السياسية، والوضوح أيضا في مسار العملية السياسية، من خلال الموائد المستديرة التي يجب أن تعرف مشاركة كافة الأطراف المعنية وعلى الخصوص الجزائر.

ووفق بوريطة فإن توجه مجلس الأمن يبقى واضحا بخصوص قضية الصحراء المغربية، ما يعني أن أي حل غير سياسي ولا براغماتي، أو مفتقدا للواقعية وغير قابل للأجرأة، يبقى مستبعدا من الأساس.

وزير الشؤون الخارجية المغربي ذكر أن "من يحرصون على إثارة خيار الاستفتاء يسيرون بعيدا عن الحلول الأممية؛ التي تشمل الشرعية الدولية وتعبر عن إرادة المنتظم الدولي".

أما بشأن الحزم قد قال ناصر بوريطة: "أولا وقبل كل شيء يبرز بخصوص عملية إحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، وكذا الحزم في احترام وقف إطلاق النار ووقف الأعمال الاستفزازية والتي تستهدف زعزعة الاستقرار".

وعن الثبات ضمن "القرار 2548" فإن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يربطه بالحفاظ على مكتسبات المغرب، زيادة على تحدبد مهمة بعثة "مينورسو".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - abdou السبت 31 أكتوبر 2020 - 20:15
الجزائر جار السوء تدير حكومتها مجموعة من العساكر لا تريد الخير سواء للمغرب او حتى لبلادها الجزائر
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34
2 - wind city السبت 31 أكتوبر 2020 - 20:16
العالم كله اليوم أصبح يأمن بأن مشكلة الصحراء المغربية تنحصر بين المغرب صاحب الحق والجزائر المتطفلة!
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28
3 - الصحرا صحراؤنا السبت 31 أكتوبر 2020 - 20:17
تحية مبيرة لهذا الرجل المناسب في المكان المناسب السي ناصر بوريطة
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47
4 - ملاحظ السبت 31 أكتوبر 2020 - 20:17
لماذا الجزائر بالضبط! ولماذا تعد طرفا في النزاع؟وما المسؤولية المنتظرة منها؟ إنها تاوي وتدعم وتساند وتدافع عن البوليزاريو الذي هو خليط من مالي والنيجر والجزائر وموريتانيا وكوبا ووووومثلها مثل ج. أفريقيا لكن لماذا الجزائر بالضبط؟ الصحراء مغربية بقوة التاريخ والجغرافية وروابط البيعة واجتماع كل المغاربة حولها إذن لم يعد مجال للحديث حول هذا الموضوع احب من أحب وكره من كره. ولماذا الجزائر بالضبط ؟
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22
5 - محمدين السبت 31 أكتوبر 2020 - 20:17
إن لم تستدرك الجزائر أخطائها في معالجة ملف الصحراء المغربية بما يدعم المبادرة المغربية... وباعتبار أن الوقت لا يلعب لصالحها .. فإنها عاجلا أو آجلا ستكون مستهدفة ولن يكون لها الفرصة للعب أي دور سوى الانكفاء في معالجة مشاكلها الداخلية المتراكمة... "وخلي جنوب إفريقيا أو كوبا تنفعها."
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17
6 - hasanmr السبت 31 أكتوبر 2020 - 20:22
الصحراء مغربية من زمان والمريخ وزحل عطارد وخصوصا القمر مغربي 100 /100 إن شاء الله ،
الحصول وما كاين العالم كله مغربي .
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14
7 - الاطلسي السبت 31 أكتوبر 2020 - 20:22
الرئي.
الحل الوحيد لانهاء مشكلة الصحراء .
هو التركيز بتنمية سوس ماس+ درعى تافلالة
الولات والاثر الكبرى من الصين واندنوسيا. الكتاب ووغيرهم من المواطنين العادين .
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-1
8 - البجعدي السبت 31 أكتوبر 2020 - 20:23
الحل الوحيد التسلّح ثم التسلّح والإستعداد يجب رعب جارة السوء وإن إختاروا المواجهة يجب أن نكون مستعدين لتدميرهم و أخد أراضينا " الحق عند أفواه المدافع "
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12
9 - Gadosha السبت 31 أكتوبر 2020 - 20:26
الحكم الذاتي هو الحل الامثل لفك مشكل الصحراء المغربية و فيه مصلحة للجميع مع خلق روابط تعاون مع الجزائر نفسها و دول المنطقة انذاك.
هناك بترول، غاز،حديد، فوسفاط، و عدة خيرات اخرى كالثروة السمكية، و الفلاحية و الثقافي و غيرها.
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6
10 - نورالدين احفير السبت 31 أكتوبر 2020 - 20:26
الجزائر لن تتراجع عن دعم الانفصاليين فهي تقوم بتصريف الانتباه للازمات الداخلية التي تعيشها فبعد ان خسرت ملايير الدولارات على عصابة البوليزاريو ولم يتحقق لها منفذ على الواجهة الاطلسية الجنيرالات و العسكر اصيبو بالجنون، للاسف لو تم استغلال ثروات المحروقات في تنمية بلادهم لكانت الجزائر مثل الامارات، تبون اصيب بنزلة برد بسيطة هرع لفرنسا ليعالج على الاقل كنتم تفكرون في بناء مستشفى تعالجون فيه
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6
11 - خريبگي السبت 31 أكتوبر 2020 - 20:29
كلام واضح وصريح ولا غبار عليه... انتهت اللعبة وحاد زمن الصح والمعقول... وانفضحت كل المخططات الفاشلة التي دامت اكثر من 60 سنة... والآن كل شيئ واضح وضوح الشمس في النهار...
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5
12 - Med السبت 31 أكتوبر 2020 - 20:32
دابا جيونا من لخر، واش غادي يكون شي تمشيط عسكري ولا غير بلا بلا عاوتاني ؟؟؟
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3
13 - ا م لالملاحظ . السبت 31 أكتوبر 2020 - 20:33
عندما تدخل الجزائر على الخط فهي بلغة عامية مغربية غادي تخرج من روندا ديالها وغدي تبين بالواضح اشنو للي حارك شطاتها.
ويلا ما عندها ما توضح وحتى غرض للي غادي تدافع عليه ، تسكت وتدخل سوق راسها،
وهي بطبيعة الحال لها أغراض سياسية واطماع غير موضحة وهذا احراج بالنسبة ليها .
هذا اعتقادي والله واعلم.
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3
14 - الخميس السبت 31 أكتوبر 2020 - 20:33
الاستفزازات المرتكبة حاليا من طرف عصابة البوليزاريو في الكركارات هي مسؤولية الجزائر وهي من عليها التدخل لإيقاف هذه الشردمة المتوحشة عند حدها وارجاعها من حيث اتت وإلا فهي تتحمل المسؤولية كاملة كما نطالب الطغمة العسكرية باحصاء ساكنة مخيم العار دون النفع في العدد وإلا سيفضحها شيوخنا.
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3
15 - حبيب السبت 31 أكتوبر 2020 - 20:38
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكل يعرف ان الصحراء كانت و تبقى مغربية ولكن آريد آن آعرف من سيادة الوزير لمادا يريد آن يجر الجزائر في مشكلة هي غنية عنها و مادا تستطيع أن تقدم في أشراكها في موضوع لا يهمها لا من قريب ولا من بعيد
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0
16 - مكلخ مغربي قح السبت 31 أكتوبر 2020 - 20:40
شخصية السيد بوريطة خفية تعطيه كاريزما قل نظيرها تتسم بالحنكة واللباقة في التسيير السياسي .اذا قارناه مع صاحب 7 مليون بيليكي في تقاعده من اموال الشعب فلا مجال للمقارنة بين حلايقي و محترف في السياسة.اعتبرة حاليا الشخصية رقم 1 بين اصحاب القرار في بلدنا.
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0
17 - الكرز عبد رب النبي السبت 31 أكتوبر 2020 - 20:41
من وجهة نظري طال الزمن او قصرستكون حرب وللاسف الشديد بين الاشقاءالمغرب والجزائر لا محالة.. لان المغرب والمغاربةلايقبلون الا بمغربية الصحراء وهدا حق والجزائر لا تستطيع التخلي عن حقدها للمغرب والتدخل في شؤونه الدخلية وانحيازها للانفصاليين.
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18 - مغربي السبت 31 أكتوبر 2020 - 20:42
وهل الجزاءر مبرر كافي لعرقلة اعتراف امريكا بمغربية الصحراء ???
اذا ارادت امريكا الاعتراف لم يتبق شيء للجزاءر ولاتستطيع مواجهة حتى المغرب فبالاحرى الوقوف في وجه امريكا
الحل بيد فرنسا وامريكا
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19 - مغربي السبت 31 أكتوبر 2020 - 20:44
قرار 2548 جاء في الظرفية خطيرة يمر منها العالم بأسره كوفيد 19 و جميل فيه أنه جاء خارج توقعات و طموحات النظام الجزائري و صنيعته مليشيات بوليساريو الإرهابية رغم هول مغالطات و التضليل و استفزازات ميليشيات بوليساريو الإرهابية بالمنطقة العازلة عامة وبالكركرات خاصة مما يعمق خلفيات نزاع مفتعل وراء ستار ويفتح مجال للابتزاز و يعجل بإجراءات حدودية أمنية إضافية خارج سياق البعثة اممية كما يفرض على المغاربة الاستعداد بالكافة سبل وآليات متاحة مواصلة العمل جاد ناجع فاعل فعال مهما كلف من التضحيات وذلك عبر دبلوماسية تكسب نقاط أخرى خلال 2021 قبل خروج نظام العسكر من أزماته الخانقة الداخلية و ترتيب أوراقه مع العلم ان معارك قادمة بالمحافل دولية ستكون أشرس من شرسة وفق مؤشرات تؤشر ان التطورات إقليمية و القارية و العالمية قد تحمل مستجدات منها الغير سارة من قبيل تداعيات سلبية مترتبة عن كوفيد 19 .
الحيطة والحذر و اليقظة و التعبئة باستمرار حتى طي ملف نزاع متفاعل سلميا أو عسكريا مهما كلف من التضحيات أيها المغاربة في اقرب آجال احسن من التأجيل إلى حين .
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20 - مزابي السبت 31 أكتوبر 2020 - 20:44
الصحراء مغربية وستبقى كذلك مغربية بفضل الله اولا وبفضل التضحيات الجسام للجندي المغربي حفيد البطل إدريس بنعمر والذي نناشد صاحب الجلالة نصره الله باصدار الاوامر من اجل الاعتناء به معنويا وماديا وتسليحه وتدريبه والاهتمام بأسرته أكثر فأكثر فنحن أمام عدو غدّار لايؤتمن.
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