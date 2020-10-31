الملك يعدد خصال رجل الأعمال الراحل أحمد بلحسن

هسبريس من الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم أحمد أمسروي بلحسن، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بلحسن" الاستثمارية.

وجاء في البرقية الملكية: "بلغنا بعميق التأثر نعي المشمول بعفو الله رجل الأعمال المرحوم أحمد أمسروي بلحسن، أحسن الله قبوله إلى جواره في هذه الأيام المباركة الفضيلة".

وأعرب الجالس على العرش، بهذه المناسبة المحزنة، لأفراد أسرة المرحوم ومن خلالهم لأخيه حسن أمسروي بلحسن ولكافة أهلهم وذويهم وسائر أصدقائه ومحبيه، عن أحر تعازيه وأخلص مواساته في هذا المصاب الأليم الذي لا راد لقضاء الله فيه، مستحضرا بكل تقدير ما كان يتحلى به الراحل المبرور من حميد الخصال ومن غيرة وطنية صادقة، ومن حرص شديد على المسارعة إلى تقديم الخير ودعم المبادرات التضامنية الإنسانية النبيلة.

ودعا الملك محمد السادس الله تعالى أن يلهم أفراد أسرة المرحوم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجعل الراحل ممن كان سعيهم مشكورا، وعملهم مبرورا، ويرفع مقامه في جنات النعيم، جزاء على ماقدمه من جليل الأعمال لوطنه ومن خالص المبرات.