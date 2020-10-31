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الرئيسية | مدارات | الملك يعدد خصال رجل الأعمال الراحل أحمد بلحسن

الملك يعدد خصال رجل الأعمال الراحل أحمد بلحسن

الملك يعدد خصال رجل الأعمال الراحل أحمد بلحسن
هسبريس من الرباط
السبت 31 أكتوبر 2020 - 22:15

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم أحمد أمسروي بلحسن، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بلحسن" الاستثمارية.

وجاء في البرقية الملكية: "بلغنا بعميق التأثر نعي المشمول بعفو الله رجل الأعمال المرحوم أحمد أمسروي بلحسن، أحسن الله قبوله إلى جواره في هذه الأيام المباركة الفضيلة".

وأعرب الجالس على العرش، بهذه المناسبة المحزنة، لأفراد أسرة المرحوم ومن خلالهم لأخيه حسن أمسروي بلحسن ولكافة أهلهم وذويهم وسائر أصدقائه ومحبيه، عن أحر تعازيه وأخلص مواساته في هذا المصاب الأليم الذي لا راد لقضاء الله فيه، مستحضرا بكل تقدير ما كان يتحلى به الراحل المبرور من حميد الخصال ومن غيرة وطنية صادقة، ومن حرص شديد على المسارعة إلى تقديم الخير ودعم المبادرات التضامنية الإنسانية النبيلة.

ودعا الملك محمد السادس الله تعالى أن يلهم أفراد أسرة المرحوم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجعل الراحل ممن كان سعيهم مشكورا، وعملهم مبرورا، ويرفع مقامه في جنات النعيم، جزاء على ماقدمه من جليل الأعمال لوطنه ومن خالص المبرات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - youness السبت 31 أكتوبر 2020 - 22:22
رحمه الله. و خفف الله عليه و رزق أهله الصبر و السلوان. جعل متواه الجنة
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2 - مغربي السبت 31 أكتوبر 2020 - 22:26
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و المسرات و الافراح و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الرائد بالجميع المقاييس في خدمة المغاربة الأحرار بالسراء و الضراء دون ملل أو كلل و نكران باستمرار.
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8
3 - ABIDAN السبت 31 أكتوبر 2020 - 22:46
إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس داءقة الموت اللهم اغفر له وارحمه
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4 - اهل الخير السبت 31 أكتوبر 2020 - 23:14
مانسمع من المقربين من عائلة بلحسن انهم توارثوا فعل الخير والاحسان والتواضع ابا عن جد. رحم الله الفقيد وتغمده برحمته.
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5 - مواطنة تحب بلدها السبت 31 أكتوبر 2020 - 23:21
إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جنانه ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
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