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الرئيسية | مدارات | الملك محمد السادس يتمنى التقدم للشعب الجزائري

الملك محمد السادس يتمنى التقدم للشعب الجزائري

الملك محمد السادس يتمنى التقدم للشعب الجزائري
هسبريس من الرباط
الأحد 01 نونبر 2020 - 15:25

هنأ الملك محمد السادس في برقية عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة الذكرى السادسة والستين لاندلاع "ثورة فاتح نونبر".

وأعرب الملك، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أخلص التهاني وأصدق المتمنيات للشعب الجزائري باطراد التقدم والرخاء.

وقال الملك محمد السادس أيضا: "لا يفوتني، في غمرة تخليد بلدكم الشقيق لهذه الذكرى الوطنية المجيدة، أن أجدد الإعراب عن مدى تقديري لأواصر الأخوة الصادقة التي تجمع الشعبين المغربي والجزائري، مستحضرا، بكل اعتزاز، ملحمة التآزر والتضامن التلقائي الذي طبع فترة كفاحهما البطولي من أجل الحرية والاستقلال".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - محمد الأحد 01 نونبر 2020 - 15:32
تحيةللمغرب والملك محمد السادس حفظه الله .
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63
2 - ahmed الأحد 01 نونبر 2020 - 15:32
عاش الملك المتواضع واخا الطرف الثاني ما يستاهل وتيقابل بالضد
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46
3 - مهتــــــــــــــــــم الأحد 01 نونبر 2020 - 15:32
الحمد لله هدا هوا المطلوب احسن لمن اساء لك ولا ننسا انه في القرأن مذكور ان الفتنة اشد من القتل
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52
4 - من ألمغرب الأحد 01 نونبر 2020 - 15:35
شكرا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أنت قلبك مسامح الرؤساء ديال الجزائر كيعملونا بسوء وأنت تعاملهم بحسن نية
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44
5 - موسى الأحد 01 نونبر 2020 - 15:38
تخليدا لذكرى شهداء الجزائر الأبطال رحمهم الله الذين ضحو من أجل التغيير و الإستقلال بلادهم الجزائر الشقيقة نتمنى أن تستقر الأوضاع الأمنية بين الجزائر والمغرب إن شاء الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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43
6 - من الأطلس المتوسط.... الأحد 01 نونبر 2020 - 15:49
.....يحكم روابط الدم و الجوار واللغة واللهجات والدين و المدهب و المصير المشترك كل للمغاربة يتمنون الرقي و الازدهار للشعب الجزائري الشقيق
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2
7 - بوفا الأحد 01 نونبر 2020 - 15:50
انا كمغربي حر اطالب بقطع جميع العلاقات مع اخواننا الجزائريين حتى يكفوا عن معاداتنا
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-6
8 - wind city الأحد 01 نونبر 2020 - 15:54
السنبلة المثمرة دائما تجدها منحنية بتواضع !
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5
9 - حست وغانيم الأحد 01 نونبر 2020 - 16:01
ليس غريب عن حبيبنا الملك ان يقدم التهاني لحكام الجزاءر الذين يكنون الحقد للمغاربة .انها تربية الملوك العلويين الاشراف هذا ليس بغريب عنهم رغم مايكنه هؤلاء من عداء للملكة الشريفة.
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3
10 - راك تما الأحد 01 نونبر 2020 - 16:02
بسم الله الرحمن الرحيم ادفع بالتي هي أحسن لاتستوي الحسنة ولا السيئه فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد صدق الله العظيم
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6
11 - محمد لعيوني الأحد 01 نونبر 2020 - 16:06
رغم الدسائس والمكائد . جلالة الملك نصره الله وايده دائما في الموعد. دائما يفتح دراعه للسلام والتقدم والازدهار.
رسالة الى حكام المرادية ان لا عداوة بيننا واننا نتمنى لكم كل الخير من الاعماق وادا كان من حقد فهو منكم فقط.
جربوا يا حكام الجزائر ولو مرة ان تنسوا الاحقاد وتفتحوا صفحة جديدة من اجل المستقبل والله ستجدون المغرب بجانبكم .و حتى الشعب الجزائري سينسى همومه وسيتطلع الى الاحسن حين تفتح الحدود وتعود المياه الى مجاريها.
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-2
12 - union,avenir الأحد 01 نونبر 2020 - 16:08
le peuple algérien est notre frere,de sang,de religion,de langues ,et de coutumes,sa libération a été la notre ,nous félicitons notre peuple frere algérien nous souhaitons retrouver nos contacts libres comme freres avec des familles communes séparées par des frontieres à faire disparaître à jamais,construisons le maghreb ,un maghreb contre le sous développement ,un maghreb uni à jamais
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0
13 - مواطن الأحد 01 نونبر 2020 - 16:09
تبادل رسائل التهاني غير كافية نتمني ان تتحول الى تبادل الزيارات ليسعد الشعبين كما فعل الشادلي بن جديد رحمه الله.
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