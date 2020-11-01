24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:17
|07:44
|13:16
|16:12
|18:39
|19:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- 245 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
- الجزائر تناور "قرار الصحراء" وترفض تحمل مسؤولية استمرار النزاع
- استمرار العنف في إسبانيا بسبب "إجراءات كورونا"
- قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بـ"كيبيك" الكندية
- 434 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
معهد لأئمة المساجد يُدرس "الإسلام الفرنسي" وسط أجواء علمانية (5.00)
الدار البيضاء تقترب من العودة إلى تطبيق "الحجر الصحي الشامل" (5.00)
- جاك لانغ يبرئ ماكرون من معاداة الإسلام وينادي بإيقاف "المقاطعة" - (143)
- الدار البيضاء تقترب من العودة إلى تطبيق "الحجر الصحي الشامل" - (124)
- رصيف الصحافة: توقعات فلكية تحذر سياسيين من "سنة سوداء مقبلة" - (90)
- مصدر مسؤول: الحكومة لم تناقش إعادة تدابير الحجر الصحي بالمغرب - (77)
- الجزائر تناور "قرار الصحراء" وترفض تحمل مسؤولية استمرار النزاع - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الملك محمد السادس يتمنى التقدم للشعب الجزائري
هنأ الملك محمد السادس في برقية عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة الذكرى السادسة والستين لاندلاع "ثورة فاتح نونبر".
وأعرب الملك، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أخلص التهاني وأصدق المتمنيات للشعب الجزائري باطراد التقدم والرخاء.
وقال الملك محمد السادس أيضا: "لا يفوتني، في غمرة تخليد بلدكم الشقيق لهذه الذكرى الوطنية المجيدة، أن أجدد الإعراب عن مدى تقديري لأواصر الأخوة الصادقة التي تجمع الشعبين المغربي والجزائري، مستحضرا، بكل اعتزاز، ملحمة التآزر والتضامن التلقائي الذي طبع فترة كفاحهما البطولي من أجل الحرية والاستقلال".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
رسالة الى حكام المرادية ان لا عداوة بيننا واننا نتمنى لكم كل الخير من الاعماق وادا كان من حقد فهو منكم فقط.
جربوا يا حكام الجزائر ولو مرة ان تنسوا الاحقاد وتفتحوا صفحة جديدة من اجل المستقبل والله ستجدون المغرب بجانبكم .و حتى الشعب الجزائري سينسى همومه وسيتطلع الى الاحسن حين تفتح الحدود وتعود المياه الى مجاريها.