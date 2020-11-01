الملك محمد السادس يتمنى التقدم للشعب الجزائري

هسبريس من الرباط

هنأ الملك محمد السادس في برقية عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة الذكرى السادسة والستين لاندلاع "ثورة فاتح نونبر".

وأعرب الملك، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أخلص التهاني وأصدق المتمنيات للشعب الجزائري باطراد التقدم والرخاء.

وقال الملك محمد السادس أيضا: "لا يفوتني، في غمرة تخليد بلدكم الشقيق لهذه الذكرى الوطنية المجيدة، أن أجدد الإعراب عن مدى تقديري لأواصر الأخوة الصادقة التي تجمع الشعبين المغربي والجزائري، مستحضرا، بكل اعتزاز، ملحمة التآزر والتضامن التلقائي الذي طبع فترة كفاحهما البطولي من أجل الحرية والاستقلال".