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وزارة العدل تكشف حصيلة العقوبات التأديبية في حق الهيأة القضائية

وزارة العدل تكشف حصيلة العقوبات التأديبية في حق الهيأة القضائية
هسبريس من الرباط
الأحد 01 نونبر 2020 - 20:00

كشفت معطيات رسمية أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ خلال سنة 2020 عقوبات تأديبية في حق 5 قضاة.

وحسب الميزانية الخاصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي قدمها وزير العدل بمجلس النواب، فقد اتخذ المجلس عقوبات تأديبية في حق 5 قضاة، وقرر إلحاق 25 قاضيا، وتجديد إلحاق 4 قضاة، مع وضع حد لإلحاق 3 قضاة، ووضع حد للتمديد لـ 14 قاضيا، وإحالة 3 قضاة على التقاعد النسبي، والتمديد لفائدة قاض واحد.

وقامت المفتشية العامة للشؤون القضائية، التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال السنة الجارية (2020)، بـ"تشخيص الوضعية القضائية لـ11 محكمة ابتدائية و5 محاكم استئناف، حيث تم الوقوف على النشاط العام للمحاكم والنشاط الفردي للقضاة وكذا نشاط النيابة العامة بها".

وكشف محمد بنعبد القادر، وزير العدل، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المفتشية العامة قامت خلال الفترة نفسها بـ"دراسة 11 تقريرا للتفتيش القضائي اللامركزي تم التوصل بها من طرف الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لديها، حيث تم تقييم سير العمل بالمحاكم والوقوف على مستوى تفعيل نتائج وملاحظات التفتيش القضائي السابق".

وبناء على تعليمات الرئيس المنتدب للمجلس، قامت المفتشية العامة للشؤون القضائية خلال النصف الأول من سنة 2020، بفتح 44 ملفا للبحث والتحري، وأنهت الأبحاث والتحريات المتعلقة بـ45 ملفا مفتوحا لديها رفعت بشأنها تقارير إلى المجلس.

وعالجت المفتشية العامة للشؤون القضائية خلال النصف الأول من سنة 2020، وفق عرض حصلت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، 1687 شكاية من أصل 1748 سجلت خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأسفرت نتائج الدورة العادية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا اجتماعاته الأولى برسم الدورة الثانية، إلى غاية 22 أكتوبر المنصرم، عن تعيين 246 من نواب المسؤولين القضائيين، وإعفاء نائب واحد، وتعيين 317 قاضيا للقيام ببعض للمهام، ويتعلق الأمر بـ54 قاضيا لمهام التحقيق، و122 قاضيا للأحداث، و39 قاضيا لتطبيق العقوبات، و28 قاضيا للتوثيق، و34 قاضيا لشؤون القاصرين، و40 قاضيا للأسرة مكلفا بالزواج.

نتائج هذه الأشغال أسفرت أيضا عن إعفاء قاضيين من مهام التحقيق، وتعيين قاضيين اثنين بالمحكمة العسكرية، ودراسة 529 طلب انتقال، و55 طلب تغيير المنصب، مع تحديد المناصب القضائية لفائدة 487 من القضاة الذين تمت ترقيتهم إلى درجة أعلى سنة 2019، واقتراح تحديد مناصب قضائية لفائدة 139 من الملحقين القضائيين المنتمين للفوج 43، بالإضافة إلى دراسة طلبات تكليف تقدم بها 17 قاضيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مواطن من المغرب الأحد 01 نونبر 2020 - 20:05
ليت وزير العدل شرح للشعب طبيعة هذه العقوبات التأذيببة التي نفذت في حق خمس قضاة..
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52
2 - فارس بلا جواد الأحد 01 نونبر 2020 - 20:17
الي ضيع المغرب الي خالف مسؤول القانون تيدرو عين شافت عين مشفت واضعاف الإيمان تيعطولو إعفاء والي ولد الشعب خالف القانون وجا يبيع في الشارع من أجل كسرة خبز تيهزوه هو والبضاعة ديالو تحجز واحد شهر وغرامة مالية ولا عقوبة سجنية
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6
3 - اين الحق الأحد 01 نونبر 2020 - 20:19
اخي تعرض لاعتداء من طرف عصابة شرحوه بسيف وقلبو عليه كلشي او صيفطوه الحبس 4 اشهر متقدروش تشوفو تصاور خسرو ليه وجهو حسبي الله ونعم الوكيل
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14
4 - المذغري الأحد 01 نونبر 2020 - 20:38
وجب على وزير العدل،والوزارة بشكل عام تتبع الوضعية المالية والعقارية لجميع القضاة وعاءلاتهم الصغيرة،واصولهم،طيلة فترة ءاشتغالهم وءالى حدود ءاحالتهم على التقاعد،والنظر فيما ءاذا كانت ترواثهم تتناسب مع رواتبهم،للحد من التصرفات التي تسيء للجهاز القضائي المغربي،وءاطلاع الراي العام الوطني بكل تقريرها.
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7
5 - أدربال الأحد 01 نونبر 2020 - 20:38
العدل أساس الملك .
جهاز قضاء مستقل، نزيه ، عادل بعيد عن التيليفونات يُساهم في ثقة المواطن في أجهزة الدولة و هدا بدوره يؤدي لثقة المستثمر المغربي و الأجنبي و هدا يساهم بدوره في نمو و إزدهار اقتصاد البلاد .

أبناء الجالية مثلا لا يستطيعون استثمار أموالهم في البلد الأم بحكم الفساد الإداري و تفشي الرشوة و التزوير في جهاز القضاء
و هده خسارة كبيرة ستكون لها تبعات و خيمة على المدى القريب و البعيد
استثمار المهاجر في البلد فوق أنه يساهم في إزدهار الاقتصاد يقوي أيضا الروابط بين أبناءه و بلده الأم .
إدا استمر الوضع على ماهو عليه ؟
بعد جيل لن تجد هناك شيء إسمه مغاربة الخارج .
إن كان المغربي نفسه لا يثق في القضاء و يستثمر أمواله في بلد الإقامة؟
فكيف يعقل أن يثق بنا المستثمر الأجنبي الدي لديه عدة بدائل أخرى لتوظيف أمواله

لا تقدم و إزدهار دون مؤسسات منفصلة متسقلة تعمل بتناسق تسوده المسؤولية و الشفافية و الوضوح .
و إلا ؟ هزنا الما .
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5
6 - FENANE الأحد 01 نونبر 2020 - 20:52
العدل اساس الملك،،يقال حاكم مشرك عادل خير من حاكم مسلم جاءر,ان وزارة العدل يجب ان تخوصص حيث تدر على الدولة الملايير عوض ان تخسر هذه الملايير على السجناء ،ان نزاهة القضاء انهارت و اختفت فالقصاء المغربي كله اغراءات و مصالح ابوك صاحبي ما ذنب المحكومين عليهم ظلما كم من سجين ذاق الظلم في السجن لأنه حكم عليه ظلما وعندما افرج عنه فلا حسيب ولا رقيب،هنا يجب على مفتشية العدل ان تحاسب وتعاقب القضاة الذين صدروا احكاما مغلوطة أو بمقابل وما اكثرهم.
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7 - اجليل لحسن الأحد 01 نونبر 2020 - 20:56
البنات او الاناث حين يتزوجن..يبقى حقهم في الاراثة بين ايدي اخوتهم الدكتور الدين يحتلون لهم ارضهم ..ويصعب استرجاعها..او انتزاعها من اخوانهم..بعد ان يقومون لانجاز وثيقة الاستمرار بحجة التصرف..فتضيع الاناث في حقوقهن رغم رفع الدعوى باخوانهم.. امام ..شبح وثيقة الاستمرار التي تعطي الحق للمتصرف..؟؟
فيضيع حق الاناث لهده الطريقة..لدلك وجب مراجعة هدا القانون الجاءر في حق المرأة..؟؟
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8 - الأحد 01 نونبر 2020 - 21:02
لو كنت. مسؤول لاعطيت. جل. القضات. التقاعد. حالا. وبدون. نقاش. زائد. المسائلة. من. اين. لك. هذا. ؟؟ بحث. دقيق. عن. زوجاتهم. وعائلاتهم. واصهارهم. وخادماتهم. واصدقائهم واراسل. الدولة. الاسبانية. هل. لديهم. املاك هناك. مع. اغلاق. الحدود حتى. يتم. البحث. هده. هي. دولة. الحق. والقانون
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