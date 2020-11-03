الرميد يرفضُ مطالب "أمنستي" بتوسيع مهام المينورسو بالصحراء

هسبريس من الرباط

انتقد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، دعوة منظمة العفو الدولية "أمنستي" إلى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو بالصحراء المغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.

وأكد وزير الدولة أن تقارير منظمة العفو الدولية "لا تنصف المغرب" في كثير من الأحيان، مشيرا إلى أن مطلبها الأخير بخصوص توسيع صلاحيات المينورسو "يتداخل فيه الحقوقي بالسياسي؛ وهو أمر سياسي أكثر منه حقوقي، ويمس بالسيادة الوطنية".

وخلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان برسم السنة المالية 2021 بمجلس النواب، مساء الاثنين، شدد الوزير الرميد على أنه بالنسبة للمغرب "لن يقبل اليوم أو غدا إقحام مراقبة حقوق الإنسان في الأدوار المنوطة بالمينورسو في الأقاليم الجنوبية".

واعتبر الرميد أن المغرب لديه من الآليات الحقوقية ما يكفي لمراقبة حقوق الإنسان، وشدد على أن "المغرب لا يميز بين جنوبه وشماله والمملكة لديها موقف مبدئي من هذا المطلب الذي لن يقبل به المغاربة اليوم أو غدا".

وأوضح المسؤول الحكومي قائلاً: "لا نقول بأن ممارستنا كلها سليمة؛ لكن سمحو لينا نحن أحسن بكثير من دول أخرى، سواء في المحيط القريب أو المحيط البعيد"، وزاد موضحاً: "إذا كانت المينورسو ستضمن حقوق الإنسان أكثر من الدول فينبغي أن تذهب مطالب هذه المنظمات إلى فرض هذا النوع من الوصاية على الدول التي ينتشر فيها قتل ميداني للمواطنين".

وكانت منظمة العفو الدولية، قبيل صدور قرار مجلس الأمن الدولي، طالبت، من خلال ملتمس مرفوع إلى مجلس الأمن الدولي، بإعادة النظر في واقع حقوق الإنسان بالصحراء المغربية ومخيمات تندوف، وقالت إنه "لا يمكن للأمم المتحدة أن تأخذ على محمل الجد تقارير لجنة أنشئت بأمر من ملك المغرب؛ لأن ذلك يمس من استقلاليتها"، في إشارتها إلى اللجان الجهوية لحقوق الإنسان التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وبخصوص واقع حقوق الإنسان، أكد وزير الدولة أن المغرب "قطع مع بعض الانتهاكات الجسيمة التي كانت تمارس سابقا"، وقال في الصدد ذاته إن في المملكة يوجد "صفر اختطاب وصفر تعذيب منهجي"، مضيفا أنه "حتى التعذيب الذي كان يمكن أن يمارسه فرد هنا وفرد هناك من قبل القائمين على إنفاذ القانون أصبح محدودا".

وقال الرميد إنه في الوقت الذي لم يعد في المغرب "سجين يقتل من طرف السجان، نسجل للأسف الشديد أن "سجانا" يقتل من طرف سجين"، في إشارته إلى ضحية الاعتداء الإجرامي الشنيع بالسجن المحلي تيفلت 2 على يد المتابع في قضية الإرهاب والتطرف "الهيش مول الحوت".