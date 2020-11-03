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الرئيسية | مدارات | المغرب يدين بشدة "الهجمات المروعة" في فيينا

المغرب يدين بشدة "الهجمات المروعة" في فيينا

المغرب يدين بشدة "الهجمات المروعة" في فيينا
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 19:20

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المملكة المغربية تدين "بشدة" الهجمات المروعة التي استهدفت أمس الاثنين مدينة فيينا.

وقال بوريطة في مداخلة خلال المؤتمر السنوي المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية في فيينا، "أود أولا وقبل كل شيء أن أعرب عن الحزن الذي تملكنا أمس في أعقاب الهجمات المروعة التي استهدفت قلب أوروبا الوسطى، في فيينا".

وتابع الوزير: "ندين بشدة هذه الأعمال الدنيئة. ونقف إلى جانب النمساويين في هذه الظروف الأليمة، ونعبر عن رفضنا للعنف والكراهية ونبذ الآخر"، مضيفا بالقول "قلوبنا مع الضحايا وعائلاتهم ومع الشعب النمساوي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - النمسا في قلوبنا الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 19:26
الإرهاب اللعين لا دين ولا ملة له
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0
2 - رضوان الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 19:26
ليالي العنف في فيينا..واسفاه..وامصيبتاه..نخرج من نفق لندخل لنفق اخر.. ماذا فعلت لهم النمسا..لا ماضي استعماري لها..ولا تدخل عسكري لها في الشرق الاوسط...عاصمة الفن والسلام يعتدي عليه عشاق الدم
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13
3 - berlin الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 19:30
على المغرب ان يدين اولا ارهاب سرقة الاموال للخارج وارهاب الصحة والتعليم والجريمة المتفشية في المجتمع لا يمر يوم الا و نسمع عن ضحايا....ارهاب الرشوة وووووووووو....،
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-1
4 - جورج الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 19:37
وتابع الوزير: "ندين بشدة هذه الأعمال الدنيئة. ونقف إلى جانب الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الظروف الأليمة، ونعبر عن رفضنا للعنف والكراهية ونبذ الآخر"، مضيفا بالقول "قلوبنا مع الضحايا وعائلاتهم ومع الشعب الاسلامي".
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-2
5 - بوعزة ايت لخديم الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 19:38
تزامن و تساراع الهجمات الارهابية التي تطال بعض الدول الاوربية تطرح اكثر من سؤال: كيف تقع تلك الجرائم؟ توقيتها و الاماكن التي تطالها و الوسائل التي بها تنفد بشريا و تقنيا؟ انها ليست بريئة و لا مجانية و تطرح كثيرا من الشكوك و السيناريوهات هي هي دوما لا تتغير و كأنها مدبرة من نفس العقل- الروايات المقدمة هي هي دائما لا تتغير- لهذا ينبغي اشراك الجمعيات الحقوقية من مختلف الدول و التيارات و من المحايدين حتى تكتمل الصورة- لان المشكل ليس فقط في الارهابيين بل ايضا في الدول و الحكومات التي هي ايضا لها مصالح و لها اهداف ايديولويجة و لها خطط غير معلنة و لها تكتيكات- وسائل الاعلام ليست محايدة تماما بل هي اذرع لحكومات تناصب المسلمين العداء لاهداف سياسية و نفسية و ثقافية - مثلا يتكلمون عن الاسلام الفاتح و المهدد للهوية و يريدون شيطنة المسلمين و جعلهم اكباش فداء من اجل تبرير فشل سياسات و اقتصادات الخ- على اي حال، ثمة امور في تلك الاحداث لا يصدقها عقل بسيط مطلقا الخ اذن لا بد من تحقيقات موضوعية محايدة للوقوف على حقيقة من يفعل ماذا و لاجل ماذا و بصراحة من وراء الهجمات و قتل الابرياء حقا؟ لا يعقل ما يقع
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6 - ذاكرة العوام قصيرة الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 19:44
أعرف تماما أن ذاكرة العوام قصيرة، وأن وصفة التخويف التي تعتمد عليها كثير من الحكومات في البلدان الديمقراطية والمستبدة على السواء للبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة أثبتت نجاعتها، لكن المبالغة في استخدامها قد يكون سلاحا ذا حدين يفقدها جدواها، والنكتة التي يكثر تردادها على الأسماع سرعان ما تفقد طرافتها وقدرتها على الإضحاك.

لست من المهووسين بنظرية المؤامرة، فمن المسلمين من يعتنق أفكارا متطرفة حد الشذوذ، لكنني أيضا لست من الرافضين لها بالكلية، وفي علم الجريمة ما زال البحث عن الدافع والجهة المستفيدة أقصر الطرق للوصول للمجرم، وما كان خيالا علميا قبل عشرين سنة لا يستبعد أن يكون من حقائق اليوم. هي فقط مجرد خواطر قد تكون خاطئة، لكنها في كل الأحوال .. "مصيبة"!!
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7 - عبد الله الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 19:44
اين هم الشيوخ ومتزعموا الضجيج ضد ماكرون و ضد رسوم كاريكاتورية ليس الا ؟؟؟
اما سيلان دم الابرياء في عقر دارهم ، يقابلونه بصمت رهيب و يتشفون في من لا يقابلهم الا بالود والاحترام .
متى يستيقظ الصمير الميت ؟؟!!
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8 - ⛦ اسماعيل مول التعليق ⛦ الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 19:45
عزاؤنا الكبير للنمسا، بلد رائع عشت فيه سنة كاملة لم ارى من اهله الا الخير.

اما بالنسبة للمشككين، الى متي سندفن رؤوسنا في التراب. هل هذه مسرحية، عشرات العلميات الاخرى في اوروبا كلها مسرحيات، السائحتين في المغرب، حارس السجن، آلاف المغاربة الذين قتلو واعتقلو في العراق وسوريا ممثلون، العشرية السوداء في الجزائر تمثيلية؟ الواقع هو ان ما تفعله داعش موجود في كتب الفقه التي تدرس في الجامعات الاسلامية كدين وليس كتاريخ وان الانترنت مليء بمن يمجد القتل ويأصل له شرعيا. حان الوقت للقيام بثورة على التراث الذي كتب قرونا بعد وفات الرسول، لقد ملأنا الدنيا جورا.
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9 - الرباطي الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 19:47
عمل مخابراتي غبي من طرف المخابرات الأوروبية والموساد الصهيوني من خلال اللجوء إلى خدمات تلميذهم المطيع "داعش" (صنيعة المخابرات الغربية)، تلك الفزاعة التي يُلجأ إليها من أجل تلطيخ وتشويه صورة الإسلام وتنفير الأوروبيين منه وكذلك التضييق على المسلمين في أوروبا تحت ذريعة محاربة الإرهاب (وهو في الحقيقة محاربة الإسلام). حيلتكم لا تنطلي إلا على السذج والمغفلين. قال تعالى: ﴿یُرِیدُونَ ليُطفؤا نُورَ ٱللَّهِ بِأفواههم وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ ولو كَرِهَ الكافرون﴾ [الصف ٨]. وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ یُنفِقُونَ أَموالهم لِیَصُدُّوا۟ عَن سَبِیلِ الله فَسَیُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عليهم حسرة ثُمَّ يُغلبون وَٱلَّذِینَ كَفَرُوۤا۟ إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحشرون﴾ [الأنفال ٣٦]. وقال تعالى:﴿ويمكرون يمكر الله وَٱللَّهُ خير الماكرين﴾ [الأنفال ٣٠]. انشري يا هسبريس
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-6
10 - rachidkitea الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 19:47
,فينا لم تستنكر الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم
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