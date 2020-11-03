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كُتّاب وآراء
المغرب يدين بشدة "الهجمات المروعة" في فيينا
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المملكة المغربية تدين "بشدة" الهجمات المروعة التي استهدفت أمس الاثنين مدينة فيينا.
وقال بوريطة في مداخلة خلال المؤتمر السنوي المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية في فيينا، "أود أولا وقبل كل شيء أن أعرب عن الحزن الذي تملكنا أمس في أعقاب الهجمات المروعة التي استهدفت قلب أوروبا الوسطى، في فيينا".
وتابع الوزير: "ندين بشدة هذه الأعمال الدنيئة. ونقف إلى جانب النمساويين في هذه الظروف الأليمة، ونعبر عن رفضنا للعنف والكراهية ونبذ الآخر"، مضيفا بالقول "قلوبنا مع الضحايا وعائلاتهم ومع الشعب النمساوي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
لست من المهووسين بنظرية المؤامرة، فمن المسلمين من يعتنق أفكارا متطرفة حد الشذوذ، لكنني أيضا لست من الرافضين لها بالكلية، وفي علم الجريمة ما زال البحث عن الدافع والجهة المستفيدة أقصر الطرق للوصول للمجرم، وما كان خيالا علميا قبل عشرين سنة لا يستبعد أن يكون من حقائق اليوم. هي فقط مجرد خواطر قد تكون خاطئة، لكنها في كل الأحوال .. "مصيبة"!!
اما سيلان دم الابرياء في عقر دارهم ، يقابلونه بصمت رهيب و يتشفون في من لا يقابلهم الا بالود والاحترام .
متى يستيقظ الصمير الميت ؟؟!!
اما بالنسبة للمشككين، الى متي سندفن رؤوسنا في التراب. هل هذه مسرحية، عشرات العلميات الاخرى في اوروبا كلها مسرحيات، السائحتين في المغرب، حارس السجن، آلاف المغاربة الذين قتلو واعتقلو في العراق وسوريا ممثلون، العشرية السوداء في الجزائر تمثيلية؟ الواقع هو ان ما تفعله داعش موجود في كتب الفقه التي تدرس في الجامعات الاسلامية كدين وليس كتاريخ وان الانترنت مليء بمن يمجد القتل ويأصل له شرعيا. حان الوقت للقيام بثورة على التراث الذي كتب قرونا بعد وفات الرسول، لقد ملأنا الدنيا جورا.