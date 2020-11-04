24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1907:4613:1616:1018:3619:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. معاناة مرضى كورونا (5.00)

  2. تجاهل تدابير كورونا يغلق ثانوية "ديكارت" بالرباط (5.00)

  3. ترامب يندّد بظهور بطاقات انتخابية "مفاجئة ليلا" (5.00)

  4. المغرب يسجل 5745 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة (5.00)

  5. غياب التنظيم ووسائل النظافة يكبل "مستشفى مولاي عبد الله" في سلا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مدارات | بوريطة: توجيهات الملك وراء سحب دولٍ للاعتراف بالكيان الوهمي

بوريطة: توجيهات الملك وراء سحب دولٍ للاعتراف بالكيان الوهمي

بوريطة: توجيهات الملك وراء سحب دولٍ للاعتراف بالكيان الوهمي
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأربعاء 04 نونبر 2020 - 20:00

قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن توجيهات الملك محمد السادس بخصوص نزاع الصحراء مكنت من الحد من الاعترافات بالكيان الوهمي وزيادة الاعتراف بمغربية الصحراء.

وأبرز وزير الخارجية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على هامش افتتاح قنصلية الإمارات بالعيون، أن الإنجازات التي حققتها الدبلوماسية المغربية في ملف الصحراء جاءت في إطار التعليمات الملكية، ما أسهم في سحب العديد من الدول لاعترافاتها بجبهة "البوليساريو"، مقابل زيادة الاعتراف بمغربية الصحراء.

وأكد بوريطة، في تصريحه، أن فتح قنصليات إفريقية وعربية في الصحراء "يؤكد إدماج الأقاليم الجنوبية بشكل كلي في التراب الوطني المغربي، بالإضافة إلى انتقال الحديث من النزاع الإقليمي إلى تأكيد مغربية الصحراء".

وشدد الوزير على أن افتتاح هذه القنصليات يأتي في إطار الدينامية التي خلقها الملك محمد السادس، وذلك من خلال "إرساء نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية مكنها من الانخراط في مسارات التنمية التي تشهدها المملكة المغربية".

وجوابا عن سؤال لهسبريس حول إمكانية فتح قنصليات عربية جديدة بعد قرار الإمارات، أوضح وزير الخارجية أن "فتح قنصليات اليوم بالصحراء المغربية هو أسمى تعبير عن المواقف الداعمة للمملكة من الناحية القانونية والسياسية والدبلوماسية".

وأضاف الوزير بوريطة أنه "من منطلق هذه الدينامية لم تعد الدول ترتكن إلى الحياد في هذا النزاع، بل وقفت لتعلن نهاية اللعبة، لأن الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، وهو ما تجسد من خلال فتح قنوات دبلوماسية بالعيون والداخلة مثل تلك الموجودة في مراكش وطنجة والدار البيضاء".

وأورد الوزير ذاته: "عند بداية عملية فتح قنصليات بالأقاليم الجنوبية بتعليمات ملكية كانت أول قنصلية متمثلة في دولة جزر القمر، لكننا اليوم وصلنا إلى 16 قنصلية إفريقية وعربية".

وأشار بوريطة إلى أنه "رغم الظروف المرتبطة بتداعيات فيروس كورونا، كان هناك تجاوب كبير من الدول ورغبة في أخذ المبادرة للتعبير عن دعم مواقف المغرب"، مؤكدا أن فتح قنصلية الإمارات سيفتح بالتأكيد الباب أمام دول عربية أخرى.

ويرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن "الوهم الذي كانت تعيش عليه جبهة البوليساريو باعتبارها كيانا إفريقيا وعربيا أسقط اليوم بعد افتتاح هذه القنصليات التي تمثل مختلف المناطق الإفريقية، وصولا إلى قنصلية الإمارات العربية المتحدة".

ويصل مجموع القنصليات الدولية التي استقرت اليوم بالأقاليم الجنوبية إلى 16 قنصلية، منها 9 بالعيون، وهي تعود إلى كل من مملكة اسواتيني، وجمهورية زامبيا، وجمهورية بوروندي، وجمهورية كوت ديفوار، وجمهورية إفريقيا الوسطى، والجمهورية الديمقراطية لساوتومي، وجمهورية الغابون، وجمهورية القمر المتحدة، ثم الإمارات العربية المتحدة.

وعلى مستوى الداخلية افتتحت 7 قنصليات، وهي لجمهورية غينيا بيساو، وجمهورية غينيا الاستوائية، وبوركينافاسو، وجمهورية ليبيريا، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غينيا، وجمهورية غامبيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - ggggg الأربعاء 04 نونبر 2020 - 20:05
نتمنى من الملك ان يعطي توجيهاته لتشغيل المعطلين واصلاح القطاع الصحي والقضاء على الريع السياسي وريع المناصب العليا بغينا تعليمات داخلية بحال هاد التعليمات الخارجية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
2 - nourdine الأربعاء 04 نونبر 2020 - 20:08
Que tout le monde sache, que nous demeureront toujours sur les orientations de notre Roi Que Dieu le Glorifie
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
3 - Stikeur du halazoune الأربعاء 04 نونبر 2020 - 20:11
نعم فهنالك عدة قنصليات دولية يجب على وزير الداخلية و التعاون السي بوريطة أن يفتحها على مصراعيه لتأكد الصحراء المغربية بلا نقاش على المستوى العالمي للأمم المتحدة في صحراء المغربية بفضل المسيرة الخضراء لصاحب الجلالة الحسن الثاني رحمه الله لأن دايما نقول الصحراء مغربية و راء صاحب الجلالة حتى أن الجميع الأمم يعرفون ذلك على جميع المستوى و شكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
4 - علي بابا الأربعاء 04 نونبر 2020 - 20:11
لتفادي الحرب مع الجزائر يجب الاستعداد لها .هذه الاخرة لن تسمح و تترك اكثر من 500 مليار دلار( التي صرفت على بوليزاريو ) تذهب هباءا منثورا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
5 - الرحماني الأربعاء 04 نونبر 2020 - 20:12
لم نسمع لاي تصريح أو نية فتح قنصلية لأي دولة عربية والتي كان المغرب اول دولة تعرب عن استعداده لتقديم مساعدة أو الإعلان عن الوقوف إلى جانب هده الدولة أو تلك جل الدول العربية حتى الآن تقلد النعامة تخفي رأسها في الرمال نتمنى قريبا ان يرفع هدا اللبس حتى يتبين للمغرب والشعب المغربي العدو من الصديق وان غدا لناظره لقريب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
6 - ناصر بوريطة الأربعاء 04 نونبر 2020 - 20:12
يمكننا جميعا أن نتفق على أن الوزير ناصر بوريطة هو الوحيد الذي يقوم بعمل جاد في هذه الحكومة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
7 - مواطن مغربي الأربعاء 04 نونبر 2020 - 20:13
المغرب في طريق الصحيح من نحاحية السياسة الخارجية لكن لزم فوز ترامب الجمهوري في صالح المغرب يتعامل معنا بكل وضوح اما الديمقراطين يكويونا وبخو علينا عكس الجمهورين المحافظين لا يعترفون بأي عصابة في العالم...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
8 - benalionep الأربعاء 04 نونبر 2020 - 20:13
المغرب والجزائر
حبدا لو دعى المغرب أخوه الشقيق الجزائر من أجل فتح قنصلية بمدينة الداخلة ودلك لقربها من الكركرات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
9 - stop الأربعاء 04 نونبر 2020 - 20:14
فلوس المغرب توزع على حكام افريقيا لسحب الاعتراف الفارغ,لو وزعت الاموال على سكان تندوف لعادو الى المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
10 - عثمان الفاطمي الأربعاء 04 نونبر 2020 - 20:14
عزلة الكيان الوهمي تزداد يوما بعد الآخر افريقيا ودوليا، والحق يبقى تابث بشهادة التاريخ والجغرافيا والروابط الثقافية والحضارية والسياسية، وذلك بفضل التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
11 - نتمنى ان تستقطب الأربعاء 04 نونبر 2020 - 20:16
...اقاليمنا الجنوبية بالإضافة إلى القنصليات استثمارات كبرى لإنجاز مشاريع اقتصادية تساهم في تنمية المنطقة وجعلها بوابة افريقيا بامتياز لتزيد الشجرة التي تحدث عنها الحسن الثاني في كتاب التحدي والتي يرعاها خلفه محمد السادس، تجذرا في افريقيا وتفرعا في أوروبا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - المغربي الأربعاء 04 نونبر 2020 - 20:16
اتساؤل لماذا لم تفتح السنغال قنصلية في الصحراء المغربية و هي أقرب دولة افريقية للمغرب ؟!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.