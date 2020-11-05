"متقي الله" ينبش في أحداث "انقلاب الصخيرات"

هسبريس من الرباط

ضمن عددها الثاني، صدر عن سلسلة "الذاكرة"، بمركز دراسات المغرب المتعدد، كتاب جديد تحت عنوان "انقلاب الصخيرات.. كنتُ هناك"، لمؤلفه "محمد متقي الله".

ويراهن المُؤلَّف الصادر حديثا، الذي صمّم غلافه "محمد لعروصي"، والواقع في 128 صفحة، على تسليط الضوء على حقائق ظلت طيّ الكتمان، ولم يسبق التطرّق إليها خلال الشهادات السابقة التي تعرضت لهذا الموضوع، لإغناء الرصيد التوثيقي للباحثين بشأن أحد أبرز الأحداث التاريخية بالمغرب، باعتبار الكاتب "محمد متقي الله" أحد أبرز الوجوه التي ارتبطت بالمعاناة التي وجد عدد من التلاميذ ضباط الصف أنفسهم في مواجهتها، بُعيْدَ انقشاع كابوس "انقلاب الصخيرات"، رغم نيلهم البراءة من المحكمة العسكرية أيامها.

ونقرأ في مستهلّ مذكرات "محمد متقي الله" مع الانقلاب: "...وإذ أضع هذا العمل بين يدي القارئ، ولكي أبرئ ذمتي من تضارب الأقوال حول الحدث، ولأمنح المؤرخين إضافة جديدة، هي شهادة حيّة عشتها، وكذا لتصحيح بعض المغالطات التي جاءت في شهادات البعض ممن ركبوا الحدث ليتسلقوا هرم السلطة وينالوا الامتيازات، وتنويرا لعائلات الضحايا أيضا... ولعلّ هذه الشهادة ستنبش في ما صمت عنه آخرون".

يذكر أن أحد متقي الله كان من التلاميذ ضباط الصفّ الذين عاينوا وقائع الانقلاب الفاشل من داخل قصر الصخيرات، الذي قاده المقدّم "امحمد عبابو"، مدير مدرسة "أهرمومو"، وتزعمه الجنرال "محمد المدبوح"، يوم العاشر يوليوز 1971.