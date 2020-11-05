العامري: قنصلية العيون تأكد أخوّة الإمارات والمغرب

هسبريس من الرباط

قال الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري، عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم، إن افتتاح قنصلية عامة إماراتية في مدينة العيون المغربية يوضح عمق أواصر الأخوة الصادقة وعلاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل الذي يجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية.

وأضاف بن حم أن قرار دولة الإمارات، كونها أول دولة عربية تفتح قنصلية عامة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، يجسد موقفها الثابت في الدفاع عن حقوق المغرب المشروعة وقضاياه العادلة، ووقوفها الدائم إلى جانب المغرب في مختلف المحافل الدولية، كما ستكون دفعة كبيرة على مستوى العلاقة بين الإمارات والمغرب في سبيل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم إلى أن القنصلية ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية على المستويات كافة: التجارية، والاقتصادية، والاستثمارية، والثقافية.

وأشاد بن حم بالعلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية التي وضع أسسها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والملك الحسن الثاني، حيث تميزت هذه العلاقة عن غيرها بـ"خصوصية أخوية"، فأصبحت نموذجاً يحتذى به في بناء العلاقات الدولية والمواقف الأخوية والتاريخ المشترك والمصير الواحد بين البلدين.