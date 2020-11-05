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بوريطة يتباحث مع وزير القوات المسلحة البريطانية‎

بوريطة يتباحث مع وزير القوات المسلحة البريطانية‎
هسبريس من الرباط
الخميس 05 نونبر 2020 - 12:30

استقبل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الخميس في الرباط، جيمس هيبي، وزير القوات المسلحة البريطانية.

ويرافق الوزير البريطاني في زيارته الرسمية إلى المغرب جون لوريمر، كبير مستشاري الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيمون مارتن، سفير المملكة البريطانية المعتمد لدى المملكة المغربية.

وسيلتقي وزير القوات المسلحة البريطانية بعدد من المسؤولين العسكريين والحكوميين، وذلك للتباحث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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