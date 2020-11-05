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الرئيسية | مدارات | الملك يخاطب الشعب في ذكرى "المسيرة الخضراء"

الملك يخاطب الشعب في ذكرى "المسيرة الخضراء"

الملك يخاطب الشعب في ذكرى "المسيرة الخضراء"
هسبريس من الرباط
الخميس 05 نونبر 2020 - 20:20

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس سيوجه خطابا ساميا، مساء يوم غد الجمعة، بمناسبة حلول الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.

وفي ما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص:

"تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة حلول الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، سيوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي.

وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة في الساعة التاسعة من مساء يوم غد الجمعة 6 نونبر 2020".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - abdo الخميس 05 نونبر 2020 - 20:29
ملكنا الحبيب.. الله يطول لينا فعمروا.
الله ؤشهد أننا نحب ملكنا في الله، نسأل الله له السداد و الحكم الرشيد.
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2 - abdessamad الخميس 05 نونبر 2020 - 20:29
الله يسمعنا خبار الخير ميكونش غير الحجر الصحي
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8
3 - N.H الخميس 05 نونبر 2020 - 20:29
لقد إرتوينا بالكلام و متنا عطشا بالأفعال
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27
4 - lahnine ahmed الخميس 05 نونبر 2020 - 20:29
سلام حفظ الله مولانا ملكنا العزيز الغالي وأدام عليه موفور الصحة والعافية يارب
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18
5 - الجديد الخميس 05 نونبر 2020 - 20:32
يجب إستعادة الكركرات والكويرة فورااااا.. قبل ان تفتح بهما الجزائر قنصلتها.. فنصبح أضحوكة العالم
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21
6 - samir الخميس 05 نونبر 2020 - 20:36
نتمني ان لا نسمع في الخطاب الملكي حديثا عن الحجر الصحي لانه سيكون مدمرا للدولة اولا قبل ان يمون مدمرا للشعب
موارد الدولة ستكون اول متضرر من توقيف عجلة الاقتصاد
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1
7 - Dr.op الخميس 05 نونبر 2020 - 20:36
نتمنى أن يكون خطابا مغايرا لمن سبقوه، نتمنى من الملك ان يحاسب كل بيليكي انتهت صلاحيته، نسأل الله تعالى أن يحد من مكر و غدر البليكيين، وأن يتطور هذا البلد وسكانه للأحسن. عاش الشعب، عاش الوطن، عاش الملك
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5
8 - بارك الخميس 05 نونبر 2020 - 20:44
بسم الله الرحمان الرحيم بمناسبة تخليد ذكرى المسيرة الخضراء سائلين المولى جل جلاله أن يعيد على جلالتكم الشريفة هذه الذكرى اعواما عديدة و أن ينعم عليكم بموفور الصحة والهناء ويقر عينكم بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن و بسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب
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9 - نرجس الخميس 05 نونبر 2020 - 20:46
سيدي اطال الله عمره و نصره على الاعداء.نريد حجرا صحيا لانه لاشيء يعوض الصحة .الاعداد في تزايد مستمر و اعداد الوفيات كذلك و نحن مانزال في الموجة الاولى فما بالك الموجة الثانية.نتق في قرارات صاحب الجلالة نصره الله و هو يعتبرنا كأبنائه و سيختار لنا ما فيه مصلحتنا
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