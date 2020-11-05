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كُتّاب وآراء
الملك يخاطب الشعب في ذكرى "المسيرة الخضراء"
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس سيوجه خطابا ساميا، مساء يوم غد الجمعة، بمناسبة حلول الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.
وفي ما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص:
"تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة حلول الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، سيوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي.
وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة في الساعة التاسعة من مساء يوم غد الجمعة 6 نونبر 2020".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
الله ؤشهد أننا نحب ملكنا في الله، نسأل الله له السداد و الحكم الرشيد.
موارد الدولة ستكون اول متضرر من توقيف عجلة الاقتصاد