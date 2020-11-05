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الرئيسية | مدارات | الملك يدعو للرئيس الجزائري بالشفاء من كورونا

الملك يدعو للرئيس الجزائري بالشفاء من كورونا

الملك يدعو للرئيس الجزائري بالشفاء من كورونا
هسبريس من الرباط
الخميس 05 نونبر 2020 - 22:08

بعث الملك محمد السادس برقية إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبد المجيد تبون، دعا فيها بالشفاء العاجل له، وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في برقية الملك: "فقد علمت ببالغ التأثر بنبإ إصابتكم بفيروس كورونا المستجد".

وأضاف العاهل المغربي: "وإنني لأدعو الله العلي القدير بأن يعجل بشفائكم واستعادتكم لكامل صحتكم وعافيتكم وأن يجنبكم كل مكروه".

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