الملك يدعو للرئيس الجزائري بالشفاء من كورونا

هسبريس من الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبد المجيد تبون، دعا فيها بالشفاء العاجل له، وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في برقية الملك: "فقد علمت ببالغ التأثر بنبإ إصابتكم بفيروس كورونا المستجد".

وأضاف العاهل المغربي: "وإنني لأدعو الله العلي القدير بأن يعجل بشفائكم واستعادتكم لكامل صحتكم وعافيتكم وأن يجنبكم كل مكروه".