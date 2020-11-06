سفير مغربي يدعم السائقين العالقين في الكركرات

هسبريس - عبد الإله شبل

في ظل استمرار إغلاق المعبر الحدودي الكركرات، بسبب التوتر الحاصل إثر الاستفزازات التي يقوم بها عناصر جبهة البوليساريو الانفصالية، وجد العشرات من السائقين المغاربة أنفسهم عالقين فوق التراب الموريتاني، خصوصا في ظل هذه الظروف التي يعيشها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفِي خطوة تروم الوقوف بجانب مهنيي النقل الدولي للبضائع والسلع والمواد الاستهلاكية المغربية العالقين بالعاصمة الموريتانية، والتخفيف من معاناتهم جراء هذا الإغلاق، قام سفير المملكة المغربية المعتمد لدى جمهورية موريتانيا بزيارة لهم اليوم الجمعة، للاطمئنان عليهم، وكذا تقديم المساعدات الغذائية لهم.

وقالت وسائل إعلام محلية إن السفير المغربي حميد شبار أكد للمهنيين وقوف سفارة بلادهم بجانبهم طوال مقامهم في الديار الموريتانية، وأنه سيطلعهم على جميع المستجدات المتعلقة بفتح معبر الكركرات.

وبحسب وسائل الإعلام الموريتانية، فإن الديبلوماسي المغربي طمأن السائقين حول زملائهم العالقين عند النقطة 55 بولاية نواذيبو، حيث أوضح لهم أنهم حظوا بزيارة من القنصل العام للمملكة محمد السعداوي الذي عمل على توزيع مساعدات عليهم بحضور السلطات الموريتانية.

ونوه السفير المغربي، وفق المصدر نفسه، بالتعامل الإنساني من طرف السلطات الموريتانية والشعب الموريتاني مع السائقين المغاربة العالقين في هذا البلد الجار، لافتا إلى كون المصالح الأمنية خصصت فرقة لتأمين تواجدهم هناك.

وقام السفير المغربي، خلال زيارته هاته للسائقين العالقين في نواكشوط، بحضور موظفين بالسفارة المغربية وكذا مصالح أمنية ببلاد شنقيط، بتوزيع مساعدات غذائية كخطوة للتخفيف من معاناتهم، مؤكدا تتبعه لهذا الملف ووقوفه بجانب هذه الفئة مواطنيه في هذه الظرفية.

ونوه مهنيو النقل الدولي للبضائع بهذه الزيارة من طرف المسؤول المغربي التي من شأنها التخفيف من معاناتهم، والتي تؤكد حرص ممثلي المملكة على الوقوف بجانب المواطنين المغاربة، معربين بدورهم عن شكرهم للسلطات الموريتانية والمواطنين عن حسن الاستقبال وتعاملهم الإيجابي معهم وتقديم المساعدات لهم.

ودعا السائقون المغاربة إلى ضرورة الإسراع بحل هذه الأزمة التي أرخت بظلالها على المهنيين ومساعديهم، خصوصا وأن البعض منهم يعاني من أمراض مزمنة ويستوجب خضوعه للعلاج.

وكانت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط قد أعربت في بيان إخباري لها عن استنكارها لممارسات جبهة البوليساريو التي أفضت إلى تعطيل شاحنات النقل الدولي للبضائع والسلع والمواد الاستهلاكية المغربية، ومنعها من متابعة طريقها بالمنطقة العازلة.