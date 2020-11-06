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الرئيسية | مدارات | الملك يؤجل "خطاب المسيرة" إلى مساء غد السبت

الملك يؤجل "خطاب المسيرة" إلى مساء غد السبت

الملك يؤجل "خطاب المسيرة" إلى مساء غد السبت
هسبريس من الرباط
الجمعة 06 نونبر 2020 - 19:30

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة تأجيل إلقاء الملك محمد السادس لخطاب ذكرى المسيرة الخضراء إلى مساء يوم غد السبت.

وفي ما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة:

"نظرا لاكتشاف حالة إيجابية بفيروس "كوفيد 19" ضمن الفريق التقني المكلف بتسجيل وإذاعة الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء، والتزاما بالبروتوكول الصحي وبالتدابير الوقائية المعتمدة في هذا المجال، فإن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، سيوجه خطابه السامي بهذه المناسبة المجيدة يوم غد السبت 07 نونبر 2020 م، وسيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة التاسعة من مساء يوم غد السبت.

حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم، وأدام على جلالته نعمة الصحة والسلامة وطول العمر، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب."

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - ابو انس الجمعة 06 نونبر 2020 - 19:40
حفظ الله ملكنا و قائدنا و ادام الله عليكم الصحة والسلامة و طول العمر و كلنا فداك من طنجة للكويرة
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159
2 - hero الجمعة 06 نونبر 2020 - 19:40
الله يحفظ قائدنا وحامي الملة والدين ويحفظ جميع المسلمين وينجينا من هذا الوباء ويرفعه عنا أمين يا رب العالمين
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138
3 - مواطن الجمعة 06 نونبر 2020 - 19:40
حفظ الله مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأدام له الصحة والعافية
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129
4 - عبد الحفيظ الجمعة 06 نونبر 2020 - 19:41
اللهم احفظ جميع الخلق من هذا الوباء الفتاك امين يا رب العالمين
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140
5 - محمد بن علب الجمعة 06 نونبر 2020 - 19:42
حفظك الله ورعاك يا ملكي و جعل فيك الخير لشعبك الوفي
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100
6 - مغربية تحب بلدها الجمعة 06 نونبر 2020 - 19:43
اللهم احفظه وانصره واشفيه ياذا الجلال والإكرام ونجيه ونجي بلدنا من كل الأعداء.
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88
7 - مممشء الجمعة 06 نونبر 2020 - 19:43
اللهم ارفع عنا الوباء يا رب عافاكم دعيو معايا الله يسهل عليا عندي امتحانات الأسبوع القادم و لكم المثل
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142
8 - ben tayib الجمعة 06 نونبر 2020 - 19:44
إنشاء الله حفظ الله مولانا ورعاه وحفظ أسرته الملكية السامية وجميع المغاربة ومغاربة العالم وجميع المسلمين والمسلمات وندعو بالشفاء العاجل لفرذ الطاقم التقني المصاب
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76
9 - كمال المنصوري الجمعة 06 نونبر 2020 - 19:44
شكرا لأجهزة الإستخبارات و كل الأجهزة الأمنية التي تحرص على سلامة جلالة الملك، و نحمد الله على أنْ تمَّ التعرف على المريض قبل الإقتراب من الملك.
نسأل الله الشفاء للمصاب و لكافة المرضى
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73
10 - أحتمال فرض الحجر الصحي الجمعة 06 نونبر 2020 - 19:46
يبدو على ما أظن أن الملك أجل الخطاب لأنه حاليا في أجتماع مع وزير الصحة والوزير الأول ووزير الداخلية ربما سيتم تطبيق الحجر الصحي الكامل وسيخطب الملك به غدا ليعلنه لأن البلاد في خطر أذا لم نتدارك الموقف ستكون الوضعية الصحية كارتية لن تستطيع المنظومة الصحية تحملها والسيطرة عليها والكل سيعدى بكورونا وعدد الوفيات ستصبح بالألالاف
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-78
11 - عكاشة أبو حفصة . الجمعة 06 نونبر 2020 - 19:47
اللهم احفظ جلالة الملك محمدنا السادس بما حفظت به الذكر الحكيم . اللهم كن له وليا ونصيرا معينا وظهيرا . اللهم احفظه وولي عهده والاسرة الملكية الشريفة انك قريب مجيبا الدعوات ، بحق بسم الله الرحمان الرحيم .



- خديم الاعتاب الشريفة : عكاشة أبو حفصة .
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25
12 - hamid Gouif الجمعة 06 نونبر 2020 - 19:49
الله ينصر سيدنا محمد السادس حبيب الملايين
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29
13 - مواطن الجمعة 06 نونبر 2020 - 19:51
حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم، وأدام على جلالته نعمة الصحة والسلامة وطول العمر، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب."
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26
14 - Hamid64 الجمعة 06 نونبر 2020 - 19:52
حفظ الله عاهل البلاد كما يحفظ لله الامة المغربية قاطبة من شر هاذ الوباء الفتاك.
النصر لكم ايها الجنود الساهرين على حماية المملكة الشريفة.
رحمة الله عليك امولاي الحسن بن محمد, ارتاح راك خليتي المغرب باياد امنة.
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25
15 - Fayrouz ziraoui yoso الجمعة 06 نونبر 2020 - 19:54
الله ينصر سيدنا و اطال الله في عمره
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28
16 - لا بأس إن شاء الله الجمعة 06 نونبر 2020 - 20:03
الوقاية خير من العلاج، حفظ الله ملكنا وجيوشنا وجميع المغاربة من كل سوء ، إنتظرنا اليوم خطاب جلالة الملك بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة وقد تأجل إلى يوم غذ المهم هي السلامة وسنكون في الموعد غذا إن شاء الله .
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25
17 - Lahcen الجمعة 06 نونبر 2020 - 20:03
رحفظك الله ورعاك يا أمير المؤمنين وسدد خطاك ونصرك على أعداءك .
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22
18 - مواطن الجمعة 06 نونبر 2020 - 20:03
كنت انتظر الخطاب الملكي السامي بفارغ الصبر، نظرا للظروف الوطنية و الدولية، بسبب كورونا و ملف الصحراء و خاصة معبر الكركرات.. لكن الخير فيما إختاره الله، اتمنى الشفاء العاجل للشخص المريض بالوباء من داخل الطاقم التقني لبث الخطاب و اتمنى من الله ان يحفظ صاحب الجلالة و كل افراء هذا الوطن الحبيب.. بالتوفيق و في الانتظار يوم غذ بإذن الله..
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20
19 - الطيب الجمعة 06 نونبر 2020 - 20:07
اللهم احفظ ملكنا محمد السادس من كل مكروه و اصرف هذا الوباء عن المغاربة أجمعين .انك سميع مجيب.
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25
20 - مصطفى الجمعة 06 نونبر 2020 - 20:14
حفظ الله ملك البلاد و ولي العهد وسائر الأسرة العلوية
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21
21 - Amaghrabi الجمعة 06 نونبر 2020 - 20:25
"كل عثرة فيها خيرة",وارجو من الله ان يحفظ ملكنا ويبعد عنه كل مكروه
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17
22 - أبو ربيع الجمعة 06 نونبر 2020 - 20:28
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ ملكنا بما حفظ به الذكر الحكيم.
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2
23 - Souma الجمعة 06 نونبر 2020 - 20:31
الحمد لله على سلامة سيدنا حبيبنا، الله يحفظك ويبعد عنك كل مكروه وسوء يارب ويخليك لينا يا تاج راسنا ❤️❤️❤️
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2
24 - moh الجمعة 06 نونبر 2020 - 20:39
حفظ الله ملكنا من كل شر
ونسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين
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2
25 - متقاعد الجمعة 06 نونبر 2020 - 20:40
اله يحفظك يا صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما أمرت في خطابك أن يكون لكل المغاربة تقاعد ننتظر نحن المتقاعدون التفاتة منك أما الحكومة خذلتنا ولم تلتزم بما وعدت به وانت تعرف أجور متقاعدي القطاع الخاص.
نصرك الله
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1
26 - لحنين احمد الجمعة 06 نونبر 2020 - 20:45
سلام أدام الله على ملكنا العزيز الغالي الصحة والعافية وأطال الله في عمره وحفظه الله تعالى في صحته وعاش الملك
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27 - مواطنة الجمعة 06 نونبر 2020 - 20:52
حفظك الله ياملكنا الهمام واعزك ونصرك على اعدائك اللهم اشفي جميع المرضى وارفع عنا هادا الوباء
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28 - الملالي الجمعة 06 نونبر 2020 - 20:53
حفظك الله ورعاك يا ملكنا الهمام وأطال الله في عمرك وحفظك الله في ولي العهد مولاي الحسن وفي سائر أفراد الأسرة الملكية. أمين. وارحم الله مبدع المسيرة الخضراء المرحوم الحسن الثاني وارحم الله المرحوم محمد الخامس طيب الله ثراهما
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29 - رشيد الجمعة 06 نونبر 2020 - 20:54
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ ملكنا محمد السادس نصره الله و حفظه بما حفظ الذكر الحكيم و سائر الأسرة الملكية آمين يارب العالمين
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2
30 - امجيد الدكالي الجمعة 06 نونبر 2020 - 20:56
حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم، وأدام على جلالته نعمة الصحة والسلامة وطول العمر، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب
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2
31 - سعيد الجمعة 06 نونبر 2020 - 21:04
السلام حفظ الله ملكنا الهومام ورعاه يجب توخي الحذر من سلامة ملكنا لانه هو الذي يعطين الإطمئنان والقوة اللهم إحفظ ملكنا وأبنائنا وجميع أبناء هذا الوطن الغالي
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32 - نيشان الجمعة 06 نونبر 2020 - 21:06
الله يحفضك لينا ياربي و يخليلك صحيحتك ..و يرفع علينا هاذ الوباء ..
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