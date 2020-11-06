24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:21
|07:48
|13:16
|16:09
|18:35
|19:51
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هكذا تمكنت الصين من تجنب الموجة الثانية من "فيروس كورونا"
- خفر البحرية الملكية يحبط عملية لتهريب المخدرات
- مطالب بإغلاق الحدود أمام متهمين في قضايا فساد
- الجائحة تُفقد المغرب استثمارات أجنبية بأزيد من 4 مليارات درهم
- عدل يطعن في عملية انتخاب رئيس مجلس جهوي
بايدن يتقدم بولايات حاسمة.. وترامب يواصل التشكيك في الانتخابات (5.00)
"الأساتذة المتعاقدون" يواصلون "أسبوع الاحتجاج" ويتمسكون بالإدماج (5.00)
أطباء يطلقون مبادرة لإنقاذ "مرضى كوفيد" داخل المنازل بالبيضاء (5.00)
- وزير الاقتصاد: كُتلة أجور الموظفين مرتفعة جدا أمام مداخيل الدولة - (185)
- "أزمة الكركرات" تعيد موقف موريتانيا من "البوليساريو" إلى الواجهة - (80)
- "صُنع بالمغرب".. المنتوج المحليّ يعوّض مواد مستوردة بـ3400 مليار - (72)
- "الأساتذة المتعاقدون" يواصلون "أسبوع الاحتجاج" ويتمسكون بالإدماج - (57)
- أمزازي والحجر الشامل - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الملك يؤجل "خطاب المسيرة" إلى مساء غد السبت
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة تأجيل إلقاء الملك محمد السادس لخطاب ذكرى المسيرة الخضراء إلى مساء يوم غد السبت.
وفي ما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة:
"نظرا لاكتشاف حالة إيجابية بفيروس "كوفيد 19" ضمن الفريق التقني المكلف بتسجيل وإذاعة الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء، والتزاما بالبروتوكول الصحي وبالتدابير الوقائية المعتمدة في هذا المجال، فإن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، سيوجه خطابه السامي بهذه المناسبة المجيدة يوم غد السبت 07 نونبر 2020 م، وسيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة التاسعة من مساء يوم غد السبت.
حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم، وأدام على جلالته نعمة الصحة والسلامة وطول العمر، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب."
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (32)
نسأل الله الشفاء للمصاب و لكافة المرضى
- خديم الاعتاب الشريفة : عكاشة أبو حفصة .
النصر لكم ايها الجنود الساهرين على حماية المملكة الشريفة.
رحمة الله عليك امولاي الحسن بن محمد, ارتاح راك خليتي المغرب باياد امنة.
ونسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين
كما أمرت في خطابك أن يكون لكل المغاربة تقاعد ننتظر نحن المتقاعدون التفاتة منك أما الحكومة خذلتنا ولم تلتزم بما وعدت به وانت تعرف أجور متقاعدي القطاع الخاص.
نصرك الله