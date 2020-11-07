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بنخيي: المملكة تقدر دعم البحرين لمغربية الصحراء

بنخيي: المملكة تقدر دعم البحرين لمغربية الصحراء
هسبريس من الرباط
السبت 07 نونبر 2020 - 11:10

أكد مصطفى بنخيي، سفير المملكة المغربية في البحرين، أن المغرب يقدر عاليا موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لوحدة المملكة المغربية الترابية وسيادتها على صحرائها.

وأشاد الدبلوماسي المغربي، في حديث خص به وكالة أنباء البحرين، بمناسبة الذكرى الـ45 للمسيرة الخضراء، بالدعم السياسي والمعنوي القوي الذي ما فتئت تقدمه مملكة البحرين، في مجال الدفاع عن قضية الصحراء المغربية، في إطار الأمم المتحدة والمنظمات والمنتديات الإقليمية والدولية.

وأضاف بنخيي أن هذا الموقف "يقدره المغرب عاليا ويزيده اعتزازا وتشبثا بعلاقات البلدين الأخوية الصلبة والواعدة التي تتطور بشكل مضطرد على جميع الأصعدة، بفضل التوجيهات الحكيمة للملك محمد السادس، وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة".

وتابع سفير المملكة المغربية في البحرين أن العلاقات الثنائية بين البلدين تتجه إلى مزيد من التعاون والتضامن والتشاور لتحقيق شراكة فريدة وإستراتيجية، واصفا العلاقات المتبادلة بأنها علاقات وفاء وأخوة.

وعن الذكرى الـ45 للمسيرة الخضراء، قال الدبلوماسي المغربي إن هذه المناسبة ذات دلالات رمزية فارقة، تتجلى في كونها مكنت المغرب من استرجاع صحرائه بطريقة سلمية وبمشاركة شعبية مكثفة، تلبية لنداء الملك والوطن، وتوفر للمغرب نقطة ارتكاز صلبة في تدبير مسار الدفاع عن قضيته الوطنية الأولى، وتعزز مكانته كبلد رائد ومبدع في مجال تبني واقتراح الحلول السلمية.

وأكد الدبلوماسي المغربي أن مجموع أقاليم الصحراء تشهد اليوم إنجازات تنموية مشهودة، مكنت المغرب من تحقيق مكتسبات سياسية كان آخرها اعتماد مجلس الأمن للقرار 2548 الذي كان واضحا في تحديد الأطراف الحقيقية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، وفي التأكيد على واقعية وعملية وجدية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب عام 2007.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Lamya السبت 07 نونبر 2020 - 11:34
شكرا لمملكة البحرين الشقيقة على دعمها لمغربية الصحراء و وحدتنا الترابية فنحن تربطنا بها علاقات اخوية متينة و ندعوها هي ايضا بكل فرح و سرور لفتح سفارة لها في مدينة العيون او مدينة الداخلة في الصحراء المغربية.
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