24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:21
|07:49
|13:16
|16:08
|18:34
|19:50
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المغرب يسير في اتجاه رفع وتسريع وتيرة حصة الطاقات المتجددة
- الجائحة تُفقد المغرب استثمارات أجنبية بأزيد من 4 مليارات درهم
- المدار الحضري للداخلة
- حنان بن منصور .. مغربية تفتح العيون على جمالية الإبصار في بلجيكا
- برنامج "لوحتي" في الجامعات المغربية .. آمال كبيرة ونتائج ضئيلة
بايدن يتقدم بولايات حاسمة.. وترامب يواصل التشكيك في الانتخابات (5.00)
علماء يكتشفون "بقايا ديناصور" عاش قبل 66 مليون سنة بالمغرب (5.00)
- "دسترة" تدخلات جيش الجزائر تزكي العداء للمغرب ودعم الانفصال - (90)
- هل تتراجع الحكومة عن "ضريبة التضامن" بسبب رفض البرلمانيين؟ - (71)
- الملك يؤجل "خطاب المسيرة" إلى مساء غد السبت - (51)
- بايدن يتقدم بولايات حاسمة.. وترامب يواصل التشكيك في الانتخابات - (47)
- المغرب يسجل 5398 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فرنسا تُحين شروط دخول المسافرين من المغرب
حينت فرنسا شروط الدخول لأراضيها للقادمين من المغرب، إذ باتت تفرض إجراء فحص كوفيد سواء للمسافرين جوا أو بحرا.
وبحسب ما أعلنته السفارة الفرنسية بالرباط: "ستتغير شروط الوصول إلى الأراضي الفرنسية، اعتبارًا من 11 نونبر، وسيُطلب من أي مسافر من المغرب تقديم اختبار PCR يعود تاريخه إلى أقل من 72 ساعة".
وتابعت قائلة: "تسري هذه الالتزامات على النقل الجوي والبحري، ويظل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 عامًا معفيين من الاختبار".
وتقول السفارة الفرنسية: "إنه، بشكل عام، لكل دولة السيادة على من يمكنه دخول أراضيها والخروج منها؛ وبالتالي فإن الشخص الموجود في المغرب ويرغب في الذهاب إلى فرنسا يجب أن يحصل على إذن من السلطات المغربية لمغادرة المغرب ومن قبل السلطات الفرنسية لدخول فرنسا"، لافتة في الآن نفسه إلى "أن أي شخص في فرنسا يرغب في الذهاب إلى المغرب يجب أن يحصل على تصريح من فرنسا لمغادرة أراضيها ومن المغرب لدخول أراضيه".
ويأتي هذا في وقت اتخذت فيه فرنسا تطبيق حجر صحي شامل لمدة شهر منذ بداية نونبر الجاري، استعدادا للموجة الثانية لفيروس كوفيد.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن نهج استراتيجية "مناعة القطيع" أو المناعة الجماعية لمواجهة فيروس كورونا قد يؤدي إلى نتائج خطيرة.
وتابع الرئيس الفرنسي، لأن انتشار عدوى الفيروس في البلاد يحتم على الدولة اتخاذ تدابير أكثر صرامة.
وزاد بأن الموجة الثانية للجائحة ستكون أصعب وأكثر فتكا من الأولى.
واستطرد ماكرون بأن هناك توقعات بتواجد 9 آلاف مريض في العناية المركزة في حدود منتصف نونبر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
والمواطنين المغاربة ينتظرون أمام القنصليات الفرنسية اسابيع وأشهر للحصول على الأذن لدخول فرنسا. هل هذا هو العدل والإنصاف.
إنه القادر على ذلك سبحانه