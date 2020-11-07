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فرنسا تُحين شروط دخول المسافرين من المغرب

فرنسا تُحين شروط دخول المسافرين من المغرب
هسبريس - أمال كنين
السبت 07 نونبر 2020 - 14:15

حينت فرنسا شروط الدخول لأراضيها للقادمين من المغرب، إذ باتت تفرض إجراء فحص كوفيد سواء للمسافرين جوا أو بحرا.

وبحسب ما أعلنته السفارة الفرنسية بالرباط: "ستتغير شروط الوصول إلى الأراضي الفرنسية، اعتبارًا من 11 نونبر، وسيُطلب من أي مسافر من المغرب تقديم اختبار PCR يعود تاريخه إلى أقل من 72 ساعة".

وتابعت قائلة: "تسري هذه الالتزامات على النقل الجوي والبحري، ويظل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 عامًا معفيين من الاختبار".

وتقول السفارة الفرنسية: "إنه، بشكل عام، لكل دولة السيادة على من يمكنه دخول أراضيها والخروج منها؛ وبالتالي فإن الشخص الموجود في المغرب ويرغب في الذهاب إلى فرنسا يجب أن يحصل على إذن من السلطات المغربية لمغادرة المغرب ومن قبل السلطات الفرنسية لدخول فرنسا"، لافتة في الآن نفسه إلى "أن أي شخص في فرنسا يرغب في الذهاب إلى المغرب يجب أن يحصل على تصريح من فرنسا لمغادرة أراضيها ومن المغرب لدخول أراضيه".

ويأتي هذا في وقت اتخذت فيه فرنسا تطبيق حجر صحي شامل لمدة شهر منذ بداية نونبر الجاري، استعدادا للموجة الثانية لفيروس كوفيد.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن نهج استراتيجية "مناعة القطيع" أو المناعة الجماعية لمواجهة فيروس كورونا قد يؤدي إلى نتائج خطيرة.

وتابع الرئيس الفرنسي، لأن انتشار عدوى الفيروس في البلاد يحتم على الدولة اتخاذ تدابير أكثر صرامة.

وزاد بأن الموجة الثانية للجائحة ستكون أصعب وأكثر فتكا من الأولى.

واستطرد ماكرون بأن هناك توقعات بتواجد 9 آلاف مريض في العناية المركزة في حدود منتصف نونبر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - الحسين السبت 07 نونبر 2020 - 14:30
نحن نريد من الدولة المغربية أن تتعامل بالمثل مع الدول خاصة فرنسا الاستعمارية. فرنسيين يدخلون المغرب بلا تأشيرات ولا استئذان
والمواطنين المغاربة ينتظرون أمام القنصليات الفرنسية اسابيع وأشهر للحصول على الأذن لدخول فرنسا. هل هذا هو العدل والإنصاف.
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29
2 - Feu rouge السبت 07 نونبر 2020 - 14:30
كل يوم المئات يصلون الى فرنسا من المغرب والكثير منهم اصحاب معامل بالمغرب واتمنى ان لايؤثر هذا القرار على العمال في المغرب فبسبب كورونا نقصات الخدمة والكثير مشومر اما المغاربة الذين يذهبون للعلاج في فرنسا فعلى فرنسا اخذهم في الاعتبار وتحية لمغاربة فرنسا
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9
3 - افران الاطلس الصغير السبت 07 نونبر 2020 - 14:34
ومن اين سنطلب هذه التصاريح لمغادرة اراضي البلدين؟
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10
4 - م المصطفى السبت 07 نونبر 2020 - 14:46
لنا رغبة قوية وأكيدة في زيارة بلدنا المغرب، لكن هذه الشروط تحتم علينا البقاء في فرنسا ، احتراما للإحترازات الوقائية ورغبة في حد انتشار هذا الوباء، حتى يحظى العالم لا أقول بإيجاد اللقاح فحسب ، بل بلطف من الله عز وجل كي يرفع عن البشرية جمعاء هذه الجائحة.
إنه القادر على ذلك سبحانه
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7
5 - ahmed السبت 07 نونبر 2020 - 14:48
من له معلومات عن اسبانيا يفيدنا , هل لها نفس شروط او مختلفة عن فرنسا, اعيش في اسبانيا واريد ان اعرف الشروط الدخول والخروج, من والى المغرب ,
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1
6 - خارج التغطية السبت 07 نونبر 2020 - 15:01
إجرات تافهة من الماضي ففحص كوفيد لم ولن يعد له قيمة فالفيروس اصبح في كل مكان وفي كل بلد وكل قارة ولن تنفع معه لا الحواجز ولا التحليل ولا الاجرأت الاحترازية فقد أصبح خارج السيطرة في كل دول العالم فقط يجب التعايش معه في إنتظار تلقيح
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5
7 - Lym السبت 07 نونبر 2020 - 15:06
الدول الاروبية اتحدت وانشات قوة كبرى تفرض شروطها كما شاءت ولكن بينها كانها دولة واحدة .اما دول العربية تمزقت وانقسمت الى درجة تحولو كالخرفان لا احد يحترمهم ولا يقدر حتى وجودهم .الدول التي لا تحترم نفسها لن يحترمها احد .
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