كمال عبد اللطيف يقارب الحداثة والتنوير والشبكات

هسبريس من الرباط

في أحدث كتبه، يبحث الباحث المغربي كمال عبد اللطيف في موضوعات الحداثة والتّنوير والشّبكات وسؤال التغيير والتحولات الجارية اليوم في المجتمعات العربية. وعنوَنَ الكاتب مؤلفه الجديد، الصادر عن منشورات المتوسط - إيطاليا، بـ"في الحداثة والتنوير والشبكات".

وفي حديثه عن إعادة بناء قيم التنوير في عالَم متغير، يكتب كمال عبد اللطيف أنَّه: "لم يعد بإمكاننا، بعد مرور ما يقرب من مائتي سنة على انخراط الثقافة العربية في عملية تمثُّل مقدمات وأصول الثقافة الغربية الحديثة والمعاصرة ومساهمة أجيال من النهضويين والموسوعيين والكتَّاب العرب في تطوير الرصيد الثقافي العربي، أن نتنكر لمكاسب ومنجزات هذه الثقافة، وللأدوار التي قامت بها في مجال تطوير فكرنا المعاصر. لم يعد بإمكاننا أن نواصل النظر إلى منتوج هذه الثقافة وفي قلبه فكر التنوير، باعتباره خارجاً نشأ وتطوَّر بمحاذاة ثقافتنا؛ بل إنه يعتبر اليوم رافدًا مهمًا من روافد ذاتنا التاريخية المتحوِّلة، وهو خلاصة لأشكال من المثاقفة حصلت بيننا وبين الآخرين، ويتواصل اليوم حصولها بصور وأشكال عديدة في حاضرنا".

ويزيد الباحث المغربي: "نقول هذا بلغة ومنطق التاريخ، رغم كل مظاهر العنف الرمزي والمادي، التي واكبت عمليات انتقال المنتوج المذكور إلى ثقافتنا. ونتأكد من أهمية هذه المسألة، عندما نُعايِن أنماط اللغة والوعي الجديدين في ثقافتنا المعاصرة".

كما يرى عبد اللطيف أن "إيماننا التاريخي بالحداثة ومآثرها يرتبط بكوننا ننظر إليها كأفق فكري تاريخي مفتوح على ممكنات الإبداع الذاتي في التاريخ، إنها ليست نموذجاً تاريخياً مطلقاً، وهي تتحدَّد أساساً كمقابل للتقليد، حيث لا يمكن تصور إمكانية تَحَقُّقِها بالتقليد. إن سؤال الحداثة في أصوله ومبادئه الفكرية والتاريخية العامة يعد باستمرار ثورة على مختلف أشكال التقليد".

وتبيّن الورقة التقديميّة لهذا المؤلَّف الجديد أنّ فصوله جاءت في سياق مشروع الكاتب، الذي "يُعنى بتطور وانتقال المفاهيم داخل حقول وشبكات المعرفة المختلفة"؛ وهو ما يتناول في سبيله إشكالات وأسئلة متعدِّدة، من قبيل: التغيير والتنوير، وإعادة بناء قيم التنوير، ومواجهة النظرة المحافظة للتراث، وحرية الفكر، وسؤال ترسيخ قيم التنوير".

كما يتطرّق الكتاب إلى مواضيع، مثل: روحانية طه عبد الرحمن، أسئلة العقل والتاريخ، الجابري والأنوار، التنوير وخلخلة النظرة الجامدة للتراث، مطرقة النقد الناعم ومحاصرَة البلاهة، ليعود في الختام إلى موضوع عنوانه "في الحداثة والتنوير والشبكات".