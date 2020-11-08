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كُتّاب وآراء
حمص: الملك محمد السادس يبث الاطمئنان والآمال
قال الدكتور خالد حمص، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في بسلا، إن خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ45 للمسيرة الخضراء يتجه في سياق التحفيز والتوافق الوطني، ويدعو إلى مواصلة التعبئة وسط المغاربة ومع الخارج.
وأوضح الخبير الاقتصادي المنتمي إلى جامعة محمد الخامس، تعليقا على مضامين الخطاب، أن الملك محمد السادس بعث رسالتين؛ أولاهما سياسية والثانية اقتصادية، تبثان الاطمئنان وتزيدان رفع منسوب الأمل.
الرسالة الأولى تهم، وفق خالد حمص، نجاح المبادرات الملكية على مستوى الأقاليم الجنوبية، في الوقت الذي ترتبط فيه الرسالة الثانية بالدينامية الاقتصادية التي سيبثها ميناء الداخلة الأطلسي على مستوى الصحراء المغربية والعمق الإفريقي.
كما شدد عميد كلية سلا على أن ميناء الداخلة الأطلسي سيمكن من إحداث دينامية جهوية ووطنية بالنسبة للمملكة، وسيكون كذلك قادرا على تعزيز المكون الإفريقي للمغرب، وسيشكل قطبا منفتحا على أوروبا، كما سيتيح لساكنة الجهة.