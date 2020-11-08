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كُتّاب وآراء
تنظيم مغاربي يرفض تربص البوليساريو بموريتانيا
استنكر شيخاني ولد الشيخ، رئيس الجمعية الموريتانية المغربية للدفاع عن الوحدة المغاربية، استمرار جماعات البوليساريو الانفصالية في حياكة المؤامرات ضد موريتانيا وقطع الطريق الرابط بينها وبين المغرب في منطقة الكركارات.
وقال رئيس الجمعية، في بلاغ توصلت به هسبريس، إن مثل "هذا التصرف الدنيء الذي من شأنه استمرار غلاء أسعار المواد الغذائية في العاصمة نواكشوط، يهدف إلى ما وراءه، بينما الدولة الموريتانية منشغلة بتقديم رموز الفساد في النظام السابق أمام العدالة".
ورفض رئيس الجمعية بشدة مثل هذه التصرفات الاستفزازية التي تُهدد استقرار موريتانيا السياسي والاقتصادي، مطالبا السلطات الجزائرية بـ"وقفها فوراً رعاية للحق وحرمة للجوار".
وشدد شيخاني على ضرورة "قيام المجتمع الدولي بدوره ومسؤولياته، ومنها إلزام الجزائر، الدولة الحاضنة للبوليساريو، بكافة التزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بخصوص الاستقرار في المنطقة".
وختم رئيس الجمعية الموريتانية المغربية للدفاع عن الوحدة المغاربية البلاغ بالتأكيد على أن "هذه التصرفات المُدانة والمرفوضة التي تحمل في طياتها استهتارا بأهمية استمرار الهدوء، تشكل إساءة لجميع الجهود الدولية المبذولة للتوصل لحل يحظى بإجماع دولي كسبيل أمثل لحل هذا الصراع المفتعل"، مشددا على "أنه ليس لديه أدنى شك بأن المعبر الحدودي بين موريتانيا والمغرب سيستمر، انطلاقا من إيماننا بوحدة المصير المشترك".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
اتسأل اين الجيش المغربي !؟ علاه ماشي لهاد المناسبات كنتحناجو الجيش على الاقل ائمنوا الطريق للتجارة اعملو برجات من الجيش متقاربة وإلا .....!!!
أننا نحن سائقو الشاحنات المغربية المتواجدين في معبر الكركارات في الجانب الموريتاني حيث يتواجد ما يقارب 650 شاحنة عائدة من موريتانيا والسنغال في ظروف سيئة للغاية تحت لهيب الشمس الحارقة وفي صحراء قاحلة لا أسواق فيها ولا دكاكين ولا حتى مياه صالحة للشرب، وقد اضطرتنا ظروف إغلاق المعبر إلى البقاء هنا فترة طالت أكثر نفد معها صبرنا وخارت قوانا ونحن نفترش الأرض ونلتحف السماء بعيدا عن بيوتنا وذوينا الذين يزداد قلقهم علينا يوما بعد يوم،وطائرات جزائرية من نوع سوخاي وهليكوبترعسكرية من الحجم الكبيرتدرب في سماء موريطانيا قريبة من معبر الكركارت، اللهم ان هذا منكر، وعاروعيب على حكومة الدل أن تترك مواطنين عزل يلاقون مصير مجهول أين السياده الوطنيه وفين هي من طنجة لكويرة
المغرب بحكم انتصاراته المتتالية دبلوماسيا واخرها اقناع دولة عربية من خارج الاتحاد الافريقي لفتح قنصلية بالعيون،ينأى بنفسه عن استخدام القوة لان موقفه قوي جدا،اذن لماذا سيدخل في حرب مع جبهة البوليساريو،ستعيد الامور كلها الا ماقبل 1991 تاريخ وقف اطلاق النار،وهذا ما تسعى اليه الجبهة وولية نعمتها الجزائر بعد الانكسارات تلو الأخرى أمام المغرب على جميع المستويات..اظن ان المسألة لن تعدو ان تكون مسألة وقت حتى ترجعةالجبهة الى رشدها بعد الضغوط التى سيمارسها المنتظم الدولي وتعود من حيث اتت تجر خيبة الهزيمة من جديد،خصوصا ان الجتمع الدولي يؤمن بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل معقول وقابل للتطبيق..
en effet le régime en place à Nouakchott est entrain de nettoyer le pays et donc d'écarter des corompus qui sont pour la plupart à la solde de l'Algérie et qui défendent ses thèses dans la région.
En tout cas le régime en place en Algérie , conscient qu'il perd "du terrain" et que la diplomatie du "chéquier" ne marche plus vu la crise, a cassé un dogme dont il s'enorgueilli depuis l'après Amgala 1 et 2, à savoir l'envoie de de soldats algériens à l'étranger.
l'envoi d'avions chargés de vivres ne serait qu'un acte symbolique pour se déculpabiliser
. En tout cas le régime des généraux algériens est dans de beau dras, à peine a-t-il cru résoudre l'après boutef le voilà contrain de gérer l'après Tebboune. car dans tous les cas, ce dernier ne pourra plus exercer