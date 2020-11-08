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الرئيسية | مدارات | تنظيم مغاربي يرفض تربص البوليساريو بموريتانيا

تنظيم مغاربي يرفض تربص البوليساريو بموريتانيا

تنظيم مغاربي يرفض تربص البوليساريو بموريتانيا
هسبريس من الرباط
الأحد 08 نونبر 2020 - 14:15

استنكر شيخاني ولد الشيخ، رئيس الجمعية الموريتانية المغربية للدفاع عن الوحدة المغاربية، استمرار جماعات البوليساريو الانفصالية في حياكة المؤامرات ضد موريتانيا وقطع الطريق الرابط بينها وبين المغرب في منطقة الكركارات.

وقال رئيس الجمعية، في بلاغ توصلت به هسبريس، إن مثل "هذا التصرف الدنيء الذي من شأنه استمرار غلاء أسعار المواد الغذائية في العاصمة نواكشوط، يهدف إلى ما وراءه، بينما الدولة الموريتانية منشغلة بتقديم رموز الفساد في النظام السابق أمام العدالة".

ورفض رئيس الجمعية بشدة مثل هذه التصرفات الاستفزازية التي تُهدد استقرار موريتانيا السياسي والاقتصادي، مطالبا السلطات الجزائرية بـ"وقفها فوراً رعاية للحق وحرمة للجوار".

وشدد شيخاني على ضرورة "قيام المجتمع الدولي بدوره ومسؤولياته، ومنها إلزام الجزائر، الدولة الحاضنة للبوليساريو، بكافة التزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بخصوص الاستقرار في المنطقة".

وختم رئيس الجمعية الموريتانية المغربية للدفاع عن الوحدة المغاربية البلاغ بالتأكيد على أن "هذه التصرفات المُدانة والمرفوضة التي تحمل في طياتها استهتارا بأهمية استمرار الهدوء، تشكل إساءة لجميع الجهود الدولية المبذولة للتوصل لحل يحظى بإجماع دولي كسبيل أمثل لحل هذا الصراع المفتعل"، مشددا على "أنه ليس لديه أدنى شك بأن المعبر الحدودي بين موريتانيا والمغرب سيستمر، انطلاقا من إيماننا بوحدة المصير المشترك".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - متعجب الأحد 08 نونبر 2020 - 12:35
فكيتو بعدا رسانكم بقا لكم غا مورينانيا تدافعوا عليها
اتسأل اين الجيش المغربي !؟ علاه ماشي لهاد المناسبات كنتحناجو الجيش على الاقل ائمنوا الطريق للتجارة اعملو برجات من الجيش متقاربة وإلا .....!!!
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14
2 - مراقب من دوي القربى الأحد 08 نونبر 2020 - 12:41
حكام الجزائر يفتحون جسر جوي لمساعدة موريتانيا أمام النقض الحاد في المواد الغذائية حتى تخفف من غضب الموريتانيين ضد قطاع الطرق مرتزقة البوليزاريو
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7
3 - اوس الأحد 08 نونبر 2020 - 14:28
إنها مكائد الجزائريين لم يهدأ لهم بال حتى ندخل معهم في حرب شرسة لا تحمد عقباها ستعاني الأرامل في الجزائر والمغرب بدها قدرنا مع الدم الجزاءري الخبيث
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8
4 - راديوتيرابي الأحد 08 نونبر 2020 - 14:37
الإتحاد المغاربي ولد وبجسده ورم خبيث سرطان قزم الإتحاد وتركه معتلا ، السرطان هو العسكر العميل الذي يسيطر على الحكم في الجزائر، لكن العلاج عند الدكتور المغرب الذي يهزمه بالعمل والصبر والأشعة القوية ذات الذبذبات والموجات القصيرة والطويلة والسرطان الآن مطوق وقد هرم وتعوج وتقوس وفي حالة شلل كامل.
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20
5 - عبدالحكيم الأحد 08 نونبر 2020 - 14:42
العسكر الجزائري يبحث عن الحرب لتصدير أزمته الخانقة .
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9
6 - مواطن غيور على وطنه الأحد 08 نونبر 2020 - 14:43
((بيان من سائقي الشاحنات المغربية المتواجدين في معبر الكركارات))
أننا نحن سائقو الشاحنات المغربية المتواجدين في معبر الكركارات في الجانب الموريتاني حيث يتواجد ما يقارب 650 شاحنة عائدة من موريتانيا والسنغال في ظروف سيئة للغاية تحت لهيب الشمس الحارقة وفي صحراء قاحلة لا أسواق فيها ولا دكاكين ولا حتى مياه صالحة للشرب، وقد اضطرتنا ظروف إغلاق المعبر إلى البقاء هنا فترة طالت أكثر نفد معها صبرنا وخارت قوانا ونحن نفترش الأرض ونلتحف السماء بعيدا عن بيوتنا وذوينا الذين يزداد قلقهم علينا يوما بعد يوم،وطائرات جزائرية من نوع سوخاي وهليكوبترعسكرية من الحجم الكبيرتدرب في سماء موريطانيا قريبة من معبر الكركارت، اللهم ان هذا منكر، وعاروعيب على حكومة الدل أن تترك مواطنين عزل يلاقون مصير مجهول أين السياده الوطنيه وفين هي من طنجة لكويرة
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22
7 - لاركو الأحد 08 نونبر 2020 - 14:44
لاحظوا ان المغرب يستند في مواقفه على مبادئ السيادة المنطق والحكمة وهي مبادئ تروم تكريس التزامه بالشرعية الدولية وليس اي شيء اخر عكس الكيان الوهمي الذي يعتمد على سلوكات بلطجية تبعث عن التقزز كونها بعيدة كل البعد عن القوانين الدولية ....والبقاء للاصلح والصحراء مغربية
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7
8 - akhlij7 الأحد 08 نونبر 2020 - 14:44
سياسة ذكية
المغرب بحكم انتصاراته المتتالية دبلوماسيا واخرها اقناع دولة عربية من خارج الاتحاد الافريقي لفتح قنصلية بالعيون،ينأى بنفسه عن استخدام القوة لان موقفه قوي جدا،اذن لماذا سيدخل في حرب مع جبهة البوليساريو،ستعيد الامور كلها الا ماقبل 1991 تاريخ وقف اطلاق النار،وهذا ما تسعى اليه الجبهة وولية نعمتها الجزائر بعد الانكسارات تلو الأخرى أمام المغرب على جميع المستويات..اظن ان المسألة لن تعدو ان تكون مسألة وقت حتى ترجعةالجبهة الى رشدها بعد الضغوط التى سيمارسها المنتظم الدولي وتعود من حيث اتت تجر خيبة الهزيمة من جديد،خصوصا ان الجتمع الدولي يؤمن بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل معقول وقابل للتطبيق..
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10
9 - l'après Teb الأحد 08 نونبر 2020 - 14:59
quand j'y pense et quand je vois que le pays qui souffre le plus des activités qui relèvent du banditisme des éléments du polisario ou de mercenaires algériens est bel et bien la Mauritanie je me dis que ce pays est aussi visé.
en effet le régime en place à Nouakchott est entrain de nettoyer le pays et donc d'écarter des corompus qui sont pour la plupart à la solde de l'Algérie et qui défendent ses thèses dans la région.
En tout cas le régime en place en Algérie , conscient qu'il perd "du terrain" et que la diplomatie du "chéquier" ne marche plus vu la crise, a cassé un dogme dont il s'enorgueilli depuis l'après Amgala 1 et 2, à savoir l'envoie de de soldats algériens à l'étranger.
l'envoi d'avions chargés de vivres ne serait qu'un acte symbolique pour se déculpabiliser
. En tout cas le régime des généraux algériens est dans de beau dras, à peine a-t-il cru résoudre l'après boutef le voilà contrain de gérer l'après Tebboune. car dans tous les cas, ce dernier ne pourra plus exercer
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0
10 - arroub الأحد 08 نونبر 2020 - 15:00
أضعف الإيمان ان ترفع موريتانيا شكاية الي مجلس الامن وهيئة الأمم المتحدة. وأن تفتح في القريب العاجل قنصلية في ااصحراء المغربية.
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1
11 - محمد بنحده الأحد 08 نونبر 2020 - 15:04
هذه حرب تجارية تعلنها الجزائر على المغرب في معبر الكركرات وتستخدم بيادقها المرتزقة في ذلك انها المحرك الرئيسي لما يقع في هذا المعبر لتحول بين المغرب وبين نجاحه التجاري في افريقيا الذي يغيضها وتنسى ان هناك البحر والجو امامه لايصال سلعه الى الاسواق الموريتانية وغيرها وتذخل حازم من قواتنا المسلحة تمشط هذا المعبر وتعيد هؤلاء المرتزقة لاوكارهم
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0
12 - OMAR Tanger الأحد 08 نونبر 2020 - 15:15
الجزائر ترسل مواد غذائية لموريتانيا. ههههه زيدوهوم على بوليزر. حرمو الشعب الجزائري من رزقه واعطوه لمن لا حق فيه. هذه سياسة البلداء الذين يضنون انهم على صواب. 45 سنة من الإنفاق على الميليشيات بدون أدنى تقدم إلى الامام ولو بمتر واحد. منتهى الغباء. المغرب في صحرائه. أحب من أحب و ....
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