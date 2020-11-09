باحث يرصد مضامين بالسيرة "تسيء" إلى الرسول

هسبريس - محمد الراجي

انتقد محمد المسيح، باحث متخصص في المخطوطات، تمسّك المسلمين بعدد من التفسيرات ومضامين السيرة النبوية، معتبرا أنها تنطوي على جملة من المضامين المسيئة إلى الرسول، مستدلا بتفسير سورة "المسد" بأن المعني بخطابها هو عم الرسول محمد ﷺ.

وقال المسيح، في ندوة رقمية ناقشت موضوع "هل يُعتبر التنوير إساءة للمقدسات؟"، إنه خلُص، من خلال استعمال تقنية الفيلولوجيا (تحقيق الوثائق والمخطوطات القديمة) إلى أن النص القرآني في سورة "المسد" يتحدث عن البُخل في مجمله، وليس عن عم الرسول أبي لهب كما يقول الفقهاء المفسّرون.

واستطرد موضحا: "يقول المفسرون إن عم الرسول شتمه أمام الملأ، وهذا غير صحيح، لأنه في مرتبة أبيه، ومهْما سبّه في العرف التقليدي العربي فهذا لا يطرح إشكالا يستدعي تدخل الله من سبع سماوات في الموضوع".

وأوضح المسيح أن "هذا النص أتى به ابن إسحاق بعد أكثر من قرن ونصف على الحدث، لكن عندما نُرجع النص إلى أصله نجد أنه يتحدث عن البخل بشكل عام، وليس عن عم الرسول"، مبرزا أن العمل الذي يقوم به "نحاول من خلاله أن نعطي للنص حقه دون تحيز أو ميول إلى أي جهة".

ومهّد المسيح لجوابه عن سؤال "هل يُعتبر التنوير إساءة للمقدسات؟"، بتحديد مفهوم هذين المصطلحين، حيث يُراد بالتنوير، يقول المتحدث، "الدعوة إلى إعمال العقل والمعرفة والعلم والابتعاد كل البعد عن الخرافة وعن الأسطورة".

وبخصوص مصطلح المقدسات، فقال إنها "رموز لمجموعة دينية تعتقد أن هذه الرموز مقدسة وتطالب المجموعات الأخرى باحترامها، ليس لأنها مقدسة في حد ذاتها بل لعلة تؤمن بها هذه المجموعة"، موضحا بالقول: "الكعبة لا شك أنها بناء مقدس لدى كل المسلمين ويتمنى كل مسلم زيارتها والصلاة فيها ولو مرة في عمره، ولكن بالنسبة لغير المسلم فهي مجرد بناء مكعب لا يضر ولا ينفع".

واعتبر الباحث المتخصص في المخطوطات أن ما يقدمه التنويريون قدمه هو مواد علمية تحرض على إعمال العقل وتحرض الإنسان على البحث، "لأن الإشكالية التي نعاني منها هي الكسل، لأن الإنسان لا يحب أن يبحث، خاصة في المسائل الدينية، إضافة إلى الخوف من الله ومن جهنم".

وأردف أن "وجود عائق الخوف والكسل هو الذي يجعلنا نطالب باستعمال العقل والدخول إلى عالم التنوير المعتمد على العقل وعلى المنطق"، معتبرا أن ما يقدمه من قراءات للنص القرآني "لا يسيء إلى القرآن الذي أتعامل معه باحترام شديد وأضعه تحت مجهر العلم للبحث عن جذور النص، باستعمال علم الخطاطة والمخطوطات".