عيون مغربية تراقب الانتخابات الرئاسية الأمريكية

رشيد الكويرتي

قال كريم الهمس، الذي شارك ضمن بعثة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مراقبة سير الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي أعلنت وسائل إعلام أمريكية المرشح الديمقراطي جو بايدن فائزا بها، إن البعثة لم ترصد وقوع أي مخالفات أو تجاوزات خلال هذه الانتخابات.

وأوضح الهمس، المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح لهسبريس من واشنطن، أن المشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لها طابع خاص، لكون هذه الاستحقاقات تحظى بمتابعة واسعة على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن المغرب يعد البلد العربي والإفريقي الوحيد الذي شارك ضمن بعثة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مراقبة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اعتبارا لكون مجلس المستشارين المغربي عضوا شريكا من أجل التعاون في الجمعية المذكورة.

وأضاف المستشار البرلماني عن جهة فاس مكناس، الذي وصف مشاركته في مراقبة هذه الانتخابات بـ"الرائعة"، أنه كُلف بمراقبة سير العملية الانتخابية في عدد من مكاتب التصويت بكل من العاصمة الفيدرالية واشنطن، وولايتي فرجينيا وميريلاند المجاورتين، مبرزا أن "هذه الانتخابات تمت وفق المعايير الديمقراطية الدولية، وتم تنظيمها بإحكام، بشريا ولوجيستيكيا، سواء على مستوى الاقتراع المباشر داخل مكاتب التصويت، أو غير المباشر عن طريق صناديق مخصصة لذلك، أو عبر البريد".

وأوضح الهمس أنه يتم التحقق من هوية الناخب داخل مكاتب الاقتراع بواسطة أجهزة إلكترونية، بعدها يختار التصويت إلكترونيا أو باعتماد ورقة التصويت التي يتم إخضاعها لعملية المسح الضوئي قبل وضعها في صندوق الاقتراع المجهز بعداد خاص، يقوم باحتساب الأصوات بطريقة أوتوماتيكية، وهي العملية التي قال إنها لا تتطلب من كل ناخب سوى ثلاث دقائق.

وأفاد متحدث الجريدة بأنه عاين الإقبال الكبير من طرف مختلف فئات الشعب الأمريكي على المشاركة في هذه الانتخابات، بما فيها فئة ذوي الإعاقة، مشيرا إلى حالة فتاة ضريرة حلت بمكتب الاقتراع بالاستناد إلى كلبها، حيث تمت مساعدتها على الإدلاء بصوتها بحضور ثلاثة شهود؛ "وهو دليل على رغبة الأمريكيين في المشاركة في التصويت عندما تحضر لديهم الرغبة في التغيير"، بتعبيره.

وأفاد المستشار البرلماني، الذي وصف أمريكا بدولة القانون والديمقراطية، بأنه عاين، عشية الاقتراع، استنفارا أمنيا كبيرا بواشنطن تحسبا لأي طارئ؛ "نظرا للرسائل التي كان يطلقها ترامب، قبل أن تعود الأمور إلى طبيعتها خلال اليوم الموالي، برفع الحصار الأمني وإزالة الحواجز من شوارع العاصمة".

وأكد الهمس أن الأجواء، حاليا، عادية جدا بمدن الولايات المتحدة الأمريكية، باستثناء قيام المتاجر الكبرى بتغطية واجهاتها الزجاجية بألواح خشبية تحسبا لوقوع أعمال شغب، مرجعا التأخر في إعلان النتائج النهائية للانتخابات الأمريكية إلى الرغبة في جس نبض الجمهوريين، والتخفيف من صدمتهم بإعلان فوز بايدن بالولاية الرئاسية المقبلة.