الحموشي يؤشر على تشبيب المعهد الملكي للشرطة

هسبريس من الرباط

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بالمعهد الملكي للشرطة، في القنيطرة، ضمن إطار دينامية داخلية تهدف لضخ دماء جديدة في صفوف بنيات التكوين الشرطي، من خلال الاستعانة بكفاءات أمنية شابة ومتمرسة قادرة على المشاركة الفعالة في مجال التكوين الأساسي والتخصصي لعناصر الأمن الوطني.

وتأتي هذه التعيينات في إطار مواكبة الهيكلة الجديدة للمعهد الملكي للشرطة، التي روعي فيها إحداث بنيات مركزية حديثة للتكوين، بما يستحضر المستجدات العالمية في هذا المجال، وتستجيب للحاجة المتزايدة لتأهيل العنصر البشري ضمن المنظومة الشرطية، سواء عبر التكوينات الأساسية التي يستفيد منها كافة الملتحقين الجدد، أو تلك التخصصية والمستمرة التي تتم برمجتها وتنظيمها وفق برامج علمية دقيقة.

شملت هذه التعيينات الجديدة، التي أشَّر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، وضع أطر أمنية على رأس مختلف المصالح والأقسام التابعة للمعهد الملكي للشرطة، والتي شملت ثلاثة رؤساء أقسام وثلاثة رؤساء مصالح مركزية.

وقد تم الحرص في الترشح والتعيين لشغل هذه المناصب الأمنية على اختيار كفاءات من الجيل الجديد للمسؤولين الأمنيين، ممن تتوافر فيهم المهنية العالية والنزاهة والتجربة الوظيفية في مجال التكوين الأكاديمي الشرطي، ليتسنى لهم التنزيل الأمثل للإستراتيجية الأمنية الجديدة التي تروم جعل التكوين الأمني قاطرة حقيقية لتحديث وعصرنة الخدمات الأمنية العمومية.