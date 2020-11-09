24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2307:5113:1616:0718:3219:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. بنك فرنسا: الإغلاق سيلحق أضرارا أقل بالاقتصاد‎ (5.00)

  2. هل ينجح دونالد ترامب في قلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ (5.00)

  3. لودريان: فرنسا تحترم الدين الإسلامي وترفض إغلاق معبر الكركرات (5.00)

  4. الوزاني .. من "احتجاجات اللطيف" إلى زعامة "الشورى والاستقلال"‎ (5.00)

  5. هشام الخطابي .. مغربي يملك مفاتيح الاندماج في المجتمع البلجيكي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مدارات | ندوة تقارب التعليم الأولي في سياق أزمة الجائحة

ندوة تقارب التعليم الأولي في سياق أزمة الجائحة

ندوة تقارب التعليم الأولي في سياق أزمة الجائحة
هسبريس من الرباط
الاثنين 09 نونبر 2020 - 18:43

أعلنت جامعة محمد الخامس بالرباط أنها ستنظم، من خلال كلية علوم التربية والمعهد الفرنسي المغربي، ندوة عن بعد بعنوان "مرحلة التعليم الأولي: التقييم ووجهات النظر في سياق الأزمة الصحية"، وذلك يوم 14 نونبر الجاري.

وأشارت الجامعة ذاتها، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، إلى أن "الندوة ستوفر لجميع الأطراف الفاعلة والمشتغلة في المجال الفرصة لمناقشة وتبادل نتائج التعليم والتعلم في مرحلة ما قبل المدرسة (التعليم الأولي)، ووجهات نظره في سياق الأزمة الصحية".

وأضاف المصدر ذاته أن الندوة، التي ستُعرض عبر قناة الجامعة بموقع "يوتيوب"، ستتم عبر ثلاثة محاور تتمثل في "رؤية تعليمية وتربوية لجودة التعليم الأولي: القضايا الرؤية والإستراتيجية"، و"التعليم الأولي في سياق الأزمات الصحية"، و"المدرسة الشاملة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - فاعلة خير الاثنين 09 نونبر 2020 - 19:09
عدد من المدارس التي علمنا بها أساتدة فيهم كورونا لكن لم يحركو اي ساكن سوى توقيف بعض الأقسام وليت خايفة على ولداتي كيمشيو المدرسة في يد الله خصوضا مكيناش قرايا عن بعد داكشي ديال ختياري مكاين منو ولو في المدارس الحكومية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.