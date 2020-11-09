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كُتّاب وآراء
ندوة تقارب التعليم الأولي في سياق أزمة الجائحة
أعلنت جامعة محمد الخامس بالرباط أنها ستنظم، من خلال كلية علوم التربية والمعهد الفرنسي المغربي، ندوة عن بعد بعنوان "مرحلة التعليم الأولي: التقييم ووجهات النظر في سياق الأزمة الصحية"، وذلك يوم 14 نونبر الجاري.
وأشارت الجامعة ذاتها، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، إلى أن "الندوة ستوفر لجميع الأطراف الفاعلة والمشتغلة في المجال الفرصة لمناقشة وتبادل نتائج التعليم والتعلم في مرحلة ما قبل المدرسة (التعليم الأولي)، ووجهات نظره في سياق الأزمة الصحية".
وأضاف المصدر ذاته أن الندوة، التي ستُعرض عبر قناة الجامعة بموقع "يوتيوب"، ستتم عبر ثلاثة محاور تتمثل في "رؤية تعليمية وتربوية لجودة التعليم الأولي: القضايا الرؤية والإستراتيجية"، و"التعليم الأولي في سياق الأزمات الصحية"، و"المدرسة الشاملة".