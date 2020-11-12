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الرئيسية | مدارات | حزب إسباني يهاجم الرباط بورقة "الهجرة السرية"

حزب إسباني يهاجم الرباط بورقة "الهجرة السرية"

حزب إسباني يهاجم الرباط بورقة "الهجرة السرية"
هسبريس من الرباط
الخميس 12 نونبر 2020 - 10:10

ما زالت "قوارب الموت" تثير الجدل في الجار الشمالي للمملكة، بعدما عرفت نموا مطردا في الأشهر الماضية؛ ما دفع حزب "فوكس" الإسباني اليميني المتطرف إلى مطالبة مدريد بالتعامل بحزم مع المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول المنطقة، ضمنهم المملكة المغربية.

وقد دعا خورخي بوكساديه، المتحدث باسم لجنة العمل السياسي في حزب "فوكس"، من خلال منشورات إعلامية متداولة، إلى "طرد جميع المهاجرين الذين يلجون الحدود الإسبانية بطريقة غير قانونية في المستقبل"، مشيرا إلى الأعداد الكبيرة التي تتوافد على المملكة الإيبيرية كل أسبوع.

وذكّر السياسي الإسباني بالأحداث الإرهابية التي وقعت في فرنسا، مبرزًا أن "الشخص الذي قتل الأستاذ الفرنسي هاجر بطريقة غير شرعية، حيث تمكن من دخول الحدود الفرنسية، ثم ارتكب هذه الجريمة"، مطالبا الحكومة المركزية بتشديد المراقبة المكثفة على المهاجرين.

وأشار المتحدث، كذلك، إلى أهمية توفير الوسائل اللوجستيكية والقانونية لفائدة أجهزة الشرطة في إسبانيا حتى تقوم بالأدوار المنوطة بها، مؤكدا أن "حياة المواطنين الإسبان توجد على المحك، وينبغي على الدولة توفير الأمن والاستقرار لهم"، ومعتبراً أن "الحدود الأوروبية لا بد أن تتحول إلى حصن منيع يصعب تخطيه من قبل المهاجرين مستقبلا".

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