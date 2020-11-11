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كُتّاب وآراء
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عسكر موريتانيا يتوقّع تدخل جيش المغرب بالكركارات
الأربعاء 11 نونبر 2020 - 13:05
صرحت مصادر مطلعة إلى جانب شهود عيان، اليوم الاربعاء، بأن الجيش الموريتاني انتشر في المنطقة المتاخمة للحدود مع الصحراء المغربية تحسبا لأي طارئ بعد إقدام البوليساريو على إغلاق المعبر الحدودي " الكركارات".
وأوضحت المصادر أن الجيش الموريتاني دفع بعدد من وحداته إلى منطقة "بولنوار"، المتاخمة لـ"الكركارات" بعدما توقعت نواكشوط تدخل القوات المسلحة الملكية لإنهاء فوضى البوليساريو، وبهدف تأمين الحدود الشمالية الغربية لموريتانيا.
وجاء نشر قوات الجيش الموريتاني بعد يوم من زيارة مساعد قائد أركان الجيوش الموريتانية للحدود مع الشمالية مع المملكة المغربية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (24)
1 - محمد المودن الأربعاء 11 نونبر 2020 - 13:16
بسم الله نتوكلو على ألله وعلى جيشنا ونسحقو الخوانة
2 - وطني الأربعاء 11 نونبر 2020 - 13:17
من الاحسن يك ن تدخل مشترك بين القوات الملكية و المورتانية لتبدي حسن نيتها و لانها هي التي تضررت اكتر و تبتعد عن سياسة دو الوجهين اما مع المغرب او مع الخونة البولزاريو.
3 - مرزوكة الأربعاء 11 نونبر 2020 - 13:17
نحن جنود مجندين وراء القائد الأعلى للقوات المسلحة لتلبية نداء الوطن اللهم يسر
4 - khaald الأربعاء 11 نونبر 2020 - 13:18
خبر جميل..نتمنى التدخل السريع للقوات العسكرية الملكية لردع صبيانيات البوليساريو و لا ننتظر أي قرار من مجلس الأمن
5 - الوجدي الأربعاء 11 نونبر 2020 - 13:19
يجب أن يعرف كل من المغرب وموريتانيا والجزائر هؤلاء الاشقاء بأن البوليزاريو شوكة بمباركة الغرب زرعت هناك لتوقف عجلة الاندماج والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب العربي الكبير.
6 - aabdou labbdi الأربعاء 11 نونبر 2020 - 13:19
لقد دقت ساعة الحسم لهذا المشكل الذي طال امده. كفى. يجب التدخل عسكريا لإنهاء هاته الفوضى واذا تدخلت دول أخرى من غير الجبهة الانفصالية فسيكون هذا إعلان حرب ضد المغرب ستكون عواقبه وخيمة عم تلك الجهة التي ستؤدي الثمن غاليا لأن هناك دول أخرى ستتدخل وهناك ستكون حرب عالمية ثالثة ستكون سببها الدولة التى انتهكت حرمة المغرب.
7 - عبدالحليم. القنيطري. العلامة الأربعاء 11 نونبر 2020 - 13:20
يجب. استعمال. الطاءرات. اف. 16. في. الليل. لقصف. مواقع. الخونة. والمرتزقة. الجزاءرية. ونحن. مجندون. وراءكم. للدفاع. عن. وطننا. مهما. كلف. دالك.
8 - بنعيسى الأربعاء 11 نونبر 2020 - 13:21
راسنا ولا كيألمنا على هاد تخاربيق واش اعيباد الله بوليساريوا غلباتنا ولا شنو....؟ فاين هوا لجيش ديالنا أش كايعمل بزاف على هاد الدل
9 - نبيل الأربعاء 11 نونبر 2020 - 13:21
الا متى سيظل الهدوء وضبط النفس من الجانب المغربي أتمنى تدخل عسكري يربك خطط البوليساريو في المنطقة حتى ظرفية مساعدة لهذا التدخل فقط مسيرة تركية بيرقدار تافي بالغرض
10 - الغيور الأربعاء 11 نونبر 2020 - 13:22
استغرب للعبة التي تلعبها موريتانيا حيث سمحت للمرتزقة بالوصول إلى الكركرات لزعزعة استقرار المنطقة علما انها تستفيد منها من حيث المواد الغذائية التي تصلها من المملكة المغربية.
11 - HASSAN الأربعاء 11 نونبر 2020 - 13:22
بما ان مجلس الامن او الامم المتحدة رفعت يدها كما يتجلى في جميع التوترات القائمة واصبحت مجرد متفرج فنتمنى من الحكومة المغربية اتخاذ القرار المناسب
12 - عبد الصمد الأربعاء 11 نونبر 2020 - 13:24
على بركة الله و ان ينصركم الله فلا غالب لكم.
13 - بنعيسى الأربعاء 11 نونبر 2020 - 13:24
واش اعيباد الله بوليساريوا غلباتنا ولا شنو.....؟ فاين هوا لجيش ديالنا أش كايعمل بزاف على هاد الدل
14 - محمد بنحده الأربعاء 11 نونبر 2020 - 13:26
لن يفهم المرتزقة الا لغة الحزم والحسم انهم بصدد مخطط مدروس مع صانعتهم الجزائر ويجب افشال هذا المخطط بضربة عسكرية قاسمه تشتت شملهم
15 - حسن الأربعاء 11 نونبر 2020 - 13:26
يجب على المغرب ان يظهر الحزم ضد المرتزقة الارهابيين بالامس زحفوا على المناطق العازلة بعد انسحاب الجيش الملكي منها طواعية و سموها مناطق محررة و اليوم يقطعون الطريق امام الحركة التجارية و المدنية يجب على الامم المتحدة ان تتحمل المسؤولية الكاملة في ردع قطاع الطرق او ان تدع الجيش يتدخل
16 - حقيقة الجيش الموريتاني الأربعاء 11 نونبر 2020 - 13:27
موريتانيا بصراحة لديها شبه جيش لا تدريب عالي ولا مناورات ولا كفائة قتالية ولا أسلحة متطورة لذالك لا تستطيع التذخل عسكريا لأن البوليزاريو متفوق عليها ولديه ترسانة أسلحة أحسن من موريتانيا التي أهملت شيجها ولم تتحالف مع أي قوة عضمى لكي تدعمها عسكري في التدريب والتسليح لهذا فهي تنتظر المغرب لكي يتذخل بجيشه في الكركارات وقد نشرت جيشها بما تملك من أسلحة خفيفة وأخرى قديمة ومتهالكة للمراقبة والتواجد وليس لتدخل والقتال لهذا فالمغرب مضطر لتذخل عسكريا وبالتالي فسيفتح على نفسه باب حرب شعواء غير نظامية من مرتزقة لكننا نستطيع القتال معهم بالرغم من ترسانتنا التي لم تكتمل بعد لكن في واقع الأمر أن موريتانيا هي المتضررة من وليس المغرب فهي التي لاتصلها السلع المغربية لماذا سيحشر المغرب نفسه في هذا المسنتقع مادامت البوليزاريو لم تتعدى الحدود المغربية لذلك فأنني أنصح بمراقبة الحدود فقط وبيناتهم
17 - أستاذ الأربعاء 11 نونبر 2020 - 13:28
نقطة الضعف هي موريتانيا لأن غالبية قيادات البوليساريو يحملون الجنسية الموريتانية بل وغالبية المرتزقة الإنفصاليين يحملونها ومنهم حتى نواب في البرلمان الموريتاني وهم الذين شكلوا لجنة الصداقة الموريتانية الصحراوية بمعنى أنه يعمل داخل موريتانيا على كل الواجهات ومن يدري قد يكون أولئك العسكر المتواجد في الجانب الموريتاني هم المرتزقة وليس الجيش الموريتاني.
على المغرب أن يحسم قراره ويتخذ قراره ليس فقط بطرد المرتزقة وإنما أيضا بملئها بالمدنيين حتى لا يتكرر السيناريو مجددا .
كما يجب عليه أن يكمل تعبيد الطريق ويمدد الجدار جنوبا انطلاقا من ميجك إلى الحدود الموريتانية لأن كل تلك المنطقة يجب أن تكون خالية من المرتزقة المدنيين وليس فقط منطقة الكركرات المحادية للمحيط.
على المغرب أن يحسم قراره ويتخذ قراره ليس فقط بطرد المرتزقة وإنما أيضا بملئها بالمدنيين حتى لا يتكرر السيناريو مجددا .
كما يجب عليه أن يكمل تعبيد الطريق ويمدد الجدار جنوبا انطلاقا من ميجك إلى الحدود الموريتانية لأن كل تلك المنطقة يجب أن تكون خالية من المرتزقة المدنيين وليس فقط منطقة الكركرات المحادية للمحيط.
18 - simo الأربعاء 11 نونبر 2020 - 13:29
باغي يبيعونا لعجل...وهوما الي متضريين اكثر منا....كون كانوا صادقين يديروا يدينا في يديهم ونجريوا على المرتزقة من الحدود الجنوبية ميصبح ممر الكركرات حر ونستافدوا أجمعين.....ولكن الخبت ميخليهمش صادقين معنا....فضلوا الجارة الشرقية علينا......
19 - kazzemamin الأربعاء 11 نونبر 2020 - 13:31
المغرب سوف يطهر كل المنطقة وينهي هذه الاستفزازات البوزبالية التي لا تزيدنا الا صمودا وحبا لبلادنا وملكنا @@@@
20 - أمازيغي الأربعاء 11 نونبر 2020 - 13:31
الحل هو تدخل عسكري مشترك بين المغرب و البوليساريو و ضم تلك البِضْع كيلومترات للتراب الوطني (التي هي في الأصل مغريية) و تأمين حركة المرور...
فالسياسة الجزائرية واضحة.. بعد أن فقدت الأمل في الحل الديبلوماسي الذي يستمر المغرب في حصد النقاط، لجأت إلى خطة الفشلة وفقدان الأمل بالإصرار على الابتزاز والتهديد...
قلوبنا مع الجيش المغربي بقيادة ملكنا حفضه الله.
فالسياسة الجزائرية واضحة.. بعد أن فقدت الأمل في الحل الديبلوماسي الذي يستمر المغرب في حصد النقاط، لجأت إلى خطة الفشلة وفقدان الأمل بالإصرار على الابتزاز والتهديد...
قلوبنا مع الجيش المغربي بقيادة ملكنا حفضه الله.
21 - ولد العمومي... الأربعاء 11 نونبر 2020 - 13:38
هؤلاء المرتزقة قطاع الطرق لا يستحيون....يعيشون على التسول والبطالة..اذا لم تستحيي فاصنع ما شئت...يلعبون بالنار فاقتربت ساعة الحسم...المغرب في صحرائه التي تنعم بالخيرات بشهادة الاعداء...مشاريع في كل مكان وتنمية انسانية وبشرية....لا بد من اعطاء درس لهؤلاء الخونة المتسولون ...ربما فهموا خطا موقف المغرب من صبيانيتهم واقتلاعهم وتخريبهم للطرق...
22 - الله أكبر الأربعاء 11 نونبر 2020 - 13:41
إن موريتانيا رغم ضعفها دولة متهورة جبانة....
كانت تلحس الجاكيطا كما يقال للمارقة الجزائر...
وسكتت ردحا من الزمن...والبوليزيرو تحاصر وتغلق
المعبر ما يدل وبالتأكيد أن هذه الدويلة تؤيد
وتساعد هي الأخرى البوليزيرو المتعنت المريض...
والآن وبعد أن شمر المغرب على ساعديه وأراد التدخل لحماية أراضيه ترى موريتانيا تضع جنودها
على القرب من الحدود....هذا نفاق كبير وعنترة
وتسيب...وهذا تأهب بلاشك لمواجهة جنود المغرب
لا تنتظروا أبدا من شنقيط أي خير على الاطلاق...
كانت تلحس الجاكيطا كما يقال للمارقة الجزائر...
وسكتت ردحا من الزمن...والبوليزيرو تحاصر وتغلق
المعبر ما يدل وبالتأكيد أن هذه الدويلة تؤيد
وتساعد هي الأخرى البوليزيرو المتعنت المريض...
والآن وبعد أن شمر المغرب على ساعديه وأراد التدخل لحماية أراضيه ترى موريتانيا تضع جنودها
على القرب من الحدود....هذا نفاق كبير وعنترة
وتسيب...وهذا تأهب بلاشك لمواجهة جنود المغرب
لا تنتظروا أبدا من شنقيط أي خير على الاطلاق...
23 - الحرب نائمة الأربعاء 11 نونبر 2020 - 13:42
الحرب نائمة لعنة الله على من يريد ايفاظها، عصابة البوليزاريو تصطاد في الماء العكر، العالم كله ضدكم،
24 - rochdiziyad الأربعاء 11 نونبر 2020 - 13:47
إنهم ينتظرون أن يفك الحصار عليهم، والمغرب مدعو لعدم الاستجابة للموريتانيين ومدعو أيضا لضبط النفس وعدم الوقوع في سيناريو الحرب الذي تخطط له مرتزقة البوليزاريو فغايتهم كسر الانتصارات الدبلوماسية المغربية، والاكتفاء برفع الوقائع إلى الأمم المتحدة،
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