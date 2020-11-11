عسكر موريتانيا يتوقّع تدخل جيش المغرب بالكركارات

هسبريس ـ د.ب.أ

صرحت مصادر مطلعة إلى جانب شهود عيان، اليوم الاربعاء، بأن الجيش الموريتاني انتشر في المنطقة المتاخمة للحدود مع الصحراء المغربية تحسبا لأي طارئ بعد إقدام البوليساريو على إغلاق المعبر الحدودي " الكركارات".

وأوضحت المصادر أن الجيش الموريتاني دفع بعدد من وحداته إلى منطقة "بولنوار"، المتاخمة لـ"الكركارات" بعدما توقعت نواكشوط تدخل القوات المسلحة الملكية لإنهاء فوضى البوليساريو، وبهدف تأمين الحدود الشمالية الغربية لموريتانيا.

وجاء نشر قوات الجيش الموريتاني بعد يوم من زيارة مساعد قائد أركان الجيوش الموريتانية للحدود مع الشمالية مع المملكة المغربية.